Forever. The Best Show About King of Pop

¡Vive en directo la historia del mito!

EN EL TEATRO LA LATINA

El único espectáculo en el mundo avalado por la Familia Jackson, rinde homenaje al rey del Pop con un espectáculo que es una experiencia única alrededor del universo Michael Jackson.

Con más de 700.000 espectadores y tras haber visitado países como MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, POLONIA, RUSIA o PORTUGAL, vuelve por tercera temporada a Madrid con un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos especiales que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra.

Del 29 de septiembre al 6 de noviembre de 2022 en el Teatro La Latina de Madrid. ¡Improrrogable!

El 25 de junio de 2009 nos dejó el artista de pop más influyente de todos los tiempos. Un adiós inesperado que conmocionó al mundo. Michael Jackson dejó un legado no sólo musical sino de filosofía de vida que 10 años después sigue vigente.

Michael Jackson, el protagonista de Forever, de un género musical entero

El espectáculo musical que llega a Madrid debe su éxito, además de a su elenco y producción, a la inmortal estrella a la que rinde homenaje. Un grupo de los 60, formado por cinco hermanos afroamericanos, los Jackson 5, tenía en su reparto al primer cantante que rompería todos los récords de fama y éxito en el futuro. Aquel era Michael Jackson, una fiera del entretenimiento. Muy pronto, las habilidades para el canto y el ritmo que parecían fluir por sus venas como elementos inseparables de él hicieron eco por todo Estados Unidos. Este eco, esta admiración generalizada, creció como la espuma en pocos años, gracias a canciones inolvidables como “Don`t Stop `til You Get Enough” y “Rock with You”.

LA FAMILIA HA DICHO:

Es demasiado bueno para ser real. Me pareció ver a Michael ahí... Joseph Jackson

No sólo es un gran espectáculo, sino que está el corazón de mi hermano sobre el escenario. Me gustaría ver este show en Broadway. La Toya Jackson

El show es excelente, todo el mundo hace un trabajo extraordinario. Jermaine Jackson