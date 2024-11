Jesús Abellán, CEO de Arum Group, participará en en el Gri Hospitality Europe 2024

lunes 04 de noviembre de 2024 , 08:05h

El prestigioso encuentro Gri Hospitality Europe 2024, organizado por el GriClub, , reunirá en el Hotel Wellington de Madrid a más de 100 expertos del sector inmobiliario y hotelero de más de 10 países europeos, dedicará uno de sus 8 paneles confirmados al sector de los resorts y del ocio con la participación de Arum Group a través de Jesús Abellán, CEO de esta promotora inmobiliaria.

Este evento tiene el objetivo de debatir acerca de hacia dónde llevar las carteras hoteleras y forjar nuevas estrategias para invertir en esta clase de activos en un marco donde se observa un repunte de las transacciones y una fuerte demanda de los productos hoteleros y de hostelería.

Bajo el título ‘Resorts y Ocio - Ubicación, tamaño y tipos de activos, ¿qué está funcionando?’ (‘Resorts & Leisure - Location, size and asset types, what’s working?’), este panel, que forma parte de la sesión ‘Debates en Grupo’, analizará distintos asuntos claves para el futuro de este sector tales como qué lugares son los más idóneos para el desarrollo de los planes de expansión de estos proyectos, el aumento de la competencia en los mercados consolidados, la demanda de las operaciones con activos, así como la solidez de los rendimientos de esos activos.

La participación de Jesús Abellán, representante de Arum Group, la realizará junto a la de otros seis directivos de distintas compañías: Tim Wilkinson, director de Adquisiciones Europeas de Indotek, Csaba Toth, vicepresidente de Balfin Group, George Vinter, co-fundador de BOA Hotels, Robin Barrasford, director general de Wyndham Halcyon, Fabio Valentini, fundador y CEO de CVHP Capital, y Ted Oorbals, CEO de Taolis -The Art of Living in Spain.

Como primeros apuntes, el CEO de Arum Group, compañía artífice del desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales y turísticos del prestigio de Abama Resort, en Tenerife, o La Manga Club, en Murcia, afirma que la ubicación de los futuros proyectos hoteleros definirá el desarrollo de nuevas ‘zonas calientes’ en España, dado que muchos destinos comienzan a mostrar signos de agotamiento turístico.

En ese sentido, afirma que, aunque las localizaciones 'prime' han sido históricamente las más buscadas, “la creciente demanda está creando nuevas oportunidades en áreas emergentes tales como el sur de Tenerife, Costa Tropical, Costa Dorada o Costa Cálida”.

Acerca del rendimiento de los activos, el directivo señala que para que este sea óptimo, ante el crecimiento constante de los costes de construcción, “es esencial adoptar estrategias proactivas en la confección de la obra nueva que permitan integrar medidas de ahorro energético que la rehabilitación no ofrece”. Para ello, considera “fundamental” la implementación de tecnologías inteligentes que propicien “una gestión sostenible de la energía y que automatice los distintos procesos con el fin de reducir los gastos operativos”.

En su opinión, tanto los compradores nacionales como internacionales, a la hora de invertir en su nueva vivienda, demandan de manera creciente este tipo de medidas que repercuten en la sostenibilidad y, también, nuevos productos, como las ‘branded residences’, en auge en la actualidad, y en la que Arum ha destacado siendo la promotora de varios proyectos como Las Terrazas de Abama, Jardines de Abama o Villas del Tenis para Abama Luxury Residences.

La evolución de las ‘branded residences’ como producto inmobiliario viene dada por la optimización del uso de la segunda residencia por parte de los nuevos inversores, en parte originada por la desestacionalización del turismo originada por el cambio climático, así como por la necesidad de facilitar su uso en términos de mantenimiento, prestación de servicios y obtención de ingresos por alquiler cuando están desocupadas, es decir, cuando sus propietarios no las disfrutan.

También afecta enormemente, señala Abellán, las restricciones crecientes de las administraciones públicas a dar permisos de vivienda turística en edificios destinados a uso residencial y no hotelero.

Para Abellán, que ya participó el pasado mes de abril en uno de los paneles de España GRI 2024, que reunió a más de 150 profesionales de más de 20 países, “para los clientes europeos, España continúa en el top de los cinco países preferidos donde ubicar su segunda residencia incentivado por el contexto de inestabilidad geopolítica actual, y a nivel inmobiliario según nos muestran las cifras estamos en el top ten”.

El Gri Hospitality Europe 2024, donde participará Jesús Abellán, contará, además, con más de 200 encuentros privados programados por GriClub, con el objetivo de generar el espacio adecuado para desarrollar acciones de networking.

Entre los sponsors de esta cita destacan las firmas internacionales de abogacía CMS España, Baker MacKenzie, Clifford Chance o DLA Piper, las consultoras inmobiliarias Colliers, Gleed, Yard Reaas y JLL, el fabricante de materiales de construcción Heidelberg Materials, la consultora financiera Deloitte y la consultora de recursos humanos Global Talent.