Nueva sala VIP de Emirates para jóvenes viajeros en el Aeropuerto de Dubái

miércoles 16 de febrero de 2022 , 10:05h

Los jóvenes viajeros que vuelan con Emirates como menores no acompañados pueden ahora relajarse y esperar su vuelo en una sala VIP recientemente renovada en el Aeropuerto Internacional de Dubái, situada junto al lounge de First Class de Emirates en el vestíbulo B. La sala VIP de Emirates para menores no acompañados está abierta las 24 horas del día, y el espacio ofrece videojuegos, bebidas y aperitivos, cómodas zonas de asiento, Wi-Fi gratuito y baños diseñados para niños.

Los padres o tutores que hayan reservado con antelación el servicio de menores no acompañados de Emirates pueden dejar a los jóvenes viajeros en la Terminal 3 del aeropuerto de Dubái, donde el equipo de Emirates los registrará para sus vuelos en una sala especial para menores no acompañados. Esta instalación está situada entre los vestíbulos de facturación de Economy y First/Business Class.

Una vez completados los trámites de facturación, uno de los amables miembros del equipo de servicios aeroportuarios de Emirates acompañará a los jóvenes pasajeros a través de los controles de inmigración y seguridad, hasta su lounge de embarque en el vestíbulo de la zona de operaciones y, posteriormente, desde la sala hasta la puerta de embarque.

Los jóvenes pasajeros tienen prioridad en el embarque, y la tripulación de cabina de Emirates estará esperando para darles la bienvenida en la puerta del avión y ayudarles a encontrar sus asientos y a prepararse para el vuelo.

A bordo, los jóvenes viajeros podrán disfrutar de deliciosas comidas y aperitivos diseñados para sus paladares, juguetes, paquetes de actividades y auriculares de tamaño infantil para pasarlo en grande con la selección de más de 50 películas de Disney y más de 130 canales de televisión para jóvenes viajeros. Emirates ofrece actualmente a los jóvenes juguetes y bolsas para llevar a casa, inspirados en la Expo 2020 de Dubái y con pequeños personajes de Emirates. Todos los juguetes y bolsas utilizan material reciclado y las bolsas están hechas de botellas de plástico 100 % recicladas.

Los jóvenes que vuelan solos y que tienen un vuelo de conexión en Dubái también están atendidos mientras están en tránsito. El equipo de servicios en tierra de Emirates los recibirá y los acompañará desde su vuelo a uno de los lounges dedicados a los menores no acompañados mientras esperan su siguiente vuelo.

Los servicios de Emirates para menores no acompañados deben reservarse con antelación al viaje y están disponibles para niños de 5 a 11 años que viajen sin un adulto. El servicio también puede reservarse para jóvenes viajeros de entre 12 y 15 años.