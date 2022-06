BLESS Hotel Madrid reabre su terraza Picos Pardos

lunes 20 de junio de 2022 , 08:31h

BLESS Hotel Madrid reabre su sky lounge Picos Pardos, un rooftop único en el barrio de Salamanca. Un espacio en el que entregarse al placer de disfrutar que ya ha conquistado a los madrileños y que regresa con la llegada de la primavera.

La terraza está dividida en dos espacios diferenciados, pero ambos comparten una exótica decoración de estilo amazónico y toques asiáticos en tonos verdes. Por un lado, una piscina esmeralda en la que refrescarse y camas balinesas en las que relajarse mientras te bronceas. Por el otro, un lounge con mesas bajas y altas desde la que deleitarse con las espectaculares vistas sobre Madrid en un ambiente íntimo y cosmopolita.

Para esta nueva temporada, el Chef Ejecutivo de BLESS Hotel Madrid, Esteban González Mangudo, ha diseñado para Picos Pardos una carta culinaria fresca y vanguardista en la que se combinan propuestas raw y orgánicas con especialidades asiáticas. Destacan los ceviches, carpaccios o tartares; así como platos elaborados en robata, la conocida como “parrilla japonesa”, una técnica milenaria y muy de moda entre los fogones de Occidente.

El otro punto fuerte del sky lounge de BLESS Hotel Madrid es su cuidada selección de cócteles de autor, entre los que destacan propuestas como Cucumber Martini (ginebra, licor de flor de sauco zumo de lima, sirope y pepino) o el Fake Milkshake (Vodka, Baileys, fresas y sirope de chocolate blanco) complemento perfecto del Pan, chocolate y AOVE de KM 0, para los amantes del dulce y de la cocina sostenible.

BLESS Hotel Madrid ha preparado una serie de eventos y experiencias únicas tanto para clientes como para madrileños de cara a esta reapertura de su rooftop. Opciones tan variadas como: conciertos y sesiones DJ, exposiciones de arte y poder ver en directo cómo trabajan los artistas; o showcookings y cine al aire libre. En esta nueva temporada de Picos Pardos, el bienestar personal adquiere un mayor protagonismo y el espacio acogerá desde experiencias en wellness de la mano de los expertos de Beldon Beauty hasta talleres de yoga, y sesiones de spinning de la mano de la conocida plataforma Siclo con desayunos healthy, para disfrutar cuidándonos al aire libre y con las inigualables vistas del skyline madrileño.

Se trata de una de las ubicaciones más singulares y exclusivas de la Milla de Oro madrileña y es posible reservar el espacio para los eventos privados.

El lounge de Picos Pardos abrirá sus puertas a huéspedes y madrileños este viernes 1 abril y su horario es de miércoles a domingo de 13h a 21h.

La zona de camas balinesas y la piscina tiene prevista su apertura para el mes de mayo cuando hayan subido las temperaturas. El acceso a este espacio está reservado de forma preferente a huéspedes, pero según demanda, cliente no alojados también podrán reservar una cama balinesa y disfrutar de la experiencia.

Sin duda, Picos Pardos es el espacio perfecto para evadirse del mundanal bullicio de Madrid esta primavera. Una parada obligada para los viajeros y madrileños más cosmopolitas que no quieran perderse el nuevo place to be de la capital.