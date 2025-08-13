El viceministro de Agricultura de Taiwán asiste a reunión del APEC

miércoles 13 de agosto de 2025 , 08:41h

El viceministro de Agricultura, Hu Jong-i, encabezó una delegación en la Reunión Ministerial sobre Seguridad Alimentaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés), celebrada el 10 de agosto en Incheon, Corea del Sur, para compartir el desarrollo de la agricultura inteligente en Taiwán y ampliar los intercambios regionales.



Según el Ministerio de Agricultura (MOA, siglas en inglés), Hu informó a los representantes de otras economías miembro del APEC sobre el éxito de Taiwán en la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, los datos masivos y el internet de las cosas para establecer sistemas agrícolas de precisión que fortalezcan la adaptación al cambio climático y mejoren la eficiencia productiva.



El viceministro también presentó las medidas gubernamentales orientadas a reforzar la resiliencia agrícola de Taiwán y a enfrentar desafíos como el cambio climático, las interrupciones en la cadena de suministro alimentario y la escasez de mano de obra.



En particular, Hu destacó el Taller del APEC sobre la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos mediante Innovaciones en Empaques, organizado por su ministerio en junio pasado en Taiwán. Dicho evento reunió a más de 140 participantes de 16 economías miembro del APEC quienes compartieron experiencias sobre el uso de tecnología innovadora en empaques con el fin de reducir el desperdicio y las pérdidas de alimentos, en línea con la “Hoja de Ruta para la Seguridad Alimentaria hacia 2030” del APEC, añadió el viceministro.



El MOA señaló que Hu también sostuvo reuniones bilaterales con funcionarios de Corea del Sur, México y Australia para intercambiar opiniones sobre diversos temas como la seguridad alimentaria regional, el desarrollo de la agricultura inteligente y asuntos relacionados con la inspección de exportaciones de Taiwán.



El MOA afirmó que continuará participando en los eventos del APEC a fin de profundizar la cooperación con socios regionales y expandir los mercados internacionales para los productos y tecnologías agrícolas avanzadas de Taiwán.