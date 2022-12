Emirates ha reabierto más de 30 salas VIP en todo el mundo

viernes 23 de diciembre de 2022 , 07:08h

Los pasajeros de First Class pueden disfrutar de una experiencia de viaje excepcionalmente cómoda durante el próximo periodo de máxima afluencia, ya que más de 30 salas de Emirates en todo el mundo han vuelto a funcionar a pleno rendimiento. La más reciente reapertura ha sido la sala Emirates Lounge en el vestíbulo C del Aeropuerto Internacional de Dubái, la séptima sala de este aeropuerto que vuelve a abrir sus puertas tras la pandemia.

Situada en el Pasillo C, junto a las Puertas C09, la recién reabierta Sala VIP de Emirates es un espacio de 1.308 metros cuadrados y 265 asientos para descansar, relajarse y refrescarse antes de viajar. Los clientes de First y Business Class pueden acceder a la sala de forma gratuita, al igual que los socios Silver, Gold y Platinum de Skywards. Los pasajeros de Economy y Primium Economy pueden disfrutar de acceso de pago por 150 dólares, impuestos no incluidos, o por sólo 125 dólares para los miembros de Emirates Skywards. Las salas están abiertas 24 horas al día, siete días a la semana, para atender la gran demanda de la temporada festiva, y los pasajeros pueden relajarse en ellas hasta cuatro horas antes del vuelo.

De diseño y decoración elegante - con suelos de mármol italiano, sofás de cuero, juegos de agua y llamativos relojes Rolex-, las salas VIP de Emirates están pensadas para ofrecer comodidad, con múltiples chaise longue, almohadas y mantas, vinos, licores y champán de primera calidad de cortesía, así como zonas de restauración con cocina gourmet diseñada por chefs de prestigio.

Para renovarse y refrescarse, hay duchas de hidromasaje con cuarto de baño y cambiador para bebés, televisores repartidos por la sala, conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones, ordenadores e impresoras y una zona para cargar dispositivos. También dispone de un centro de negocios totalmente equipado, que incluye salas de reuniones con proyectores y puestos de trabajo individuales con pantalla táctil.

Emirates cuenta con una amplia red de 39 salas VIP, siete de ellas en Dubái y 32 en los principales aeropuertos del mundo, todas ellas diseñadas con la misma atención al detalle y un servicio excepcional. En el Aeropuerto Internacional de Dubái, hay siete salas VIP de Emirates en la emblemática Terminal 3, tres para clientes de First Class y tres para clientes de Business Class, así como la sala VIP de Emirates para todos los clientes de First Class. Emirates también opera salas VIP en ciudades clave de la red: Auckland, Bangkok, Birmingham, Boston, El Cairo, Ciudad del Cabo, Colombo, Dusseldorf, Frankfurt, Glasgow, Hamburgo, Londres Gatwick, Londres Heathrow, Los Ángeles, Manchester, Melbourne, Milán, Munich, Nueva York, París, Perth, Roma, San Francisco, Singapur y Sídney.

Las salas VIP de Emirates en Dubái incluyen características distintivas como la Sala de Champán Moët & Chandon, en la Sala de Business Class del Pasillo B, donde se combinan vinos emblemáticos con apetitosos canapés, creados por chefs galardonados con estrellas Michelin. En la Sala de First Class del Pasillo A, se encuentra una boutique de vinos finos y licores de lujo Le Clos, donde hay sumilleres dispuestos para recomendar una buena cosecha para todos los gustos, y los pasajeros pueden comprar sus vinos favoritos a bordo en las tiendas Le Clos, fuera de las salas de los Pasillos A y B. También hay un Cigar Bar, una zona separada para fumadores dentro de las salas del Pasillo A, con cómodos sillones de cuero y una carta de puros. Los pasajeros también pueden disfrutar de nuevos conceptos, como la Experiencia Barista de Costa Coffee, y reponer fuerzas en el Health Hub, que ofrece una amplia variedad de tentempiés nutritivos y zumos frescos para los pasajeros que deseen mejorar su bienestar, en las salas VIP del Pasillo B. Para mimarse antes del viaje, los Spas Timeless están situados en las salas VIP de los Pasillos A y B, e invitan a los pasajeros a elegir entre una carta exclusiva de tratamientos y terapias de belleza. Para los más pequeños, hay juguetes y videojuegos en la zona infantil, así como sabrosas comidas sólo para niños.