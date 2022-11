La apertura del mayor dominio de nieve del Pirineo francés prevista para el 3 de diciembre

martes 22 de noviembre de 2022 , 17:13h

En el marco de la celebración de su 65 aniversario, Saint-Lary arranca la temporada con la puesta en marcha de dos nuevos remontes: el telecabina de Espiaube (1.596 – 2.321 m) y el telesilla desembragable de Tourette (2.029 – 2.321m), con una inversión que alcanza los 25 millones de euros. El nuevo programa de inversiones de Altiservice, la compañía que gestiona la estación, mejora la fluidez, la comodidad y el alcance de los nuevos remontes de la forma más sostenible ya que reduce el consumo energético y el impacto medio ambiental al reducir 5 remontes obsoletos y 38 pilonas. Los nuevos remontes son accesibles para esquiadores y peatones.

Se trata de una operación espectacular y el principal reto, técnico y organizativo, conseguido por Altiservice teniendo en cuenta el contexto económico actual. Además de ser más rápidos y cómodos los dos nuevos remontes convergen en el Pic de Tourette, un punto estratégico del dominio que conecta las laderas de Espiaube y Merlans. Además, antes de la instalación de los dos nuevos remontes, en 2021, Altiservice ya había reforzado su red de innivación para garantizar la nieve en las pendientes del Pla d'Adet, multiplicando por 2 la capacidad de producción y optimizando el consumo de agua y energía con la instalación de 19 cañones de nieve. La tercera y última fase ha comenzado este otoño con la creación del telesilla Forêt, cuya puesta en marcha está prevista para diciembre.

El nuevo telecabina de Espiaube

Esta temporada, el mítico telecabina de Portet ha sido sustituido por el telecabina de nueva generación de Espiaube, que parte de Espiaube (1.597 m) y alcanza el pic de Tourette (2.231 m), punto estratégico de la zona y que conecta todas las pistas de Espiaube y Merlans. Tiene capacidad para transportar hasta 2800 personas a lo largo de una hora, cuenta con 60 cabinas, con capacidad para 10 plazas cada una. Recorre una longitud horizontal de 1,697 m a una velocidad de 6 m/s hasta llegar a (2.321 m). Además, cada cabina dispone del espacio suficiente para almacenar los esquís durante el trayecto.

El nuevo telesilla de Tourette

En el lado del valle del Portet, el telesilla de Tourette y el remonte de Merlans han sido desmantelados para dar paso al nuevo telesilla de Tourette, desembragable y de 6 plazas, que une Les Merlans con el pic de la Tourette. Tiene capacidad para transportar hasta 2.800 personas cada hora y cuenta con un total de 65 vehículos que recorren un trayecto de 1.351 m armado en 9 torres, con 292 m de desnivel, a una velocidad de 6 m/s.

La estación de nieve insignia de los Pirineos franceses

Emplazada a 3,45 h de Bilbao, 4,15 h de Barcelona y 6,20 h de Madrid, la estación de esquí transfronteriza de Altos Pirineos es pionera y no ha dejado de evolucionar desde su creación en 1957. Es el mayor dominio de nieve del Pirineo francés y cuenta con 59 pistas de más de 100 km y 700 hectáreas que culminan a 2.515 metros de altitud, en las reservas naturales de Aulon y Néouvielle que permanecen abiertas tanto a esquiadores como a peatones. Además, el emblemático pueblo de Saint-Lary Soulan destaca por la autenticidad de sus callejuelas y casas de piedra.

Las míticas cumbres pirenaicas de Saint-Lary cuentan con 3 grandes sectores (Pla d'Adet, Espiaube y Le Vallon du Portet), con pistas para todos los niveles de esquiadores y excelentes panorámicas a los Pirineos franceses. La zona de esquí se extiende por los territorios de Aulon, Cadeilhan-Trachère, Saint-Lary Soulan, Vielle-Aure y Vignec, con su remonte situado en el valle. Para los esquiadores más experimentados es la meca del freeride y del freerando; y, los freestylers cuentan con uno de los parques de nieve más famosos de los Pirineos. Los más pequeños cuentan con un gran parque infantil, al que pueden acceder fácil y rápidamente desde el pueblo a través del teleférico Pic des lumières y la góndola.

Una pista roja excepcional y máxima calidad de nieve

Inaugurada el 2 de enero de 2022, el dominio de Saint-Lary cuenta con la "François Vignole". Se trata de una pista roja excepcional, que recorre la cresta del Soum de Matte y ofrece maravillosas vistas al Rioumajou y al Valle de Aure. Con una longitud de 2,5 km y un desnivel de 500 m, une la cima del telesilla Soum de Matte con el frente de nieve del Pla d'Adet.

De pueblo pastoril al mayor dominio de los Pirineos

La historia de Saint-Lary tiene nombre y apellido: Vincent Mir. Los 65 años de existencia del dominio se deben a la puesta en marcha de las grandes obras hidroeléctricas del Plan Marshall, impulsadas por el alcalde Mir, al final de la Segunda Guerra Mundial; y, que permitieron ampliar la población para promover el desarrollo turístico del valle y la construcción de la estación de esquí. Su política visionaria llevó a la construcción de un teleférico en 1957 que unió el pueblo con el Pic de Lumière (1.600 metros), un segundo teleférico hasta el Soum de Matte, y hasta tres remontes. En 1963, Saint-Lary se fusionó con la localidad de Soulan.

Ski & Spa en la gran estación termal

Saint-Lary es la cuna del Ski & Spa. Desde 1988, el centro termal Sensoria Rio atrae cada año a numerosos visitantes que aprovechan los beneficios del agua natural de manantial que brota a 32o C para relajarse. Esta es una de las numerosas opciones de bienestar. Porque, en realidad, aquí no hace falta subir a pistas, si no quieres (claro). Porque el mismo pueblo es tan bonito y ofrece tanto que puedes disfrutar de toda una estancia incluso sin tan siquiera pisar sus cimas.