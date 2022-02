El musical Los chicos del coro llegará a España en noviembre

viernes 11 de febrero de 2022 , 09:02h

Basado en la aclamada película nominada a los Oscars, llega por primera vez a España el musical Los chicos del coro. El estreno tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro La Latina (Madrid) aunque el proceso para seleccionar a las mejores voces del país ya ha comenzado.

El musical triunfó durante dos temporadas completas en París, con su producción francesa, y después continuó con una gira nacional e internacional que lo llevó por más de 20 ciudades, incluidas algunas españolas. En 2013 tuvo lugar una gira con los integrantes de Les Petites Chanteurs de Saint Marc de Lyon, voces originales de la película y ahora, la productora Kak Group ha adquirido los derechos para poder ofrecer esta experiencia única.

La historia de este musical, donde confluyen sensibilidad y ternura, se contextualiza en la Francia de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial. La pobreza y los conflictos sociales se convirtieron en protagonistas de unos años en los que muchos menores quedaron huérfanos, y de ahí parte nuestra historia, en un correccional dirigido por el estricto Rachin.

Como protagonista tenemos al profesor Mathieu, un hombre que concibe la enseñanza a partir del diálogo y rechaza el castigo como método educativo. Para él, la música tiene una fuerza transformadora que puede ayudar a sanar el alma y cambiar la conducta de los chicos. Sin duda, un homenaje a la música y a la enseñanza.

El musical llega de la mano del director de escena José Luis Sixto, del director musical César Belda, el diseñador de sonido Mariano García y el diseñador de iluminación Juanjo Llorens. Una apuesta segura para conseguir las mismas emociones que ya sugirió la película en 2004, nominada a los Premios Óscar, los Premios BAFTA y ganadora de dos Premios César.

El proceso de castings para la selección del elenco tanto de niños y niñas como de adultos ya ha arrancado y en los próximos meses se configurará el elenco definitivo del musical.

SOBRE EL EQUIPO ARTÍSTICO

José Luis Sixto, dirección

Miembro de la Academia de las Artes Escénicas, desarrolla su trayectoria profesional en la creación y dirección artística, la dirección de casting (Hoy no me puedo levantar, High School Musical, La bella y la bestia, etc.) y el entrenamiento de actores. Ha sido el responsable de la puesta en escena original del musical de El médico, ganador de 11 Premios BroadwayWorld 2019 (incluidos Mejor dirección y Mejor Musical) y 5 Premios del Teatro Musical 2019. Entre sus trabajos como director destacan The hole X, ¿Quién mató a Sherlock Holmes?, Pinocchio, una historia delirante, La mujer de negro (2020), etc. Actualmente, es integrante de la Asociación de Directores de Casting (ADC) y miembro fundador de la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España (APDICE).

César Belda, dirección musical

Titulado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en piano y en improvisación y acompañamiento. Ha sido el director musical de más de 30 espectáculos, entre los que se encuentran: “The full monthy”, “Miguel de molina al desnudo”, “Marta tiene un marcapasos”, “La magia de Broadway”, “Annie”, “La jaula de las locas”, “Hermanos de sangre”, “Peter Pan”, “Aladdin”,“Crónicas Marianas”, “Bob esponja”, “El hombre de La Mancha”,“Grease”, “Spamalot”, “Rocío no habita en el olvido”, etc.

Juanjo Llorens, diseño de iluminación

En 1992, comienza a trabajar en la dirección técnica de La Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el mundo de las artes escénicas del territorio nacional. Es miembro fundador de la Academia de la Artes Escénicas de España y miembro de la Asociación de Autores de iluminación. Ganador de cuatro Premios Max por La mort i la donzella (2021), El curioso incidente del perro a medianoche (2019), De ratones y hombres (2013) y La función por hacer (2011).

Mariano García, diseño de sonido

Es diseñador de sonido, compositor musical y propietario de la Academia Mariano García Sonido. Estudió en el Centro de Tecnología el Espectáculo y es músico autodidacta. Ha trabajado durante los últimos 20 años para Tomaz Pandur, Mario Gas, Gerardo Vera, Juan Mayorga, Jaime Chávarri, Natalia Menéndez, Blanca Portillo o Tomás Cabané entre otros directores y directoras de escena. Desde 2021 dirige la Academia Mariano García Sonido, plataforma de formación especializada en tecnología aplicada al mundo del Audio con alumnos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, donde continúa con su labor pedagógica y divulgativa.

David Pizarro, diseño de escenografía

Se licencia en 2010 en Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y realiza un master en Diseño de Entretenimiento Temático en el Savannah College of Art and Design, EEUU, gracias a una beca Fulbright, dividiendo su trayectoria profesional entre el teatro, los musicales, los parques temáticos y espacios inmersivos.