Los viajes en tren a Málaga aumentan un 35% con motivo de la Feria

miércoles 13 de agosto de 2025 , 08:48h

Tras la Feria de Sevilla en abril o la Feria de Granada en el mes de junio, agosto trae las celebraciones de la Feria de Málaga, una de las más esperadas del verano. Tanto es así que, según muestran los datos de Trainline, la plataforma de reservas de viajes en tren y autobús en Europa, los viajes en tren hacia Málaga durante el primer fin de semana de la feria (del 15 al 17 de agosto) han aumentado un 35% con respecto a la semana anterior.

Este aumento de pasajeros se produce desde las grandes ciudades del país y no solo a nivel regional. La mayor cantidad de viajeros saldrán desde Madrid, y es que los viajes en tren desde la estación de Atocha han aumentado un 32%, mientras que desde Barcelona se ha registrado un aumento del 31%. En el caso de Sevilla, el incremento ha sido del 21%, consolidando el corredor andaluz como una opción cómoda y eficiente para escapadas entre las ciudades andaluzas.

Tradición y celebración en la Feria de Málaga

La feria comienza oficialmente con la Cabalgata Histórica durante la tarde del viernes 15, seguida por un espectáculo de drones y fuegos artificiales a medianoche. Al día siguiente, no puedes perderte la romería a la Basílica de la Victoria y su tradicional ofrenda de flores, la cual este año estará encabezada por la presentadora Toñi Moreno. Por la noche, el escritor malagueño Javier Castillo pronunciará el pregón y dará paso al encendido del alumbrado del real.

Durante el día, el centro histórico de la ciudad se llena de música en directo y animación para disfrutar de un paso único por la Plaza de la Constitución o la plaza Marqués de Larios. La gastronomía local y la vestimenta flamenca inunda las calles malagueñas, ofreciendo a los visitantes una experiencia única.

Por la noche, la fiesta se ubica en el Recinto Ferial del Cortijo de Torres con más de 120 casetas abiertas a todo el público donde bailar, comer y disfrutar de diferentes conciertos gratuitos. Este año se podrá disfrutar de la música de Camela, Merche, Chambao o Mojinos Escozíos. Por supuesto, el flamenco tendrá una gran presencia con programas diarios y actuaciones de diferentes artistas.

Para los jóvenes, la Explanada de la Juventud albergará cada noche sesiones gratuitas de jóvenes DJ locales inauguradas por “los 40 Urban Session Málaga”. Por último, los más pequeños tampoco se quedarán fuera de esta celebración multitudinaria, ya que en la Caseta Municipal Infantil del Real y en la Plaza de la Merced, podrán disfrutar de una programación diaria de teatro, títeres, magia y otras actividades lúdicas.