Arranca Madrid Cómic Pop Up

viernes 04 de noviembre de 2022 , 08:20h

Ya está aquí la segunda edición de Madrid Cómic Pop Up, el Salón del Cómic organizado por IFEMA MADRID que, del 4 al 6 de noviembre, llenará el pabellón 6 del Recinto Ferial con el arte y la creatividad de artistas, ilustradores, editoriales y otras compañías y asociaciones vinculadas al mundo de la viñeta, en un encuentro único en el que el Cómic será el protagonista.

Esta segunda edición de Madrid Cómic Pop Up cuenta con mayor apoyo institucional que nunca, en un año en el que el Cómic y su valor como elemento cultural y de divulgación educativa cobra especial relevancia. De hecho, la primera jornada del Salón se dedicará al mundo educativo, docentes, alumnos y demás, con charlas y talleres que difundirán el valor del cómic como elemento para fomentar la creatividad, la educación en valores, mejorar la comprensión lectora, desarrollar una actitud crítica y constructiva… En este sentido, la segunda edición del Salón cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), gracias a su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE); la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, del Ministerio de Cultura y Deporte, y la Comunidad de Madrid.

El Salón se inaugurará oficialmente mañana viernes 4 a las 12:00 horas, con la presencia de Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que estará acompañada por Jesús González, subdirector adjunto de la Secretaría General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas; Isabel Moyano, subdirectora general del Libro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la CAM; Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA MADRID, y Asier Labarga, director de Madrid Cómic Pop Up. Todos ellos visitarán las áreas temáticas más destacadas del Salón, y los stands de algunas de las editoriales y empresas participantes.

Tras este acto, comenzarán a sucederse las firmas de los autores invitados por el Salón y las editoriales, tanto en el área Dedicatessen como en los distintos stands; charlas en los escenarios con los ilustradores y autores más relevantes del panorama nacional e internacional, el Artist Alley, la zona de juegos de mesa, y otras actividades y talleres complementarios para los amantes del tebeo. Una gran y variada oferta de actividades y talleres para todos los públicos, niños, jóvenes y adultos, que puedes consultar en la web de Madrid Cómic Pop Up.

Además, Madrid Cómic Pop Up acogerá también la presentación de novedades del mundo del Cómic, como la portada especial de “Los Caballeros Oscuros de Acero” -que podrás llevarte firmada por su guionista Tom Taylor-, la portada del primer volumen de “The Nice House on the Lake” -con la presencia de sus artífices James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno, así como los últimos lanzamientos como “El Diario de Clara”, “Mil Bujas”, “Star Trek. El Conflicto Q”, “El Gran Tesoro de los Gusis”, las “Nuevas Aventuras del Guerrero del Antifaz”, o ”Hugo-go-go”, entre otros muchos que llegan a Madrid Cómic Pop Up de la mano de las editoriales participantes.