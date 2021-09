Miriam Díaz-Aroca llega a El Mensaje ¿será capaz de destapar su verdad por un millón de euros?

viernes 24 de septiembre de 2021 , 10:32h

Desde el próximo 1 de octubre de 2021 se volverá a representar de martes a domingo `El Mensaje´ en el Teatro Lara de Madrid protagonizado esta vez por Miriam Díaz Aroca.

Ana Azorín, Inés Kerzan, Ángela Peirat y Eduard Alejandre completan el reparto de esta función dirigida por Ramón Paso.

¿Qué pasaría si te ofreciesen un millón de euros a cambio de dejar que alguien expusiese tus secretos más vergonzosos delante de las personas que más quieres? Lucía acaba de enterarse de que ella y sus dos hijas son las herederas de su ex marido... ¡Y les deja a cada una la friolera de un millón de euros! Pero hay una condición, porque en la vida, siempre hay una condición... Para cobrar el millón tienen que ver un vídeo de dos minutos treinta donde el ex marido les cuenta simplemente lo que piensa de ellas, lo que siempre ha pensado, pero jamás ha dicho. ¿Qué puede salir mal? Al fin y al cabo, son familia... No puede ser muy grave... ¿O sí? ¿Compensa un millón de euros cuando hay que enfrentarse a la verdad desnuda y cabrona? ¿Vale la pena el follón que se va a montar?

Miriam Díaz Aroca: Con una carrera muy consolidada ha trabajado en cine con grandes directores como Pedro Almodóvar (Tacones lejanos), Fernando Trueba (Belle Epoque, Oscar a la Mejor Película Extranjera), David Martínez Lázaro (Carreteras secundarias) y protagonizó las series de éxito ‘La casa de los líos’ con Arturo Fernández y Lola Herrera, ‘Ala-Dina’ o ‘Mis adorables vecinos’. Su último trabajo televisivo ha sido en el elenco de ‘Toy Boy’. En teatro ha trabajado bajo las órdenes de Juan Carlos Rubio (100 mo), Verónica Forqué (Adulterios de Woody Allen) o Juan Echanove (Asamblea de mujeres) y en el Teatro Lara ya estuvo en la sala Lola Membrives en una de las primeras temporadas de ‘Lavar, marcar y enterrar’ de Juanma Pina por lo que su participación en ‘El Mensaje’ no solo supone su vuelta al teatro, sino su vuelta al Lara.