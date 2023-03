Cumbre sobre soluciones y estrategias contra la ciberseguridad

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha comenzado hoy con su evento anual para clientes y socios, el CPX 360 2023. Esta cumbre de tres días reúne a los principales expertos del sector para comentar las últimas soluciones y estrategias que protegen a las organizaciones contra las amenazas de ciberseguridad más sofisticadas.

Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies, ha subido al escenario para explorar temas clave que sacudirán la industria durante este año, destacando en su discurso de apertura 'Level Up to the Best Security' que este 2023 será el año de la Inteligencia Artificial.

"En muy pocos años, la industria ha experimentado un cambio importante y actualmente estamos en medio de la revolución de la Inteligencia Artificial. Durante la última década, Check Point Software ha estado invirtiendo e incorporando esta tecnología constantemente en sus sistemas, con más de la mitad de nuestros motores de amenazas utilizándola como base para garantizar que las infraestructuras más complejas puedan permanecer protegidas” explica Shwed. “Para mí, 2023 supone un punto de inflexión para la IA, ya que empezamos a depender cada vez más de sus capacidades en nuestra vida diaria, y se consolida como parte integrante de la forma en que defendemos nuestras redes en constante evolución”.

Una visión que se refleja en el enfoque de ciberseguridad de la compañía, asentada sobre los tres pilares fundamentales para lograr la mejor ciberseguridad: una solución de carácter integral, consolidada y colaborativa. Resulta de vital importancia que las empresas cuenten con la capacidad de cubrir todos los vectores para, en primer lugar, evitar que ocurra ningún incidente, pero también con el objetivo de alcanzar una arquitectura que mejore la coordinación y efectividad de la seguridad e se integre con sistemas de terceros para entregar los datos más precisos en tiempo real.

Shwed ha explicado cómo funciona el método protección corporativa durante el último año, afirmando que el compromiso continuo con el trabajo híbrido ha derivado en un incremento de más del 50% en el número de dispositivos digitales utilizados por persona. Dato que coincide con el crecimiento tanto en el número de ciberataques, como en el nivel de sofisticación de estos, destacando los investigadores de Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas la compañía, una subida total del 38% en los ciberataques a nivel mundial.

"Para muchas empresas, el problema es que si tienen muchos productos no suelen dar un buen resultado juntos, debido a una funcionalidad demasiado compleja. Necesitamos asegurarnos de que todos los sistemas se comuniquen entre sí para ofrecer una mayor facilidad para contener los posibles riesgos ante una vulnerabilidad”, asegura Shwed. “Actualmente todavía no es una práctica estándar, lo que provocará que las empresas sean más vulnerables”.

También durante el evento, Eyal Manor, vicepresidente de gestión de productos de Check Point Software, compartió las últimas novedades y productos de la compañía, diseñadas para hacer frente a las amenazas observadas por Check Point Research como el lanzamiento de Check Point Infinity Global Services, un servicio de seguridad de extremo a extremo para ayudar a las empresas a prevenir los ciberataques avanzados, responder a ataques generalizados y mejorar todos los aspectos de su resiliencia de seguridad. Lanzamiento que llega derivado de la creciente complejidad de la ciberseguridad y la falta de profesionales cualificados para gestionarla, que alcanza ya un déficit de personal cualificado de 3,4 millones en el sector.

Por su parte, Maya Horowitz, vicepresidenta de investigación de Check Point Software, centró su ponencia en el presente, reflexionando sobre la capacidad de Check Point Software para decodificar, analizar y pivotar meticulosamente a través de datos para identificar nuevas amenazas y encontrar la forma de bloquearlas rápidamente. Durante su discurso, Horowitz trató temas como la complejidad de los grupos de ciberdelincuentes como Conti, cómo el aumento de la tensión de la geopolítica se ha trasladado a la dimensión de la ciberseguridad, así como el cambio de tendencia de los ciberatacantes para centrarse en los individuos y las infraestructuras críticas.

Además de otras charlas de ejecutivos de Check Point Software como Ofir Israel, vicepresidente de prevención de amenazas, quien continuó la conversación sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, analizando la guerra digital y cómo esta tecnología ha cambiado el mundo de la ciberseguridad.

El CPX360 2023 ofrece a los asistentes un acceso inigualable a las mejores prácticas y conocimientos para proteger y gestionar el panorama de la seguridad. Los empleados, socios y clientes tienen la oportunidad de asistir a los diferentes paneles de discusión, conocer en primicia los anuncios de nuevos productos de Check Point Software y las predicciones de los expertos para avanzar en la planificación de sus plataformas de ciberseguridad para 2023.