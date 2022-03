Desde Irán, por primera vez en España, Amir Reza Koohestani estrena Timeloss

jueves 10 de marzo de 2022 , 09:12h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá del 11 al 13 de marzo el estreno absoluto y por primera vez en España de Amir Reza Koohestani­ ’Timeloss’, la nueva obra del reconocido director iraní, que se encuentra al frente del Mehr Theater Group, una de las compañías más prestigiosas de Irán.

Una obra emocionante con la marca de estilo de la aclamada Dance On Glasses. Reza aterrizará en Madrid procedente de Ginebra donde semanas antes habrá representado en el Teatro de la comedia En transit.

“¿No es duro trabajar en Irán? es una pregunta que me hacen sistemáticamente. Y la gente lo pregunta de tal manera que la única respuesta que se espera que dé es: Sí, es duro. Esto les tranquiliza y les permite pagar sus impuestos y votar en sus elecciones con tranquilidad. Es cierto que su situación, sobre todo financiera, es difícil, pero ¿no han evitado lo peor al no haber nacido en un país como Irán? Es un hecho que los directores iraníes tienen que luchar para trabajar, como sus homólogos más o menos en todo el mundo”, destaca el propio Amir Reza Koohestani.

Timeloss

La obra Timeloss es la primera de las tres que componen la Trilogía del tiempo de Amir Reza (Shiraz, 1978), autor y director iraní que visita Madrid por vez primera con su compañía Mehr Theatre Group. Después de esta pieza de 2013 llegaron Hearing en 2015 y Summerless en 2018. Pero el origen profundo de Timeloss hay que buscarlo todavía más atrás, en otro texto de Reza titulado Dance on glasses, que fue el que le abrió las puertas del mundo y de los festivales teatrales de mayor prestigio. Nunca ha estado en España, pero el teatro de Reza ha visitado asiduamente Francia, Italia, Portugal, Suiza, Bélgica y, sobre todo, Alemania. Y fue a raíz de aquella pieza de 2001 hecha apenas con 50 euros como todo presupuesto de producción. En aquel tiempo, en Teherán, la capital iraní, se vivía una efervescencia inaudita de espacios teatrales independientes, más cantidad que calidad, todo hay que decirlo, pero en medio del carbón, un diamante empezó a brillar. Ese diamante se llamaba Amir Reza.

En la nueva obra Timeloss, Koohestani vuelve a Dance on Glasses, aunque por la puerta de atrás. La obra repite la situación y los diálogos de su predecesora, bajo un ingenioso pretexto: los dos actores de Dance on Glasses (interpretados, en realidad, por una pareja diferente) se reúnen 10 años después para doblar una proyección de vídeo del espectáculo, cuyo sonido se ha visto comprometido. Les encontramos en un ensayo, sentados en mesas separadas, con los guiones delante, trabajando en una escena central de Dance on Glasses, mientras el vídeo se reproduce por encima de sus cabezas. Interrumpen el ensayo para discutir sobre lo que ocurrió la noche de su ruptura; él intenta hacerse querer por ella, ella se resiste a sus avances. Pero tan pronto como parece que se refieren a su propia historia, también es el mismo lenguaje en la obra. ¿Dónde acaba la ficción y empieza la "realidad"? ¿Dónde se libera Timeloss de Dance on Glasses, consigue hacerlo?

Timeloss es el fruto de este periodo de su trabajo. Una obra que no ofrece ninguna respuesta porque quien la escribió siente que ha recibido una lección como su público. Las respuestas y soluciones las deja para los políticos y las emisiones de televisión. Su teatro sigue siendo el de la incapacidad de hombres y mujeres para levantarse. Quizás se ha vuelto un poco más pesimista. Por lo menos, al final de Dance on Glasses, cuando el hombre ve que iba a perderlo todo y que la mujer le iba a dejar, se levantó y se acercó a ella con la esperanza de retenerla. En Timeloss, cuando el hombre lo pierde todo, se queda como está, feliz de mirar. “Timeloss es una obra sobre la negación de sí mismo. No trata del pasado, sino de cómo se ve el pasado. Así que no importa si has visto Dance on Glasses, que no es más que un objeto, un pretexto para mirar hacia atrás. Como Orfeo, que se da la vuelta y mira, sabiendo que al hacerlo podría alterar dramáticamente su destino”, subraya el propio Amir Reza.