Xacobeo importa presenta su cartel completo de conciertos hasta fin de año

miércoles 11 de mayo de 2022 , 08:46h

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogió la presentación de la nueva edición del ciclo de conciertos ‘Xacobeo Importa’, en un acto en el que se hizo público el cartel completo de conciertos programados hasta fin de año en el marco de esta iniciativa, insertada en la programación del Xacobeo 21-22 y en los Conciertos del Xacobeo. Con motivo de la celebración del Año Santo, y al igual que se hizo en la edición de 2010, el ciclo ‘Galicia Importa’ se transforma en el Ciclo ‘Xacobeo Importa’, para presentar su edición más importante hasta la fecha, con 12 conciertos con artistas de renombre internacional, algunos de ellos con fechas exclusivas en Galicia.

En la presentación, en la que participó la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la responsable de Turismo hizo hincapié en la importancia de la apuesta por una oferta musical diversa, de calidad y, sobre todo, descentralizada en todo el territorio y orientada a todo tipo de públicos, principios en los que se basa toda la programación de la celebración de este Año Santo.

En este sentido, Nava Castro puso en valor el éxito conseguido por este ciclo de conciertos a lo largo de las diez ediciones en que lleva en funcionamiento, un éxito que “permitió situar a Galicia en el escenario de la música independiente, haciendo posible que bandas y artistas reconocidos internacionalmente recalaran en nuestro territorio, muchas veces como única parada en España en sus giras mundiales”, explicó. Además, recordó que recordó que la banda Simple Minds, por ejemplo, vuelve a Galicia 20 años después de su último concierto en la comunidad, y lo hace de la mano de este ciclo.

Cinco localidades y diez conciertos

Variedad de estilos musicales, de escenarios y de localidades, pero siempre bajo los principios de la originalidad y de la calidad de las propuestas, a 11ª edición de Xacobeo Importa incluye una docena de conciertos que comenzaron en febrero y que se celebrarán hasta el mes de octubre en A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra y Ourense, ciudades que acogerán los conciertos previstos en escenarios como el propio Palacio de la Ópera, la Sala Capitol, el Auditorio Mar de Vigo o el Pazo de la Cultura de Pontevedra, donde finalizará en octubre el ciclo.

El programa de esta edición incluyó los conciertos de Eagles Of Death Metal y Joan Las Police Woman, ya celebrados, y contará con los conciertos de los ingleses White Lies y de The James Hunter Six en mayo. En junio actuará la leyenda viva del jazz Pat Metheny y el concierto de LP, el 25 en A Coruña, además de la reina de la música brasileña Marisa Monte, que actuará el 26 de junio en Vigo. La programación se completa con los conciertos de la danesa Agnes Obel el 7 de julio en Vigo y de la estrella mundial del soul Leon Bridges el 10 de julio, también en Vigo, para finalizar en octubre con el concierto en Pontevedra de Madeleine Peyroux.

PROGRAMACIÓN CONCIERTOS “XACOBEO IMPORTA” 2022

White Lies (15 Mayo - Sala Capitol, Santiago D.C)

James Hunter (28 Mayo - Teatro Principal, Ourense)

Pat Metheny (17 Junio - Auditorio Mar de Vigo).

LP (25 Junio - Palacio de la Ópera, A Coruña)

Marisa Monte (26 Junio - Teatro Afundación, Vigo)

Agnes Obel (7 Julio - Auditorio Afundación, Vigo)

Leon Bridges (10 Julio - Auditorio Mar de Vigo).

Simple Minds (27 Julio - Coliseum de A Coruña)

Jacob Collier (27 Julio - Sala Capitol, Santiago D.C)

Madeleine Peyroux (15 Octubre - Pazo da Cultura, Pontevedra)