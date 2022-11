Propuestas de Six Senses Douro Valley para disfrutar de esta Navidad y Nochevieja

¡Libérate de las prisas habituales de la época navideña y olvida el trabajo que supone tener que preparar una comida festiva para toda la familia! Estas Navidades, regálate una estancia en Six Senses Douro Valley. Deja las preocupaciones con nosotros; al fin y al cabo la Navidad es un momento de felicidad para pasar en compañía de los que más queremos.

En Six Senses Douro Valley han planeado todos los detalles para que tengas una estancia relajada y alegre. Comienza el 24 de diciembre con un sabroso desayuno y termina con una tradicional cena de Navidad. En esta hermosa quinta tradicional encontrarás todos los manjares navideños tradicionales de una casa familiar del norte de Portugal y será también un momento de relax y placer gastronómico. Si lo deseas, disponen incluso de servicio de niñera para que puedas disfrutar al 100% de esta Navidad.

El programa de Nochevieja incluye un menú para la cena de Fin de Año digno de reyes, que estará acompañado de música en directo en el bar y la vinoteca. Los fuegos artificiales serán una despedida y una llegada a un año que se espera con mucha ilusión. Al día siguiente, también habrá un brunch de Año Nuevo para que los huéspedes entren en 2023 con una excelente experiencia gastronómica.

Entre el 22 de diciembre y el 2 de enero está previsto un calendario de actividades en el hotel para todas las edades. Su objetivo será inducir a la reconexión entre la familia y los amigos y envolver a los participantes en un ambiente festivo.

Para los que quieran centrar su estancia en la salud y el bienestar, el spa de 2.200 metros cuadrados está a su disposición, con una amplia carta de tratamientos holísticos y rejuvenecedores.

Como singularidad, este spa cuenta con una evaluación del bienestar: el examen Six Senses Integrated Wellness, que constituye la base para la creación de un programa personalizado para impulsar el metabolismo, los niveles de energía y la salud en general. Los restaurantes del hotel tienen menús creados a partir de los productos frescos de la región. Los platos elaborados por el equipo de cocina del hotel no sólo son deliciosos, sino que reflejan los valores de la marca Six Senses: bienestar, sostenibilidad medioambiental y social, y conciencia global. En Six Senses Douro Valley, el bienestar y la salud de los huéspedes es un factor fundamental en el diseño de todos los menús.