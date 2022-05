Abama Resort Tenerife abandera el concepto de branded residences en España

lunes 23 de mayo de 2022 , 09:53h

¿Quién no ha soñado alguna vez vivir en una casa con los mismos servicios que un hotel de 5*? A este concepto inmobiliario se le denomina branded residences, y comienza a ponerse de moda en Europa después de que haya triunfado hace años en Estados Unidos.

Aquí en Tenerife, el estudio Coderch Urbanismo y Arquitectura ha desarrollado siguiendo sus líneas el proyecto de Los Jardines de Abama Suites, una colección de residencias de lujo que sus propietarios reciben completamente amuebladas, que están gestionadas por My Way Meaningful Hotels, y que pueden alquilar cuando no se encuentran en casa. “Permite vivir relajadamente, sin preocuparse de su mantenimiento e incluso se generan ingresos de su explotación turística”, explica Juan Lima Coderch, arquitecto y paisajista del estudio responsable del proyecto.

En Los Jardines de Abama Suites es patente el protagonismo del estilo contemporáneo y los volúmenes blancos fundiéndose con la exuberante naturaleza a su alrededor. Situado en el corazón del resort y en primera línea de Abama Golf, las viviendas ofrecen vistas espectaculares sobre el océano Atlántico y la Isla de La Gomera.

“Con uno, dos o tres dormitorios, cuentan con grandes ventanales, largas terrazas y líneas puras que permiten disfrutar de las increíbles vistas exteriores. De hecho, mi aspecto favorito es la integración completa del paisaje en toda la propuesta”, añade Juan Lima Coderch.

Concebidos como apartamentos a nivel de suelo con jardín, en planta alta con amplia terraza, o tipo dúplex, cada uno cuenta con un dormitorio principal en formato suite, con salón, cocina, comedor, plaza de aparcamiento, trastero privado y sistemas de ahorro energético que definen la vocación ecológica y sostenible de este proyecto, donde los materiales de construcción y de decoración presumen de los mayores estándares de calidad y respetan el medio ambiente.

El interiorismo lleva la firma de Rita Roses Interior Design, que ha trabajado en múltiples proyectos en Abama Resort Tenerife. En su trabajo predomina siempre el uso de maderas y materiales naturales y una gama cromática con tonalidades basadas en colores puros como el blanco, el azul, el gris y los tonos arenas. La decoradora asegura que el objetivo es que el hogar se vuelque “hacia una base funcional, sencilla y natural”.

Con el mismo concepto, Coderch Urbanismo y Arquitectura y la interiorista Rita Roses han desarrollado en el mismo destino para Abama Residencial el proyecto turístico del hotel de 5* Las Terrazas de Abama Suites, cuyas unidades ya se han vendido y que gestiona también My Way Meaningful Hotels.

“La fórmula ideal para compatibilizar una segunda residencia con una inversión inmobiliaria, y que además está complementada por un nivel de servicio cinco estrellas. El propietario puede utilizar su vivienda hasta un máximo de seis meses al año y el resto del tiempo, My Way Meaningful Hotels gestionará su unidad como parte del inventario del hotel. Así pues, el propietario disfruta una parte del año de su segunda residencia, y cuando no la está utilizando, está rentabilizando su inversión”, explica Toni Candini, director de Desarrollo de Negocio de Arum Group, que gestiona, entre otros, los proyectos inmobiliarios de Abama Resort Tenerife.

Piscinas climatizadas e infinity, restauración de altura con marca Berasategui, servicio de habitaciones y recepción 24 horas, kids club, club de propietarios con ocio programado, tiendas ecológicas, gimnasio, clases de yoga, pilates y meditación al aire libre o ensuite, además de descuentos especiales para el Abama Golf o a la Abama Tennis Academy, son solo alguno de los beneficios con los que cuentan los propietarios, que no tienen que preocuparse por el mantenimiento de su vivienda. ¿Qué más pedir??

My Way Meaningful Hotels, que gestiona estos dos establecimientos turísticos en Abama Resort Tenerife, también cuenta en su cartera con el emblemático Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz, que se encuentra en estos momentos en fase de remodelación.