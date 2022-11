En Finolhu Baa Atoll navidades inesperadas en Maldivas

martes 22 de noviembre de 2022 , 16:53h

Si pasar las vacaciones navideñas descalzo sobre la arena blanca en ese paraíso que es Maldivas es epítome de unas vacaciones soñadas, las fiestas no podrían ser más inolvidables gracias al inédito programa de actividades y eventos que Finolhu Baa Atoll ha diseñado para sorprender a sus huéspedes en estas fechas tan señaladas.



Que empiece la fiesta

La variedad y calidad gastronómica están siempre presentes en este resort por lo que durante la Navidad no iba a ser distinto. La temporada comienza el 21 de diciembre con un cóctel de celebración y la fiesta del encendido del árbol. La emoción empieza a aumentar el 24 de diciembre con un trivial navideño y a medida que se pone el sol en Nochebuena, tiene lugar el cóctel navideño y un desfile de moda para niños y adolescentes, seguido de una cena de gala con una selección de platos tradicionales, especialidades locales y delicias navideñas.



Ya el día 25, los huéspedes pueden disfrutar de los clásicos de la temporada en la comida especial de Navidad. A partir de las 5:00 p.m., una cabalgata con música y comida anunciará la llegada de Papá Noel que junto a sus ayudantes repartirá regalos a todos los niños de la isla. Este día tan especial termina con el Edible Cinema, una actividad que nadie se puede perder, ya que los huéspedes son invitados a participar en una experiencia cinematográfica única que incluye aroma, textura y sabor.



Un festín de delicias culinarias

La comida juega un papel importante a lo largo de las celebraciones navideñas. Además de las cenas de gala y los eventos especiales de Navidad, Navidad ortodoxa y Año Nuevo, Finolhu organiza una serie de noches culinarias durante todas las fiestas. Así, cada martes, los huéspedes pueden explorar los emocionantes sabores de Oriente Medio y África del Norte en la Arabian Night. Y las parejas pueden disfrutar de las noches de caviar y ostras, en las que el caviar aireado se combina con un lujoso champán cuidadosamente seleccionado por el sumiller del resort.



Para los más jóvenes, también, hay muchas actividades gastronómicas que no solo harán las delicias de sus paladares, sino que estimularán sus mentes, permitiéndoles aprender a preparar de todo, desde tortitas, muffins y galletas navideñas, hasta una auténtica pizza italiana e incluso un plato de comida tradicional maldiva.



Diversión para los más pequeños

Aunque todos sentimos la magia de la Navidad, éste es un momento especialmente entrañable para los niños. Para garantizar el mayor grado de asombro de los más pequeños, Finolhu ha organizado una variedad de estimulantes y divertidas actividades durante esta época. Bajo el tema fantaSea, Kid’s Mermaid Experience les brinda la oportunidad de descubrir el mundo fantástico del mar y convertirse en sirena. También podrán unirse a la búsqueda del tesoro con el biólogo marino del hotel alrededor de la isla, o subir a bordo del crucero pirata para que la diversión y aventura no terminen nunca. Las aventuras llegan a un nuevo nivel en el campamento nocturno y fogata, permitiendo a los huéspedes más jóvenes observar las constelaciones, participar en juegos y disfrutar de aperitivos bajo las estrellas.



La familia que juega unida…

La Navidad es un momento para la familia y hay muchas actividades diseñadas para que disfruten todos juntos en Finolhu. Los divertidos desafíos darán la oportunidad de disfrutar bajo el sol de competiciones amistosas. El complejo está a la altura de su reputación como sitio de recreo con juegos familiares en la piscina o competiciones de volley playa.



…Se divierte con los demás huéspedes

No son solo las familias y los niños los que pueden jugar en Finolhu. Todos los huéspedes tienen la oportunidad de unirse a la diversión y los juegos. Desde un triatlón y un entrenamiento de alta intensidad para los más atléticos hasta divertidos Juegos Olímpicos, aeróbic acuático, carreras de paddle surf, desafíos en tablas de equilibrio, carreras de kayak, concursos de minigolf e incluso vuelo de cometas. Finolhu tiene una opción para que todos se diviertan en esta época navideña.



Un retiro de bienestar para cuerpo, mente y alma

Para aquellos a los que les gusta tomar las cosas a un ritmo más lento, Finolhu ofrece una selección de actividades de bienestar. Los huéspedes pueden unirse a los saludos al sol regulares para despertar el cuerpo, la mente y el alma, o aprender a refrescar el cuerpo y calmar la mente durante los saludos a la luna. Las sesiones de (respiración) pranayama y meditación de limpieza ofrecen la posibilidad de liberar tensiones musculares, reconectar cuerpo y mente, y encontrar la paz interior combinando posturas físicas, respiración controlada y meditación. Los entusiastas del yoga tienen muchas opciones para elegir entre las sesiones de Hatha y Ashtanga yoga, así como las actividades de yogalates y kids yoga.



Cuenta atrás para el Año Nuevo

La cuenta atrás para Año Nuevo comienza con una Bubble Pool Party para los más pequeños, seguida de un cóctel de Nochevieja para invitados de todas las edades. La cena de gala de Nochevieja y la cuenta atrás para 2023 combina una excelente comida con un entretenimiento espectacular. Mientras los invitados disfrutan de un suntuoso buffet de delicias internacionales, mariscos frescos y clásicos navideños, artistas de primer nivel amenizarán la velada. El DJ Jorge Montiel hará que la fiesta fluya toda la noche, acompañado por el cantante internacional Andre Espeut y la banda pop francesa Gypsy Queens.



Finolhu también se complace en dar la bienvenida a los artistas de renombre mundial Área 51, con un espectáculo temático inspirado en el carnaval, con artistas internacionales que realizan shows de fuego, acrobacias y actos circenses, incluyendo el espectáculo de samba Viva Brasil y el artista de las estrellas, Tibor, también conocido como Señor del Fuego. La actuación de la noche llegará a su clímax con un espectáculo del elenco completo hasta que comience la cuenta atrás.



El nuevo año amanecerá con un brunch para recuperarse que los huéspedes podrán disfrutar antes de unirse a la búsqueda del tesoro de Año Nuevo.