Emirates publica la lista de entretenimiento más visto a bordo

lunes 14 de febrero de 2022 , 10:52h

El thriller de acción de ciencia ficción Tenet y la favorita de la familia Cruella se encuentran entre las películas más vistas, mientras que Friends: El Reencuentro ha liderado las listas televisivas a 12.000 metros de altura en 2021, según las tendencias de visualización publicadas por Emirates.

La aerolínea ofrece más de 4500 canales de entretenimiento en ice —Information Communication Entertainment—, su galardonado sistema de entretenimiento a bordo en el que los pasajeros pueden ver las últimas películas y series de televisión; escuchar música y podcasts; seguir la evolución de su vuelo; contemplar las vistas de las cámaras externas del avión; ver noticias y deportes en directo y estar conectados a través del servicio de Wi-Fi.

Emirates actualiza continuamente sus contenidos a bordo, añadiendo cada mes cientos de películas, programas de televisión, podcasts y canales de música a su amplia biblioteca de entretenimiento en ice.

Las películas más vistas en 2021 en ice

La película más vista en los vuelos de Emirates el año pasado está protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson, junto con Michael Caine y Kenneth Branagh. Tenet trata sobre un agente secreto que aprende a manipular el flujo del tiempo para evitar un ataque del futuro que amenaza con aniquilar el mundo actual.

Las películas de acción y comedia Bad boys for life, de Will Smith y Martin Lawrence, y Wife’s Bodyguard de Hitman, con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek, también figuran entre las más vistas en una lista que tiende a situarse entre las películas de acción, comedia y thriller.

El cine internacional también es muy popular en ice, y entre las películas más vistas en 2021 se encuentran el drama francés Who you think I am, protagonizado por Juliette Binoche, y la oscarizada película danesa Another round.

Las favoritas de las familias

En todas las clases, las películas familiares también han sido muy populares, entre ellas se encuentra Cruella, un gran éxito a bordo protagonizado por Emma Stone y Emma Thompson, y Mulán, la historia de una joven doncella china que se disfraza de guerrero para salvar a su padre.

Las películas de animación Luca y Soul también han sido muy populares, al igual que la nueva colección Wizarding World en ice, donde adultos y niños han disfrutado viendo las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts.

Hay más de 1500 películas de distintos géneros disponibles en hasta 45 idiomas para los pasajeros de First, Business y Economy en ice.

La televisión más popular de los cielos

El lanzamiento de series de televisión de HBO Max a bordo de Emirates en 2021 ha resultado ser muy popular entre los clientes. Friends: El Reencuentro, que se emitió en exclusiva a bordo de Emirates en la región, estuvo entre los programas de televisión más vistos. Otras selecciones televisivas destacadas han sido la premiada serie dramática Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, y The flight attendant, una comedia, drama, misterio y thriller todo en uno, protagonizada por Kaley Cuoco. El contenido de HBO Max en ice sigue deleitando a los pasajeros en 2022, con la incorporación de las tres temporadas de la exitosa serie Succession.

Deportes imperdibles en directo

Para muchos amantes del deporte, no poder sintonizar sus eventos deportivos favoritos y partidos en directo es impensable, pero con Emirates no hay por qué perderse ni un minuto de acción en directo en los canales Sport 24 y Sport 24 Extra.

Algunos de los principales eventos deportivos en directo que los clientes han disfrutado a bordo en 2021 han sido la Eurocopa 2020, los Juegos Olímpicos de verano de 2020 reprogramados, Wimbledon 2021, el Open Británico, las finales de la NBA y muchos más.

Emirates ofrece cuatro canales de deportes en directo y canales de noticias internacionales como CNN, BBC World News, Sport 24 y Sport 24 Extra.

2021 fue otro año de galardones para ice, en el que los clientes votaron a Emirates como aerolínea con "Mejor entretenimiento a bordo" en los APEX Passenger Choice Awards® de 2022. Asimismo, Emirates ha ganado el premio de Skytrax World's “Best Inflight Entertainment” cada año desde 2005.