Cantando bajo la lluvia quiere inundar Madrid de sonrisas y música

jueves 29 de septiembre de 2022 , 19:26h

Make 'em laugh

Make 'em laugh

Don't you know everyone wants to laugh?

Pues ya está aquí el musical “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” con más de 1.000 litros de agua por función…

Se estrenó esta obra, que estuvo presentada por Ángel Llácer, su amigo Manu Guix y la coreógrafa Miryam Benedited, y fue en el Teatro Apolo de Madrid…

Fueron dos horas y media, con un largo descanso, de música, canciones, risas y lluvia… en el escenario…

La comedia musical está protagonizada por Miguel Ángel Belotto en el papel de Don Lockwood y Diana Roig como Kathy Selden.

Acompañados por Ricky Mata en el papel de Cosmo Brown y Mireia Portas como Lina Lamont…

25 actores y bailarines, una orquesta en directo de 9 músicos y una escenografía de grandes dimensiones en lo que Manu Guix afirma que es un musical que lo tiene todo y que es para todos los públicos que quieran disfrutar de todo eso…

Sobre el cuarteto protagonista, decir que Miguel Ángel Belotto da muy bien el papel de seductor seducido que es Don; Diana Roig aguanta el tipo y canta con una voz muy bonita y potente interpretando a Kathy; Ricky Mata está muy simpático como Cosmo, pero mención aparte requiere Mireia Portas, que hace una Lina Lamont que se come el escenario con esa voz chirriante y es tremendamente divertida, en especial ese duelo vocal que mantiene con su profesora de dicción, porque “pede” o “no pede”…

Y cada aparición suya supone un aluvión de carcajadas…

Hay que destacar la utilización de todo el teatro para el movimiento de actores, que lo mismo aparecían en los palcos, que por los pasillos del patio de butacas, intentando dar esa sensación de que el público forma parte del espectáculo y rompiendo la famosa cuarta pared. Aunque esto pueda suponer un problema para los espectadores de los pisos superiores que se pierden parte de esos movimientos de algunos personajes.

Por lo demás, un estreno de campanillas, con mucho famoseo y mucho photocall, pero lo verdaderamente importante ocurrió sobre las tablas del Teatro Apolo, que fue un digno homenaje a los 70 años de esa película musical mítica que es CANTANDO BAJO LA LLUVIA…

Desde luego, tanto Ángel Llácer como Manu Guix como directores, saben lo que tienen entre manos y han levantado un espectáculo que consigue que el público salga a la calle tarareando las conocidas canciones y con una sonrisa, que en los tiempos que corren no es poco, y en este caso es mucho, porque se disfruta una vez que te sacas de la cabeza a Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds y te centras en Don, Cosmo y Kathy y en sus peripecias entre el cine mudo y el cine sonoro. Sin olvidarnos de las coreografías de la televisiva Miryam Benedited, hiperactiva durante toda la noche, ni de los músicos que interpretan todos los temas en directo, ni de los bailarines, los figurantes, etc…

Un aplauso para todo el elenco, tanto artístico como técnico que se la han trabajado para que la lluvia llegue a buen puerto y no se ahoguen en el intento…

Ya lo dice el personaje de Cosmo:

Hazlos reír

Hazlos reír

¿No sabes que todo el mundo quiere reír?