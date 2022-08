Las aperturas hoteleras más esperadas del año

martes 09 de agosto de 2022 , 08:49h

Es bien sabido que hay pocas sensaciones que puedan compararse con la ilusión de estrenar algo nuevo. Atlántida Travel, agencia de viajes de lujo personalizados en España, ha seleccionado algunas novedades hoteleras de todo el mundo para aquellos viajeros que deseen estar a la última y ser los primeros huéspedes en probar sus instalaciones.

“La apertura de nuevos hoteles es un buen indicador de la paulatina recuperación del sector turístico y de las ganas contenidas de viajar tras dos años de paréntesis. La ocupación hotelera ya vislumbra los niveles prepandemia y confiamos en que los buenos pronósticos se mantengan a largo plazo, más allá de la temporada de verano” ha afirmado Francesc Escánez, director de Atlántida Travel.

Cruzar el charco siempre es un buen plan, pero este agosto será aún más apetecible con la inauguración del hotel Aman Nueva York, situado en el emblemático edificio histórico The Crown Building, en pleno corazón de Manhattan. Siguiendo con la filosofía de la marca, sus 83 suites —decoradas con el equilibrio y la armonía propios de la cultura nipona— invitan a desconectar del mundo exterior y hallar un remanso de paz entre el bullicio de “la ciudad que nunca duerme”. Además, la cadena Aman Resorts ha informado que abrirá otro hotel en Beverly Hills en 2025. Aman Beverly Hills contará con una ubicación privilegiada, a pocos minutos de las famosas calles de Rodeo Drive y Santa Mónica, y será un auténtico oasis de serenidad rodeado de espaciosos jardines botánicos.

En Europa, este otoño está prevista la inauguración del lujoso hotel de cinco estrellas Mandarin Oriental Palace, una oda a la belle époque enmarcada en un entorno prístino a orillas del lago de Lucerna. Tras una extensa renovación, este hotel rendirá homenaje a la elegancia contemporánea suiza con 136 habitaciones y suites minuciosamente diseñadas, una amplia gama de experiencias gastronómicas, un santuario de spa holístico y salas para eventos privados.

Italia también se está preparando para dar la bienvenida a numerosas incorporaciones hoteleras. Es el caso de Four Seasons, que hará su debut en Venecia gestionando el icónico Hotel Danieli a partir de 2025, sumándose a las propiedades de Florencia, Milán y el flamante Hotel Palacio San Domenico en Taormina (Sicilia). El diseñador Pierre-Yves Rochon será el responsable de la renovación y rediseño del conocido como el hotel más antiguo de Venecia, el cual lleva en funcionamiento ininterrumpido durante dos siglos. Pero la cadena hotelera de lujo no para ahí, sino que acaba de estrenar un Four Seasons en Fort Lauderdale (Florida), y durante el segundo semestre abrirá dos hoteles más: Four Seasons Tamarindo, en Puerto Vallarta, y Four Seasons en Punta Mita, dos zonas del Pacífico mexicano cuya popularidad va en aumento.

Por su parte, Rosewood Hotels & Resorts ha sido seleccionado para gestionar el Hotel Bauer en Venecia. Originalmente construido en 1880, el hotel se someterá a una renovación en noviembre de este año dirigida por el arquitecto veneciano Alberto Torsello y el grupo de diseñadores BAR Studio, cuyo enfoque principal será la sostenibilidad. Se espera su reapertura para 2025. Rosewood Hotel Bauer ofrecerá 110 habitaciones –en su gran mayoría suites–, un jardín con vistas a la “ciudad de los canales”, un lujoso centro de bienestar, un refinado restaurante de cocina local y una piscina exterior en la octava planta. El hotel forma parte de la creciente cartera italiana de la marca, que incluye el hotel Rosewood Castiglion del Bosco en la Toscana y el próximo Rosewood Rome, que se inaugurará en 2024. Además, se trata de la tercera inauguración hotelera anunciada este año, uniéndose a The Raleigh Miami Beach y Rosewood Red Sea en Arabia Saudita. Por si fuera poco, la cadena Rosewood Hotels tiene aperturas previstas en 2023 en Porto Cervo (Cerdeña), Ámsterdam y Múnich.