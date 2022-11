Papeles de Teatro: Josep María Flotats. Luli Pampín

lunes 21 de noviembre de 2022 , 12:26h

JOSEP MARÍA FLOTATS REGRESA AL TEATRO ESPAÑOL CON 'PARÍS 1940' DE LOUIS JOUVET

La directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Natalia Menéndez, ha presentado esta mañana el estreno de París 1940, que se podrá ver desde el próximo 17 de noviembre en la Sala Principal del Teatro Español, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y permanecerá en cartel hasta el 8 de enero. El espectáculo está dirigido y protagonizado por Josep Maria Flotats, al que acompañan en el reparto Francisco Dávila, Natalia Huarte, Arturo Martínez Vázquez y Juan Carlos Mesonero. La obra está basada en las lecciones de interpretación que el maestro Louis Jouvet impartió en 1940 en el Conservatorio de París al inicio de la II Guerra Mundial.

París 1940 transporta a los espectadores al interior de un teatro cerrado para que asistan a las lecciones de un gran maestro a su alumna en el particular momento de creación de un personaje. La obra parte de una experiencia real de trabajo: las lecciones de interpretación para la creación del personaje de Doña Elvira del Don Juan de Molière en París, a principios de la II Guerra Mundial, que la actriz y directora francesa Brigitte Jaques adaptó al teatro en los 80 para explicar la intensa relación creativa entre el célebre maestro Louis Jouvet y la joven alumna-actriz Claudia. Lo que comienza como una lección artística y formativa centrada en un momento concreto –el adiós de Elvira a su antiguo amante–, deriva en un combate dialéctico en torno al oficio de ser actor, el hombre y sus aspiraciones, es decir, cómo intentar realizarse a través del oficio, sea cual sea.

“Desde el inicio de mi aprendizaje en el oficio de actor en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Estrasburgo, cuando apenas intuía el misterio inmenso de la naturaleza del teatro, y abría apenas lo ojos sobre una enseñanza tan inextricable cuya técnica no es del todo ciencia porque no es repetible, descubrí, en un libro que me había aconsejado uno de mis profesores, todos los grandes principios de mi arte, expresados de un modo extraordinariamente sabio y sencillo a la vez. Después de sesenta años de experiencia, la obra de Jouvet sigue siendo una biblia para mí. Siempre me refiero a ella cuando las dudas me invaden”, explica Josep Maria Flotats, director y protagonista del espectáculo. “París 1940 me permite dar a conocer en vivo el método que me ha formado y, también, explicarme a mí mismo, en la medida de lo posible, mis deseos, mis esperanzas, mis sueños artísticos y mis temores”.

En París 1940, Jouvet se cuestiona, duda sobre lo que enseña, sobre sí mismo, sobre el personaje de Doña Elvira y sobre la dramaturgia del Don Juan que acabará montando en 1947, mientras dirige y enseña a su alumna Claudia.

París 1940 es una producción del Teatro Español con texto de Louis Jouvet según el Elvire-Jouvet 40 de Brigitte Jaques, extraído de Molière et la Comédie Classique de Louis Jouvet, y traducido por Mauro Armiño, dirigida e interpretada por Josep Maria Flotats, acompañado de Francisco Dávila, Natalia Huarte, Arturo Martínez Vázquez y Juan Carlos Mesonero, con diseño de iluminación de Albert Faura, diseño de espacio escénico, vestuario y banda sonora de Josep Maria Flotats y voz en off de Pep Planas.

LA ESTRELLA INFANTIL LULI PAMPÍN LLEGA AL TEATRO LA LATINA CON SU NUEVO ESPECTÁCULO NAVIDEÑO

Del 6 al 30 de diciembre, Luli Pampín regresa al Teatro La Latina con un nuevo estreno absoluto que espera hacer las delicias de los pequeños y pequeñas de la casa.

Lucía Anabella Pérez Gerardi, más conocida como Luli Pampín, regresa al Teatro La Latina con un nuevo espectáculo infantil para disfrutar en compañía de toda familia. En esta ocasión, la cantante y bailarina argentina presenta Luli Pampín y las bolas mágicas de Navidad, un show repleto de sorpresas que, sin duda, hará disfrutar enormemente a los más pequeños.

Del 6 al 30 de diciembre, Luli Pampín y las bolas mágicas de Navidad podrá verse en horario matinal (12h) en el Teatro La Latina de Madrid. Un espectáculo que se estrena tras el éxito de su anterior montaje y que gira en torno a la ilusión, la música, la imaginación y, sobre todo, la magia que envuelve a la Navidad.

SINOPSIS

Llega la noche de Navidad y con ella toda la ilusión. La Radio Mágica, amiga inseparable en todas las aventuras lulipampineras, le regalará a Luli unas bolas para adornar su árbol que llenarán ese día de luz, color y algo más...

¿Quieres descubrirlo? ¿Quieres vivir la magia junto a ella? "Luli Pampín y las bolas mágicas de Navidad" es un espectáculo creado para estar más cerca y hacer de esta fecha un punto de encuentro entre la ilusión, la música y la imaginación de cada uno de ustedes.