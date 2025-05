La aerolínea Emirates presenta las nuevas mejoras en First Class

martes 20 de mayo de 2025 , 08:41h

Emirates es el mayor operador global de viajes internacionales en First Class, con una oferta de 26.800 asientos semanales y el mayor inventario de asientos internacionales del sector en esta clase, todo ellos en suites privadas. Emirates sigue perfeccionando su experiencia Fly Better en First Class con una serie de mejoras para los clientes, que van desde servicio con guantes hasta lujosas zonas de facturación inspiradas en los salones VIP en Dubái, pasando por el memorable ritual del caviar ilimitado a bordo.

Perfeccionando los detalles más sutiles de la hospitalidad y el servicio, las últimas mejoras a bordo de la First Class de Emirates incluyen un menú de nuevo diseño que narra una historia de exploración vinculada con la selección de vinos y las inspiraciones culinarias de Emirates. Los clientes pueden descubrir la herencia de botellas excepcionales seleccionadas de châteaux de renombre, con perfiles de cata completos y maridajes recomendados para una experiencia gastronómica superior. Los clientes de First Class ahora pueden saborear caviar ilimitado en elegantes cuencos nuevos grabados con el logotipo de Emirates, diseñados por Robert Welch para complementar la gama existente de Emirates. La tabla de quesos de First Class también se ha mejorado y se presenta en una pizarra rústica, acompañada de cuencos y una cuchara de madera para la miel, además de su selección de quesos artesanales y chutneys. La tripulación de cabina de First Class ofrece un servicio con guantes para una hospitalidad aún más excepcional a bordo.

Con el fin de mejorar la experiencia en tierra de los clientes de First Class, la zona de facturación de esta clase de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) también se está renovando para ofrecer un ambiente exclusivo, con servicios de facturación personalizados y una sala VIP de diseño relajante, que se inaugurará en las próximas semanas. En todo el mundo, el viaje de los clientes de First Class está cuidadosamente organizado de principio a fin, con acceso gratuito a 43 lujosas salas VIP de First Class en todo el mundo y servicio de chófer gratuito para traslados puerta a puerta en la mayoría de los destinos.

Además de las mejoras habituales en el servicio y la hospitalidad, estos son algunos de los aspectos más destacados de volar en la First Class de Emirates:

Amplio espacio personal y privacidad

Descritas a menudo como «habitaciones de hotel en el cielo», Emirates ofrece a los clientes de First Class amplias suites privadas por encima de las nubes. Las innovadoras tecnologías de las suites incluyen puertas controladas electrónicamente en algunos aviones para mayor privacidad, con controles de temperatura personales e iluminación ambiental ajustable en otros.

En las suites de First Class a bordo del A380 de Emirates, por ejemplo, hay 14 suites privadas con cama, dispuestas en una configuración 1-2-1, en la cubierta superior. La suite ofrece un asiento que se reclina desde la posición vertical hasta convertirse en una cama totalmente plana, con una puerta automática para una total privacidad. En el interior hay un amplio espacio para trabajar, leer o comer, con un escritorio y una mesa extraíble. Del mismo modo, en la suite Game Changer de First Class a bordo del Emirates B777, hay seis lujosas suites privadas con puertas que van del suelo al techo, dispuestas en una configuración 1-1-1. Las suites ofrecen asientos que se pueden convertir a la posición «gravedad cero» para dormir cómodamente, garantizando una total privacidad para que los clientes puedan relajarse o trabajar cómodamente. Los aviones Game Changer disponen de una función de videollamada para que los clientes puedan solicitar el «servicio de habitaciones» desde su suite. Las suites privadas de la fila central tienen ventanas virtuales, mientras que los pasajeros de los asientos de ventanilla disponen de prismáticos para disfrutar de las vistas. En toda la flota de Emirates, los clientes pueden consultar la configuración de las suites de First Class de cada avión en los mapas de asientos disponibles en Emirates.com.

Los clientes de First Class disfrutan de una generosa franquicia de equipaje de 50 kg y, para el equipaje de mano en la cabina, hay un amplio espacio de almacenamiento que incluye un armario de cuerpo entero, compartimentos superiores, consigna y espacio adicional para bolsos o zapatos.

Descanso reparador y productos de cuidado personal en First Class

Para transformar los asientos en cómodas camas totalmente reclinables, los clientes de la First Class de Emirates disponen de mullidos colchones y almohadas, edredones con revestimiento de algodón y una lujosa manta de imitación de piel de oveja en los aviones Game Changer, asegurando un sueño reparador. Los clientes de First Class también disponen de pijamas hidratantes Hydra Active para mejorar su comodidad a bordo, cuya tecnología de microcápsulas mantiene la piel hidratada durante el vuelo. Esta tecnología patentada utiliza miles de millones de cápsulas aplicadas al tejido que liberan suavemente vitamina C y aceite de oliva, ambos hidratantes naturales. El pijama también incluye pantuflas y antifaz a juego.

Por otro lado, se ofrece a los clientes de First Class una selección de propuestas para el cuidado corporal, desde productos de Byredo hasta perfumes y lociones de Bulgari. Cada suite de First Class cuenta con una colección de productos para el cuidado de la piel de Byredo, diseñada en exclusiva para Emirates por la marca de lujo sueca. La colección de la First Class de Emirates incluye una toallita para limpiar y refrescar el rostro, tónico facial, crema para los ojos, aceite y un spray para almohadas. Las suites también cuentan con un espejo de tocador con iluminación integrada.

Emirates también colabora con la lujosa marca italiana Bulgari para crear neceseres de diseño exclusivo para los pasajeros de larga distancia en determinadas rutas en First Class. Los kits incluyen artículos esenciales como un cepillo sostenible para el pelo, una goma de pelo, un espejo y un cepillo de dientes, un kit de afeitado y un kit dental, además de las fragancias y lociones exclusivas de Bulgari Le Gemme. Las nuevas fragancias disponibles a bordo son Le Gemme Orom para mujer, una intensa fragancia ambarina y amaderada elaborada con vainilla bourbon y la preciosa esencia de oud assam. Para hombre, el perfume Le Gemme Tygar contrasta fragancias amaderadas y cítricas elaboradas a partir de notas de pomelo fresco y ambarina profunda y sofisticada. Los bolsos Bulgari están disponibles en cuatro elegantes diseños de piel, en color chocolate intenso para hombre y champán para mujer.

Cocina gourmet a la carta y selección de bebidas de primer nivel

Los clientes de First Class pueden cenar a su propio ritmo, ya que el menú está disponible a la carta. Los pedidos se pueden realizar en cualquier momento durante el vuelo en rutas de larga distancia e incluyen comidas a la carta de varios platos con ingredientes locales y de temporada. Los pasajeros de First Class pueden disfrutar de platos veganos gourmet en determinadas rutas, así como de un menú de aperitivos para ver películas, con deliciosas opciones como mini hamburguesas de wagyu, rollitos de langosta, palomitas y edamame. Los clientes de First Class pueden deleitarse con caviar ilimitado servido con siete acompañamientos, entre los que se incluyen tostadas melba, blinis, huevo, cebollino, cebolla blanca, crema agria y limón, todo ello servido con una cuchara de nácar. Los clientes de First Class pueden elegir entre una selección de bombones de lujo, pralinés, dátiles y dulces, y pueden llevarse sus favoritos en una pequeña caja si lo desean. También se ofrecen aperitivos dulces y salados de primera calidad en cada suite, junto con agua con y sin gas.

Como parte de su excepcional colección de bebidas, Emirates es la única aerolínea del mundo que ofrece champán Dom Pérignon a los clientes de First Class, servido en todas las rutas internacionales. Los clientes de First Class también pueden disfrutar de forma gratuita de una completa gama de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entre las que se incluyen licores de la más alta calidad, como el vodka Stoli Elit 18 de Letonia, la ginebra The Botanist Hebridean Strength Gin de Escocia, el ron Eminente Reserva 7 Year Old Rum de Cuba, el whisky escocés Glenmorangie Signet Single Malt Scotch Whisky y el coñac Hennessy Paradis Cognac de Francia. Todos los vinos, licores y cervezas a bordo han sido seleccionados cuidadosamente por Emirates como las mejores bebidas de su clase para los clientes.

Para los amantes del vino, el programa de Emirates adquiere los mejores vinos de las regiones más prestigiosas del mundo, ofreciendo la mayor bodega aérea. Las instalaciones exclusivas de Emirates en Francia albergan alrededor de seis millones de botellas de vinos selectos, algunos de los cuales no se servirán hasta 2037. Emirates ofrece actualmente una selección de los mejores vinos blancos de Borgoña, entre los que se incluyen prestigiosos vinos Premier y Grand Crus, como el Montrachet 2011, el Chevalier-Montrachet 2013 y el Corton-Charlemagne 2014, así como algunos vinos tintos excepcionales de Borgoña, principalmente Grand Crus como el Échezeaux, el Clos Vougeot y el Chambertin. Emirates también tiene previsto introducir varios primeros crus de Burdeos en los próximos años, procedentes de las famosas bodegas de Château Mouton Rothschild, Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Cheval Blanc y Château d'Yquem.

Emirates ofrece, asimismo, vinos de Oporto de primera calidad, entre los que se incluyen tawny añejos, como el Graham's 1979 y el Dow's 1981. Los clientes de First Class pueden elegir entre una amplia carta de cafés italianos Lavazza y tés premium de Sri Lanka seleccionados a mano por el aclamado equipo de artesanos Dilmah.

Entretenimiento de alto nivel en el cielo

Para disfrutar de una experiencia visual excepcional, los clientes de First Class disponen de una pantalla LCD FULL HD de 32 pulgadas con ángulos de visión ultra amplios, pantalla táctil y retroiluminación LED conectada al galardonado sistema de entretenimiento a bordo, ice, de Emirates. Los clientes también disfrutan de un sonido de calidad superior a bordo gracias a los auriculares premium Bowers & Wilkins E1, creados en exclusiva para Emirates con tecnología de cancelación de ruido para bloquear los sonidos ambientales de la cabina y ofrecer un sonido nítido. Los auriculares están diseñados para ser ligeros y están fabricados con los mejores materiales, incluida piel de oveja para un ajuste cómodo. El sistema ice de Emirates ofrece más de 6500 canales de entretenimiento a la carta en más de 40 idiomas. Incluye más de 4000 horas de películas y canales de televisión, hasta 3500 horas de música y podcasts, más de 2000 películas de Hollywood y aclamadas internacionalmente, 250 canales dedicados a niños y familias y cientos de series de televisión y temporadas completas, incluyendo los últimos programas de Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals y Shahid.

First Class en el A380 de Emirates: lujoso spa con ducha y Onboard Lounge en el A380

Emirates es la primera aerolínea del mundo en incorporar duchas en las cabinas de First Class y cuenta con dos Shower Spas en First Class para uso exclusivo de los clientes de esta clase que viajan en el A380. El espacio de ducha cuenta con control de temperatura del agua, tocador, lavabo, zona para cambiarse y aseo, secador de pelo, espejo de cuerpo entero, suelo con calefacción, asientos de cuero y flores exóticas para crear un ambiente relajado. Entre los cosméticos disponibles, se incluyen productos de ducha sostenibles de Voya, marca orgánica de lujo de Irlanda, que incluyen champú, acondicionador, crema hidratante corporal, una pastilla de jabón y gel de ducha. Los clientes de First Class pueden elegir entre dos gamas: Revitalise y Tranquillity.

Los clientes de First Class y Business Class tienen acceso exclusivo al Onboard Lounge situado en la parte trasera del piso superior del A380. Además de un bar completamente surtido con licores y bebidas espirituosas de primeras marcas, champán y cócteles clásicos, y una selección de aperitivos fríos y calientes, hay cómodos asientos y una pantalla LCD de 55 pulgadas que muestra la posición del avión y las vistas desde sus cámaras exteriores, para disfrutar de una experiencia de socialización única a 10.000 metros de altura.

