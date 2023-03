La AMT Sol y Playa participa en el Foro Turístico de Destinos de Costa

jueves 23 de marzo de 2023 , 08:54h

Los ocho municipios integrados en la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa participarán entre el 22 y 24 de marzo en la primera edición del Foro Turístico de Destinos de Costa, que se desarrollará en Lloret de Mar, y en el que aportarán su experiencia en la gestión y recuperación del sector tras la pandemia.

Bajo el lema de ‘Competitividad de Sol y Playa’, se desarrollará esta cita organizada por la Cátedra Climent Guitart que, impulsada por la Fundación Climent Guitart, la Universidad de Gerona y el Ayuntamiento de Lloret de Mar, trabaja en la orientación, innovación y competitividad en el turismo de costa.

Así, destaca el alcalde de Lloret de Mar, Albert Robert, se inicia este foro de periodicidad bienal con el objetivo de transferir el conocimiento científico al sector turístico, contando con el apoyo de la AMT Sol y Playa y sus representantes públicos, que trasladarán a las personas participantes el proceso de recuperación económica, la problemática estructural del sector y sus retos ante la digitalización, la inteligencia artificial o la sostenibilidad ambiental.

Albert Robert también pone de relieve que el foro contará con la participación de las cátedras universitarias de los municipios de la AMT, permitiendo abordar la aportación a la sociedad de los municipios turísticos de costa y su problemática específica, así como habrá sesiones de ponencias acerca del ordenamiento jurídico, la gestión pública y la financiación municipal.

Por su parte, el presidente de la AMT Sol y Playa y alcalde de Salou, Pere Granados, destaca que este foro viene a poner en valor la necesidad de reforzar la competitividad del turismo de sol y playa, que no será posible sin acometer los desafíos con nuevas políticas públicas y privadas que conduzcan a una senda de crecimiento estable hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social, a medio y largo plazo.

Además, recalca Granados, esta cita cuenta con la participación de las universidades de los territorios AMT Sol y Playa, propiciando la creación de un espacio de conocimiento que aporta valor y rigor al trabajo que se realiza en el desarrollo de propuestas que beneficien al sector y a la ciudadanía, generando empleo, economía y desarrollo social.

Programa

Día 22 de marzo

16:00 Mesa de ponencias: Las Cátedras de Turismo dentro de la Alianza de Municipios Turísticos, proyectos actuales.

Intervienen:

Juan Antonio Duro, Cátedra Salou-Costa Daurada (en creación, Universitat Rovira i Virgili)

Antonio Guevara, Cátedra Manuel Molina de Innovación Turística (Universidad de Málaga, Junta de Andalucía)

Armando Ortuño, Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza (Universidad de Alicante)

Raúl Hernández, Cátedra de Turismo Cajacanarias-Ashotel (Universidad La Laguna)

Anna Garriga, Cátedra Climent Guitart (Universitat de Gerona)

16:45 Mesa de ponencias: Diseño de futuros proyectos conjuntos para las Cátedras de Turismo.

Intervienen el resto de Cátedras presentes en la sala explicando brevemente sus proyectos de futuro y se abre el debate para definir proyectos conjuntos.

Intervienen las administraciones públicas presentes en el Foro para expresar lo que esperan de las Cátedras de Turismo y las universidades que las lideran.

Recepción en el Ayuntamiento

Día 23 de marzo

9:00 Bienvenida y recogida de acreditaciones

9:30 Inauguración del Foro

Sra. Cristina Cabañas, presidenta de la Fundación Climent Guitart

Dr. Joaquim Salvi, Rector de la Universitat de Gerona

Sra. Marta Domènech, directora general de Turismo, Generalitat de Catalunya

Sra. Ana Muñoz, subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo.

10:00 Conferencia inaugural

La intervención de la Administración Pública en el turismo

A cargo del Dr. Joan Manuel Trayter, Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat de Gerona.

10:30 Mesa de ponencias: Los retos para los municipios turísticos

Alcaldes de la Alianza de Municipios Turísticos.

Modera la mesa: alcalde de Lloret de mar.

12:00 Mesa de ponencias: Las políticas públicas en los municipios turísticos.

Alcaldes de la Alianza de Municipios Turísticos.

Modera la mesa: alcalde de la AMT.

13:00 Mesa de ponencias: La gestión pública del turismo: oportunidades.

Directores y Gerentes de municipios turísticos.

Modera la mesa: Gerente de Turismo de Lloret de mar.

16:00 Sesiones paralelas, aportaciones científicas acerca de:

Mesa A: La competitividad en los destinos de costa

Gerard Costa: La oportunidad empresarial en la evolución de la orientación proecológica de los turistas: efectos de la pandemia COVID19 en el buceo en las Illes Medes. ESADE

Josep Ma. Espinet: Competitividad en España tras el COVID. Universitat de Gerona

Daissy Moya: Tourism Planning and Management during COVID-19 Pandemic: A Lesson from Gerona. Universitat de Gerona

Marta Nel·lo: Betting on blue spaces with a view to well-being tourism in coastal destinations: A mixed methodology with locals and tourists’ involvement. Universitat Rovira i Virgili.

Carlos Fernández: Diversificación del turismo y turismo de intereses específicos. El caso de La Palma. Universidad de La Laguna

Oscar Saladié: The Vulnerability of Coastal Tourism Destinations to Climate Change: The Usefulness of Policy Analysis. Universitat Rovira i Virgili

Cinta Sanz: Strategic coupling evolution and destination upgrading. Universitat Rovira i Virgili

Juan Antonio Duro: Vulnerabilidad turística en los destinos de sol y playa. Universitat Rovira i Virgili.

Modera: Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de directores de Hoteles

Mesa B: La innovación turística en los destinos de costa.

Mohammed Mazroua: Tourism Data System. Eurecat.

José Marín: O-CITY: Datos Interactivos para la Gestión Inteligente de un DTI. Universidad Politécnica de Valencia.

Armando Ortuño: Gobernanza y compromiso aplicados al destino Benidorm. Universidad de Alicante.

Salvador Antón: Brokers in a destination’s knowledge networks. Universitat Rovira i Virgili

Raúl Hernández: Observatorio Turístico de Canarias. Universidad de La Laguna

Lluis Prats: Breaking brands: Are we ready for the multidestination? Universitat de Gerona

Día 24 de marzo

9:30 Ponencia

Los retos del turismo contemporáneo.

A cargo del Dr. José Antonio Donaire, Titular de Geografía Humana, Universidad de Gerona.

10:30 Mesa de ponencias: Nuevas fórmulas para la gestión pública del turismo.

Moisés Simancas: Análisis de la sostenibilidad urbana de las áreas turísticas de litoral. Universidad de La Laguna

Pablo Rodríguez: Posibilidades y problemas del Big Data en la monitorización de las viviendas vacacionales a nivel municipal. El caso de Adeje. Universidad de La Laguna.

Jordi Carbonell: Metodología para el estudio del alquiler turístico. Eurecat.

Ricard Rigall: Déficit en la provisión local de servicios públicos. Universitat de Gerona

Modest Fluvià: Precios implícitos, ¿qué esconde el efecto de la localización? Universito de Gerona

Gemma Busquets: Los principios/directrices del turismo en Cataluña en el ámbito jurídico. Universidad de Gerona

Modera: Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero.

12:00 Mesa de ponencias a cargo de profesorado de la Universitat de Gerona: ¿Hace falta un nuevo ordenamiento tributario para los municipios turísticos? Nuevas fórmulas para la financiación pública de los municipios turísticos

Luisa Esteve: Nuevas tendencias del desarrollo de las haciendas locales.

Albert Navarro: La financiación de los municipios turísticos. Régimen jurídico.

Xavier Guixeras: Desequilibrio financiero de los municipios turísticos. Universitat de Gerona

Anna Garriga: Propuestas para definir un municipio turístico y reformular la financiación de los municipios turísticos.

Modera: Juan Tugores, director de la Cátedra de turismo de la Universitat de Barcelona, exrector de la UB y Catedrático de Teoría Económica.

13:30 Conclusiones del Foro, a cargo de directores de Cátedras

14:00 Cierre del Foro a cargo de:

Sr. Pere Granados, presidente de la Alianza de Municipios Turísticos

Sr. Albert Robert, alcalde de Lloret de Mar