Los destinos más convenientes para el puente de agosto

viernes 12 de agosto de 2022 , 09:39h

A tan solo un mes de terminar la temporada de verano y frente a una inflación que está afectando a varios destinos turísticos, el buscador de apartamentos y alquileres vacacionales Holidu ha analizado la evolución de precios y destinos más convenientes para los españoles el próximo festivo del 15 de agosto.

Si bien son varios los viajeros que ven el puente como una oportunidad para descansar y desconectarse de la ajetreada rutina, hoy también buscan ahorrar algo de dinero a la hora de planear su próxima escapada.

En cuanto a la evolución de precios, las noticias no son muy alentadoras para el sector turístico: “Si bien aún quedan opciones convenientes para disfrutar lo que queda del verano, hoy no es posible encontrar ningún destino español que no haya sido afectado por la inflación” afirmó Esteban Farías, portavoz y comunicaciones de Holidu.

Inflación ¿Qué está pasando en Europa y España?

Desde una perspectiva europea, Portugal es una de las opciones más razonables con un precio medio que solo ha aumentado un 12% (135 euros en 2021 y 151 euros en 2022). A este le sigue Francia con un 9% (129 euros en 2021 y 141 euros en 2022) y en tercer lugar Países Bajos con el menor aumento del 3% (165 euros en 2021 y 170 euros en 2022).

Dentro de los destinos más afectados es posible encontrar Grecia con un 24% (147 euros en 2021 y 180 euros en 2022) o Italia con un 16% más caro en su precio medio (141 euros en 2021 y 164 euros en 2022).

En el caso de España, el aumento o la diferencia del precio medio es de un 12%, considerando que para el 2021 el costo de un alquiler vacacional era de 154 euros y en el 2022 alcanza los 173 euros por noche. Ahora si el enfoque está en los destinos más populares del país. Los turistas que visitan las Islas Baleares o las Islas Canarias pueden estar tranquilos, ya que en Mallorca solo hay un aumento del 5% y en La Palma un 7% en sus precios para esta temporada.

En esta misma línea y según la última encuesta realizada por Bookiply, el 54% de los dueños de casas vacacionales en España ha indicado que no aumentarán sus precios en el verano de 2022. En Alemania la cifra alcanza el 76% y en Italia el 60% de los encuestados.

Destinos convenientes para agosto - Europa y España

Ya sea para una escapada a un país europeo o a un rincón de España, este año hay opciones para todos los bolsillos. En Polonia, por ejemplo el alojamiento en un alquiler vacacional cuesta 105 euros o en Hungría por 106 euros. Ahora, si se cuenta con un presupuesto más alto, es posible encontrar hospedaje en Portugal a 151 euros, en Italia por 164 euros, Malta por 168 euros o Grecia en donde el precio medio es de 180 euros por noche.

Dentro de España, la comunidad autónoma con los alquileres vacacionales más convenientes es Extremadura con un precio medio de 101 euros por noche. A esta le sigue Canarias con un promedio de 107 euros, Castilla la Mancha por 118 euros, Galicia por 121 euros y Murcia por 124 euros.

En el caso de las Islas españolas los mejores precios están en las Islas Canarias, comenzando con La Gomera y El Hierro ambos por 71 euros, en segundo lugar La Palma (80 euros), tercer lugar Tenerife (106 euros), cuarto Fuerteventura (109 euros) y en quinto lugar Gran Canaria (116 euros). Las Islas Baleares siguen teniendo los precios más elevados alcanzando los 321 euros Mallorca y Menorca por 373 euros la noche en un alquiler vacacional.

Consejos para ahorrar con las ofertas de último minuto (por Esteban Farías, portavoz y comunicaciones de Holidu)

Vale la pena ser flexible a la hora de elegir un destino

No es recomendable que los viajeros se comprometan con solo una opción de fecha si se está buscando una casa de vacaciones a un precio conveniente. Si la opción es algo alejado de los típicos destinos o de las playas populares, es más probable que se encuentre un precio razonable.

Se puede ahorrar dinero si no se busca un día exacto

Especialmente en temporada baja, los precios suelen bajar considerablemente. En Portugal, el alojamiento vacacional es por término medio, un 15% más barato durante este periodo. Lo mismo ocurre en Grecia (menos un 16%) y en España (menos un 20%). En Italia, los veraneantes pueden incluso pagar un 26% menos si sus fechas son más flexibles.

Mantener los ojos abiertos

Para los que quieran ir de vacaciones a los destinos populares puede que valga la pena buscar ofertas de último minuto. De vez en cuando y debido al aumento de cancelaciones, los alojamientos quedan disponibles por un periodo mínimo. Según los dueños de los alquileres vacacionales, los alojamientos cancelados suelen volver a reservarse inmediatamente. Apenas hay vacantes, la demanda es alta, pero si se es rápido puede ser una gran oportunidad.

Elegir alquileres vacacionales con reserva inmediata

Para poder concretar una reserva rápida y barata, los veraneantes deben buscar específicamente alojamientos con opción de reserva inmediata. Cuando el tiempo nos juega en contra, puede ser frustrante la espera entre la consulta y aprobación del anfitrión antes de poder reservar el alojamiento. En este sentido el mercado ha evolucionado positivamente. De acuerdo a los datos de Holidu, hoy más del 60 por ciento de los alojamientos se pueden reservar de forma inmediata.

Para el próximo año: ¡Cuanto antes, mejor!

Planificar con antelación es siempre la mejor opción. Cuando se reserva con tiempo, las posibilidades de encontrar un alojamiento a precio conveniente son bastante altas debido a la baja ocupación incluso en los destinos populares. Muchos propietarios ofrecen hoy opciones de cancelación gratuita, lo que permite mayor flexibilidad en caso de tener una emergencia de último minuto. La cancelación gratuita era poco común en el mercado de los alquileres vacacionales antes de la pandemia, sin embargo esto ha mejorado significativamente a favor de los viajeros.