Emirates introduce el Home Check-in para First Class

martes 21 de junio de 2022 , 09:58h

Emirates añade otra experiencia en First Class con un nuevo servicio de Home Check-in que ofrece a los clientes la opción de facturar desde casa de forma cómoda y conveniente.

Este servicio se ofrece de forma gratuita a los clientes de First Class de Emirates con base en Dubái y Sharjah, donde los agentes de facturación se desplazarán a sus casas u hoteles en horarios previamente reservados para completar todos los trámites de facturación, incluyendo la verificación de documentos, la facturación del equipaje y la emisión de las tarjetas de embarque. Hay un mostrador asignado en el aeropuerto para cualquier equipaje extra de última hora.

Los agentes de facturación llevarán el equipaje directamente al aeropuerto, mientras que los clientes pueden optar por ir al aeropuerto utilizando el servicio de chófer gratuito de Emirates reservado con antelación.

El servicio de Home Check-in de cortesía debe reservarse al menos 24 horas antes de la hora de salida del vuelo y la fecha límite de facturación para el servicio a domicilio es seis horas antes de la salida del vuelo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), que debe ser como mínimo 90 minutos antes del vuelo, los clientes pueden dirigirse directamente a inmigración y seguridad, y luego a la sala VIP de First Class de Emirates.

Todos los clientes de Emirates pueden disfrutar de una experiencia fluida y sin contacto en el aeropuerto utilizando la aplicación de Emirates para facturar y emitir una tarjeta de embarque móvil y usar el autoservicio de entrega de maletas. Los clientes registrados pueden seguir con las manos libres por el aeropuerto recorriendo el túnel biométrico integrado y las puertas inteligentes en DXB.

Los clientes de First Class pueden disfrutar de servicios complementarios exclusivos en la sala VIP de First Class de Emirates, tales como: un tratamiento facial de cortesía en el Timeless Spa, servicios gratuitos en Shoeshine by Mr Cobbler, cuatro cosechas de champán en el bar dedicado a Moet y Chandon, ofertas especiales en la tienda de vinos y licores de lujo Le Clos, y mezclas de té de edición limitada con Dilmah Tea.

Desde la sala VIP de Emirates, los clientes pueden embarcar directamente en su vuelo a través de un puente aéreo privado en determinadas rutas.

Con más de 1700 asientos de First Class en su flota de aviones A380 y Boeing 777, Emirates sigue marcando los estándares de los viajes en primera clase con las experiencias características de Emirates First Class e innovaciones de producto como las suites privadas totalmente cerradas, el Shower Spa a bordo, el Onboard Lounge y muchas otras primicias en el sector.