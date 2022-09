La inteligencia artificial al servicio de la protección del océano

jueves 29 de septiembre de 2022 , 08:54h

La organización Surfrider Foundation Europe que lleva décadas trabajando para la protección del océano y la costa, decidió abordar el problema desde su origen. De los 8 millones de toneladas de residuos que acaban en el océano, un 80% proviene del interior de las tierras y se canaliza por los ríos.

Ante esta constatación, Surfrider Europe, apoyado por ciudadanos responsables, asociaciones, científicos y empresas, creó la App Plastic Origin, una aplicación móvil gratuita y abierta a todos, disponible en IOS y Android que invita a todos amantes de la naturaleza y los deportistas a participar al proyecto. El objetivo: realizar una cartografía sobre la contaminación plástica de los ríos de toda Europa a través de expediciones para proponer soluciones concretas y aplicables localmente.

En nuestros paseos y recogidos por las orillas de los ríos, esta aplicación nos permite filmar y así rastrear los desechos encontrados gracias a su sistema de geolocalización. La inteligencia artificial reconoce entonces los residuos y los clasifica según su tipo (botella, fragmentos, etc.).

Gracias al desarrollo de esta App, la ONG invita a los amantes de la aventura al aire libre a actuar de forma proactiva para la protección del océano mediante la recogida de datos.

España se une a la red europea

El proyecto, que ya esta marcha en Francia, se lanzó también este año en Alemania con una expedición al Rin. Hoy, cada día, miles de voluntarios se movilizan en estos países para proteger el océano y el litoral.

Con el fin de ampliar el proyecto a nuevas zonas de Europa, y lanzar la App a nivel nacional, Surfrider Foundation Europe con la colaboración de Surfrider España organizaron una expedición este pasado fin de semana para promover y concienciar sobre esta herramienta en toda España. Deportistas, expertos científicos y ciudadanos comprometidos participaron en una expedición insólita en kayak en el río Oria.

EXPEDICIÓN ESPAÑA: RÍO ORIA en ORIO Guipuzkoa

Un grupo de asociaciones como Vivir sin Plásticos, investigadores de la Universidad de Barcelona, técnicos de la Agencia Catalana de Residuos acompañaron en esta expedición a voluntarios de grupos locales de Surfrider. Juntos recogieron más de 10 kms en 2 días a lo largo del río Oria, hasta la playa de Oribarzahar.

Entre los residuos de las orillas del río, se encontraron fragmentos de plásticos, lonas, toallitas, botellas, artículos domésticos, juguetes, latas, ropa y hasta una bicicleta.

Un total de 725 residuos plásticos de todo tipo fueron hallados en esta expedición.

"En el primer tramo, las orillas estaban cubiertas de vegetación y encontrábamos fragmentos de plástico enganchados a las ramas. Entre ellos, muchas botellas y artículos domésticos. En el segundo tramo, con las orillas más urbanizadas, los residuos se encontraban más arriba, en las rocas o en el lecho arenoso del río. Ya que navegábamos en una sección del río sujeta a la influencia de las mareas, en este caso, baja, podíamos ver los residuos a través del agua". Océane Lepatre - Jefa de Proyecto Plastic Origins Surfrider Foundation Europe

TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES EN LA EXPEDICIÓN:

"Me ha parecido muy interesante poder experimentar esta App. Toda esta basura que llega al océano proviene de los ríos, es importante poder parar esta contaminación, ver dónde viene y categorizarla. En esta expedición, hemos encontrado muchos tipos diferentes de basura." Patricia Reina - cofundadora de Vivir Sin Plástico

"La App de Plastic Origins funciona muy bien. A lo largo del recorrido que hicimos, pudimos marcar todos los elementos de basura, haciendo fotos. Esto va a aportar datos muy sólidos sobre cuánta basura está llegando al océano y sobre todo nos permitirá identificar el origen de esta basura. La verdad, ha sido una expedición muy interesante y bonita desde el punto de vista científico." Anna Sanchez - investigadora y profesora de la Universidad de Barcelona

"Me ha encantado esta invitación de Surfrider para probar la aplicación. Estuvimos en el río Oria y me ha llamado mucho la atención la cantidad de toallitas que hemos encontrado en los árboles. Esto nos alerta sobre el problema de estos productos. Creo que la App es un buen paso para implicar a toda la ciudadanía y los remeros en particular. Los ríos son desde luego una de las principales entradas de residuos de tierra a mar." Ignasi Mateo - Técnico de la Agencia de Residuos de Cataluña.

Detectar para actuar

“Se trata de usar la inteligencia artificial para detectar diversas formas de residuos presentes en las riberas, grabarlos y listarlos para crear un mapa de niveles de contaminación de nuestros ríos, generando así datos fiables y robustos gracias a un proyecto de ciencia participativa. Estamos encantados de poder presentar la App Plastic Origins en España y confiamos en que la movilización ciudadana así como sus resultados estarán a la altura de nuestras expectativas.” declaró Xavier Curto-Zafra, de la organización Surfrider en España.

El equipo de Surfrider España así como sus voluntarios trabajan para sensibilizar a la población y abogar por el progreso de las leyes.

"Gracias a nuestra acción, podemos incidir sobre las leyes, ya sean europeas (como la Directiva sobre Plásticos de un solo uso) o españolas (Ley de Residuos)." Surfrider Foundation Europe

Surfrider España tiene un papel relevante en la incidencia sobre los residuos en el estado. Forma parte de la Asociación Española de Basuras Marinas y de la coalición Alianza Residuo Cero para influir a nivel nacional en la gestión de los residuos.