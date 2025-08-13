Hasta el 28 de septiembre de 2025

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, presenta Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una ambiciosa exposición comisariada por Daniela Zyman.

Abriendo un nuevo capítulo en la historia del museo, la muestra invita al público a repensar la relación de la humanidad con la Tierra a través de miradas artísticas, filosóficas y ecológicas.

Abarcando cinco siglos de creación artística, la exposición reimagina el canon museístico tradicional al situar a la naturaleza —y no al ser humano— como sujeto central.

En respuesta a la emergencia ecológica actual, Terrafilia confronta la ruptura ontológica entre los seres humanos y el planeta, proponiendo caminos simbólicos y concretos hacia la restauración y la reconexión.

Con casi un centenar de obras pertenecientes a la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Colección Carmen Thyssen y la colección de arte contemporáneo TBA21 de Francesca Thyssen, la muestra supone un hito donde, por primera vez, cuatro generaciones de una misma familia coleccionista se presentan dentro de una narrativa curatorial unificada.

Estructurada en seis “escenarios” interconectados, la exposición aborda temas como los cosmogramas, mundos animados, el arte de los sueños, objetividad, relaciones con la tierra, tiempos míticos y cosmogonías oceánicas. Estas corrientes temáticas guían a los visitantes a través de diferentes maneras de relacionarse con la Tierra —por medio del mito, la ciencia, los sueños, las historias, la espiritualidad y la ecología— mientras interrogan de forma crítica las historias de expansión colonial, extracción de recursos y violencia ecológica que han dado forma a la actual crisis planetaria.

