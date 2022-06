El Museo Picasso Málaga presenta el ciclo Ellas protagonistas de cine

miércoles 15 de junio de 2022 , 08:26h

El Museo Picasso Málaga propone desde el próximo jueves 16 al sábado 18 de junio, el ciclo ‘Ellas protagonistas de cine’ en el que se proyectarán tres películas en torno a la exposición Paula Rego. Así, el documental Paula Rego. Secrets and stories y los filmes Jane Eyre y El crimen del padre Amaro, se podrán visionar en el Auditorio MPM a las 20 h.

Paula Rego (nacida en 1935), una de las artistas más originales y aclamadas de nuestra época, ha reinventado la pintura figurativa y la manera de representar a las mujeres y sus historias a lo largo de siete décadas. El ciclo Ellas protagonistas del cine proyecta un documental y dos películas de obras literarias que han sido llevadas a la gran pantalla y que despertaron el interés de la artista. Cada sesión consta de una presentación previa a la proyección de una película o un documental.

Así, el próximo jueves 16 de junio, Paula Rego. Secrets and stories muestra una visión única de la vida y obra de la pintora, dirigida en 2017 por su hijo Nick Willing. Conocida por su muy protectora con su privacidad, Rego deja su vida al descubierto por primera vez en este documental que desvela algunas historias de la ajetreada vida de la pintora, entre ellas su lucha contra el fascismo portugués, su matrimonio con el artista británico Victor Willing, la misoginia del mundo del arte y la depresión que sufrió. La presentación estará a cargo de María Ángeles Díaz Barbado, artista y profesora de Bellas Artes (UMA).

El viernes 17 de junio, turno para la película de Robert Stevenson Jane Eyre. Protagonizada por Ingrid Bergman y Orson Welles, narra la historia de una muchacha educada en un orfanato y de triste infancia, que contratada por Edward Rochester para trabajar como institutriz de una niña en Thornfield House. La aislada y sombría mansión, así como la inicial frialdad del dueño de la casa ponen a prueba la fortaleza de la joven. Presentación a cargo de Ana María Sedeño, profesora de Comunicación Audiovisual y Comunicación (UMA).

Finalmente, el sábado 18 de junio, la proyección de la película basada en la novela de Eça de Queirós El crimen del padre Amaro, dirigida por Carlos Herrara en el año 2022, narra la historia de un joven de 24 años recién ordenado sacerdote que llega a la parroquia del pequeño pueblo mexicano de Los Reyes para auxiliar en los servicios del templo al padre Benito. Poco a poco, el joven sacerdote se va dando cuenta de cosas que suceden en el pueblo relacionadas con los narcos de la región, encabezados por El Chato Aguilar.

Este ciclo forma parte de Ellas suben el telón, un programa educativo y cultural que incluye seminarios, proyecciones de cine, danza, literatura y conversaciones, entre otras actividades en torno a la exposición Paula Rego.