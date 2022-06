Algunos hoteles de España para vivir un verano inolvidable

jueves 30 de junio de 2022 , 08:41h

Desde Barcelona hasta las paradisiacas islas de Ibiza y Tenerife, pasando por la capital y la Costa del Sol, ofrecemos una selección de algunos de los mejores hoteles del mundo para aquellos indecisos que aún no sepan dónde alojarse este verano. Porque ya sea para viajar solo, en familia o con amigos, para relajarse, realizar actividades turísticas y culturales o incluso deporte, entre ellos encontrarán el lugar ideal para que la estancia forme parte activa de la experiencia y haga del viaje un recuerdo memorable.

El lujo más deseado al servicio de tu bienestar: OKU Ibiza

Situado en la cúspide de la bahía de Cala Gració, este hotel 5* Gran Lujo se ha convertido en uno de los más deseados de la isla por su diseño y arquitectura y por presentar un nuevo concepto en Ibiza de lujo relajado, fomentando una opción alternativa de experimentar la vida en la isla con prácticas de bienestar reparadoras para sus huéspedes.

Cuenta con 184 habitaciones y suites, una OKU Signature Suite de 140 m2 y una espectacular villa independiente con piscina para los que busquen mayor privacidad; además, posee una de las piscinas más grandes de Ibiza, dos restaurantes y un spa con los últimos tratamientos. Inaugurado en abril de 2021, vuelve a abrir sus puertas esta temporada 2022 con nuevas experiencias holísticas para un nuevo tipo de viajero y con novedades destacadas como OKU Restaurant, que aspira a ser el favorito de esta temporada en la escena gastronómica ibicenca y ha sido diseñado en colaboración con el estudio de diseño Woodfever.

El Madrid más exquisito: Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Mandarin Oriental Ritz, Madrid es todo un emblema dentro de la ciudad. Con 112 años de vida, el hotel puede contar numerosas historias de vacaciones de ensueño, entre ellas las de miembros de la aristocracia europea o estrellas internacionales del cine. Mandarin Oriental Ritz, Madrid abrió sus puertas totalmente renovado en abril de 2021, con 100 habitaciones y 53 suites -incluyendo diversas suites exclusivas con un diseño único inspirado en la historia del hotel-, cinco universos gastronómicos bajo la dirección creativa de Quique Dacosta y un spa, The Beauty Concept, un santuario oculto con un amplio abanico de exclusivos tratamientos de belleza y masajes.

Este verano en Madrid no puede faltar la propuesta de El Jardín del Ritz, la más informal del hotel, que, además de ofrecer un viaje de sabores y matices por las gastronomías del mundo -con un guiño especial a la mediterránea-, organiza de jueves a domingo tardes de música en vivo de la mano de la DJ Claudia León. Otro de los imprescindibles es Pictura, donde deleitarse con exquisitos cócteles de autor en un espacio inmerso en un ambiente espectacular que bien parece un museo.

Memoria y vanguardia, la receta para la excelencia: Majestic Hotel & Spa Barcelona

Si se habla del hotel con más historia de la Ciudad Condal, ese es sin duda Majestic Hotel & Spa Barcelona. Sin renunciar a la innovación y con un afán por el lujo y la excelencia, este hotel, situado en el corazón del elegante Paseo de Gracia, lleva formando parte activa de la arquitectura, la sociedad y la vida de Barcelona desde que abriera en 1918.

Su amplia oferta gastronómica, fiel al concepto “From farm to table”, está dirigida por el Chef catalán estrella Michelin Nandu Jubany y es una perfecta mezcla de cocina mediterránea de proximidad y de mercado con toques internacionales. Su desayuno ha sido reconocido por los prestigiosos Prix Villégiature como el mejor en Europa y su azotea La Dolce Vitae, con vistas panorámicas de la ciudad, como la mejor terraza de hotel de Europa. Ahora, tras varios meses de reformas, el hotel estrena Majestic Spa con una gran oferta de tratamientos que se configuran como una oda al bienestar más exclusivo.

Un fulgurante oasis andaluz: Puente Romano Beach Resort

El lujoso Puente Romano Beach Resort, miembro de The Leading Hotels of the World, está perfectamente situado en primera línea de playa de la Milla de Oro Costa del Sol entre Marbella y Puerto Banús. Las 180 espaciosas suites de este complejo de estilo andaluz se distribuyen en villas de tres pisos, cada una rodeada de exuberantes jardines subtropicales y cascadas, con impresionantes paisajes que llegan hasta el mar Mediterráneo.

El resort cuenta con más de 15 restaurantes con cocinas de todo el mundo, incluido Sea Grill, Nobu Restaurant & Bar Marbella frente a la playa. Este complejo también alberga el único Six Senses Spa de la península, que incluye todo tipo de instalaciones y cuenta con una amplia selección de tratamientos exclusivos de Six Senses y terapias de bienestar. Además, dentro y alrededor de la propiedad, hay instalaciones de bienestar y fitness que ofrecen actividades como tenis, golf, equitación, paddle surf, natación, yoga y pilates.

El gurú único para alcanzar tu estado zen: Hotel Riomar Ibiza

El Hotel Riomar Ibiza es el espacio perfecto para encontrar la paz interior, un lugar en el que celebrar la vida en una atmósfera de atemporalidad y serenidad. Los huéspedes pueden probar experiencias diseñadas para realizar un auténtico viaje, para disfrutar de la introspección y la calma; sea practicando una de sus clases diarias del programa de bienestar, deleitándose con nuevos sabores o socializando en una inesperada velada musical al aire libre, el Hotel Riomar es un lugar para inspirarse y disfrutar de las experiencias que sólo Ibiza puede ofrecer.

La ubicación de este boutique lifestyle hotel es única, sobre las arenas de Santa Eulalia Bay y con vistas panorámicas a las aguas cristalinas. Su estética, que transmite una elegancia vanguardista a través de interiores de estilo de mediados de siglo XX, refleja la herencia de la arquitectura del restaurado edificio, uno de los más emblemáticos de la isla.

El marco más exclusivo, para el paisaje más sobrecogedor: Landmar Hotels, Tenerife

Localizados en la costa oeste de Tenerife, cerca de los impresionantes acantilados de Los Gigantes, Landmar Hotels cuenta con dos maravillosos alojamientos en la isla.

El hotel Landmar Playa La Arena, con espectaculares vistas al mar, es perfecto para viajar en pareja o con amigos. Cuenta con lujosos interiores y espléndidas zonas exteriores, donde destacan las cuatro piscinas -una de ellas infinita-, los espacios deportivos y el Platinum Club para los que deseen un servicio más exclusivo.

Con cinco piscinas, incluida una con tobogán y dos para bebés, y espacios deportivos y de multiaventura, el hotel Landmar Costa los Gigantes dispone de todo lo necesario para disfrutar de las mejores vacaciones en familia. ¡Es el lugar donde los niños pueden divertirse con Landi, su mascota, mientras los padres se relajan en el spa!

Ambos hoteles cuentan con una gastronomía de primera clase y ofrecen un servicio propio de experiencias para descubrir los lugares más atractivos de Tenerife desde la comodidad del mismo alojamiento.

El mejor caddie para guiar tu desconexión: Hotel AR Golf Almerimar 5*

Decano del golf, del lujo y de la sofisticación en la Costa de Almería; así se puede definir el Hotel AR Golf Almerimar 5*, que desde hace diez años busca transmitir la máxima experiencia de desconexión de la mano de la exclusividad y la elegancia. Su campo de golf, con más de 800.000 m2 de superficie y un total de 27 hoyos, fue el primer campo profesional de la provincia de Almería y se ideó bajó las directrices de Gary Player, quienes crearon un campo que combinara dificultades de agua y palmeras, junto a calles anchas y amplios greens, para configurar paisajes y rincones de gran belleza. Estas características dotan al campo de gran versatilidad, lo que permite que jugadores de cualquier nivel puedan disfrutar del deporte.

Considerado como el oasis del lujo en la costa de Almería, el hotel combina su apuesta por el deporte con los máximos cuidados de su experiencia de Spa & Wellness, que dispone de una equipada zona de circuito termal y de una amplia carta de tratamientos. Además, es perfecto para pasar unos días de descanso en pareja o con la familia.