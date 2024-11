Llega la 10ª edición de Ventana Madrid

miércoles 06 de noviembre de 2024 , 09:46h

La 10ª edición de Ventana Madrid llega marcada por la atracción de fondos internacionales, la apertura de cine y series al branded content y la integración de Inteligencia Artificial y Blockchain

Ventana Madrid (www.ventanamadrid.es), el evento puente entre productores madrileños y el mercado internacional que concentra de forma inédita en la capital a los principales fondos de financiación de coproducciones internacionales y del sector del branded content, y a posibles inversores, desvela ahora los detalles de su 10ª edición.

Durante sus 3 días de actividades en TAI Escuela Universitaria de Artes ofrecerá un espacio único para que los proyectos audiovisuales encuentren financiación, especialmente aquellos en etapas avanzadas de desarrollo, atrayendo a inversores internacionales. Al reunir a fondos de inversión, distribuidores, plataformas y agentes de ventas de al menos 5 países (Francia, Italia, Portugal y Alemania además de España), el evento se consolida como una cita imprescindible para el desarrollo y la internacionalización del sector audiovisual en Madrid.

El programa incluirá una sesión dedicada a la presentación de los 16 proyectos seleccionados (14 largometrajes y 2 series) ante decision makers, y a reuniones de negociación entre dichos proyectos y las empresas invitadas .

También ofrecerá una jornada de inmersión en el branded content, con una mesa redonda sobre ‘Branding: Cómo vender tu proyecto a las marcas’, en colaboración con la BCMA (Branded Content Marketing Association), y la masterclass ‘Cómo vender tu proyecto a los fondos’, impartida por Ralph Haiek, especialista en la industria de los medios audiovisuales.

Además, durante estas semanas previas los proyectos seleccionados se encuentran recibiendo masterclasses y asesorías personalizadas con la guionista y directora argentina Fernanda Rossi, que ayudarán a los participantes a perfeccionar sus presentaciones y herramientas de negociación. Este año se incluyen dossiers digitales con análisis financieros y videopitches para presentar los proyectos de forma más efectiva a los inversores.

Innovación tecnológica pionera en la 10ª edición de Ventana Madrid

Ventana Madrid suma a su décima edición las últimas novedades en materia de Inteligencia Artificial y blockchain aplicadas a la industria audiovisual. Así, los proyectos participantes cuentan con la oportunidad de acceder a las galardonadas herramientas de AR WALL, la empresa líder en tecnología de producción virtual, y Film.io, la plataforma descentralizada más potente del mundo para ayudar a los proyectos a mejorar y agilizar diversos aspectos de los procesos de validación, creación, producción, financiación y distribución.

La inclusión de estas tecnologías blockchain e IA al servicio de un foro audiovisual como Ventana Madrid aporta confianza en los resultados, y constituye un hecho pionero, ya que estas tecnologías suelen asociarse más a las industrias fintech o de criptomonedas. En el contexto de un foro de coproducción, democratizan el acceso a la financiación, proporcionan transparencia y transforman la forma en que la comunidad se involucra con los proyectos.

Se trata de un paso pionero hacia la descentralización de la producción de cine y televisión, donde los y las creadoras adquieren más control y los proyectos se evalúan con criterios claros y accesibles para todo profesional participante. Además aportan la posibilidad de automatización de procesos, y de incorporar a las producciones escenarios increíbles gracias a ARFX Suite, que incluye paquetes de escenas que permiten recrear virtualmente todo tipo de localizaciones.

Carlo D’Ursi, Presidente de AMA, declara que “Hemos organizado una 10ª edición de Ventana Madrid muy atractiva y con gran valor añadido para los proyectos seleccionados: no es solo que tendrán acceso a inversores internacionales de ámbitos como cine, series o branded content, y a herramientas de innovación de primer nivel, sino que todo el programa está orientado a que consigan una estabilidad en sus proyectos, logrando que sus planes de financiación y de explotación sean sostenibles. Además, un evento de estas características posiciona a Madrid como un centro clave en el panorama audiovisual internacional, aumentando la visibilidad global de la región. En definitiva, una fuente de crecimiento económico para el sector pero también para la Comunidad de Madrid.”

16 Proyectos seleccionados

Entre los proyectos seleccionados hay largometrajes y series, de ficción, documental y animación, todos ellos proyectos audiovisuales de alta viabilidad que se encuentran en fase de desarrollo avanzado. Tienen en común ser proyectos de productoras audiovisuales con sede social en la Comunidad de Madrid, o de productoras de otras comunidades autónomas con proyectos en desarrollo, cuya acción, rodaje o postproducción suceda en Madrid capital o en la Comunidad de Madrid.

Los proyectos seleccionados en el 10º Ventana Madrid son los siguientes: Contarlo para vivir, de Miguel del Arco (Aquí y Allí Films S.L.); El bosque sumergido, de Marina Seresisky (Meridional Producciones SL); El violinista, de Raúl García y Ervin Han (TV ON Producciones); Homeland security, de Víctor Luengo Y Virginia Díaz (Enero Films); Hortelana, de Sara Sálamo (Centuria Films SL); La colisión, de Jairo González Pérez (Cólera Films); La cura, de Gigi Romero (La Vida Dr SL); Like!, de Nacho Lacasa (Capitán Araña SL); Los voluntarios, de Marcos Moreno (Tharsis Capital SL); Madre mía, de Emmanuelle Kesch y Carolina Hernández (Apnea Films); Marma rabbit boy, de Roberto R. Céspedes (Encarna Mooovies S.L.); Más barato que robar, de Pedro Collantes (Sideral Cinema); Serenade, de Pedro Díaz (Salon Indien Films); Toda una vida, de Jandro (The Other Film); Todo lo que no sé, de Ana Lambarri Tellaeche (39 Escalones Films); y Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal (Naif Films).