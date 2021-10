BLESS Hotel Madrid volverá a abrir sus puertas el 27 de noviembre

viernes 08 de octubre de 2021 , 11:13h

BLESS Hotel Madrid, ubicado en la privilegiada Milla de Oro madrileña, situará de nuevo el concepto de lujo hedonista en el centro de todas las miradas a partir del 27 de noviembre. Un esperado regreso que volverá a poner al alcance de los viajeros más cosmopolitas y exigentes la oportunidad de disfrutar de la moda, el arte, la música, la gastronomía y las experiencias más exclusivas de la ciudad de Madrid, en un ambiente extrovertido y sofisticado.

Tal como se anunciase el pasado mes de julio, BLESS Hotel Madrid, recientemente adquirido por RLH Properties, continuará siendo operado por Palladium Hotel Group bajo la exclusiva marca BLESS Collection Hotels. El hotel ostenta, además, el prestigioso sello The Leading Hotels of the World.

“Estamos encantados de que BLESS Hotel Madrid, nuestro segundo hotel del portafolio de RLH Properties en España, vuelva a abrir sus puertas y a ofrecer su renovada oferta de lujo a la capital, justo a tiempo para las fiestas navideñas. Madrid, en Navidad, cuenta con una oferta única dentro de las capitales europeas y gracias a la maravillosa localización de BLESS Hotel Madrid, todos nuestros huéspedes podrán disfrutar de una experiencia única de lujo y confort. Estamos encantados de poder contribuir a la reactivación del turismo en unas fechas tan importantes para la ciudad.” – afirma, Borja Escalada, CEO, RLH Properties.

“Nos complace anunciar la reapertura de BHM, ejemplar de nuestra marca de lujo hedonista en el corazón del barrio de Salamanca de la capital. Sin duda, seguiremos sorprendiendo con nuestra propuesta de lujo en cada detalle, pero esta vez, con importantes novedades en la oferta gastronómica y de ocio del hotel. A partir del 27 de noviembre y tras unos meses de obra y trabajo intenso en innovación de producto y servicio, regresamos con la firme intención de convertirnos en el hotel de lujo más vibrante de Madrid.” – señala, Jesús Sobrino CEO de Palladium Hotel Group.

La esperada reapertura de BLESS Hotel Madrid será la antesala de un habitualmente bullicioso mes de diciembre, colmado de ocasiones para celebrar el auténtico placer de vivir, a través de una renovada propuesta de experiencias personalizadas. Desde visitas privadas a galerías de arte, talleres y boutiques de moda, hasta el aclamado ‘Bathology’, un exquisito baño sensorial con aceites y aromas naturales, propio de BLESS Collection Hotels. Todo ello, sin olvidar el inexcusable placer de descansar, elevado a un nivel superlativo gracias a HOGO, un exclusivo sistema con múltiples beneficios para la salud, que sólo BLESS Hotel Madrid ofrece en la capital.

En el ámbito gastronómico, VERSUS retomará su posición como uno de los social hubs más concurridos de Madrid, en el corazón de la calle Velázquez, con una renovada experiencia gastronómica y una exquisita carta de cócteles de autor, elaborados por expertos mixólogos. El vermut y el aperitivo, casi como un ritual, los eventos afterwork y la música en directo desde la tarde a la noche, rodeados de un ambiente de exquisito diseño lo revalidarán como el ‘place to be’ en la escena madrileña.

Precisamente, otra de las novedades llamadas a sorprender en BLESS Hotel Madrid será su nuevo restaurante de cocina japonesa fusión, en el que cada aspecto contribuirá a crear una experiencia 360º memorable: desde la cocina y la coctelería, al ambiente, el espectáculo, o la decoración, firmada por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, diseñador original de BLESS Hotel Madrid.

Para que la velada culmine sólo cuando el deseo de descansar pueda más, Fetén volverá a convertirse en la opción perfecta para disfrutar del placer de reír.

Por último, el placer de cuidarse se sublimará con excepcionales tratamientos de belleza cuidadosamente personalizados para cada cliente de la mano de una marca de renombrado prestigio.

Asimismo, con el fin de proteger a colaboradores y huéspedes y ofrecer una experiencia libre de preocupaciones, BLESS Hotel Madrid ha sido acreditado con el sello GBAC STAR™, emitido por el Global Biorisk Advisory Council®, una división de ISSA, la asociación mundial de la industria de la limpieza. Dicha acreditación, asegura la implementación de los protocolos de limpieza y desinfección más estrictos contra enfermedades infecciosas.