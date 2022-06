TRS Ibiza Hotel llega a la isla y lo celebra con una exclusiva fiesta de inauguración

jueves 30 de junio de 2022 , 08:37h

TRS Ibiza Hotel ha celebrado su gran inauguración oficial con un evento que ha dado cita a numerosos invitados de origen nacional e internacional y que ha supuesto todo un acontecimiento social en la isla. Esta distinguida marca del catálogo de Palladium Hotel Group, que hasta ahora solo tenía presencia en el Caribe, llega a Ibiza con el claro objetivo de reinventar el turismo de lujo con una propuesta diferencial de servicio todo incluido premium pensado sólo para adultos.

Situado en Cala Gració (San Antonio), TRS Ibiza Hotel cuenta con una singular propuesta de servicios, en la que destaca el papel de los mayordomos personales, una seña de identidad propia de la marca TRS Hotels, que consigue elevar la experiencia de los huéspedes al más alto nivel. Asimismo, el recién inaugurado resort, presenta el novedoso programa The Signature Level, mediante el cual los huéspedes gozan de una selección de beneficios exclusivos, como el acceso a la zona de hamacas junto a la piscina IO, a las modernas instalaciones de Zentropia Palladium Spa & Wellness o al aclamado Gravity Sky Lounge, desde el que disfrutar del mejor atardecer de la isla. Este programa, diseñado para ofrecer un verdadero plus en la experiencia all-inclusive, traspasa las instalaciones del hotel, proporcionando acceso a algunos de los aclamados eventos de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock Hotel Ibiza y Hï Ibiza, así como a una oferta gastronómica de altura en reconocidos restaurantes como TATEL Ibiza, The Oyster & Caviar Bar, Minami Japanese Restaurant, Epic Infinity Lounge o Blue Marlin Ibiza, entre otros.

La fiesta de inauguración contó con la presencia de Javier Arús, Senior Partner Hospitality & Leisure de Azora; Gonzalo García-Lago, Partner Hospitality Investments de Azora; Abel Matutes Prats, presidente de Palladium Hotel Group; Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group; Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer de Palladium Hotel Group y Hugo Lecanda, Global Brand Sr. Director of Operations TRS Ibiza Hotel, quienes dieron la bienvenida oficial a TRS Ibiza Hotel.

“Estamos muy satisfechos de encontrarnos aquí hoy para dar la bienvenida a TRS Ibiza Hotel. La llegada de la marca TRS Hotels por primera vez a Europa supone un gran hito para Palladium Hotel Group y la acogida que está teniendo es muy buena, por lo que las previsiones para la que será la primera temporada del hotel son muy positivas. Agradecemos a Azora la confianza depositada en Palladium Hotel Group para este proyecto, tras el éxito logrado con BLESS Hotel Ibiza y Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, y confiamos en que la envidiable ubicación con las mejores vistas a la puesta de sol de la isla y los atributos de producto y servicio que nos hacen diferentes, marcarán un hito en la isla y convertirán a TRS Ibiza Hotel en lugar de referencia para los viajeros más exigentes.”, ha comentado Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group.

Los asistentes a este evento pudieron disfrutar de una mágica velada de San Juan, con varios shows y música en directo, entre los que destaca la conocida DJ Cristina Tosio; además de sorprendentes actuaciones que se sucedieron durante toda la noche, desde un espectáculo acuático hasta varios números de acrobacia y un gran video mapping que adornó la fachada del hotel.

El apartado gastronómico fue uno de los platos fuertes de la inauguración de TRS Ibiza Hotel, donde los asistentes pudieron disfrutar por medio de varios food trucks de los platos y especialidades más representativas de los tres restaurantes del hotel; Gaucho, un concepto gastronómico basado en el tradicional steak house; Helios, con una oferta que fusiona la cocina mediterránea y asiática; y Capricho, un gastro box de cocina de autor.

Todo esto fue posible gracias a la colaboración de empresas tan distinguidas como Moet&Hennessy y su catálogo de bebidas como Vodka Belvedere o Whisky Glenmorangie; Bean&Suntuory y sus marcas Gin Roku o Ron Brugal 1888; Heineken; Bodegas Muga, con su Vino Muga Blanco Barrica o 5 Jotas, con su excepcional jamón y La Belle Huitre, con sus exquisitas ostras.