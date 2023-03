El nuevo menú de Qatar Airways creado por la chef Aisha Al Tamimi

lunes 27 de marzo de 2023 , 09:11h

En colaboración con el Ministerio de Cultura del Estado de Qatar, Qatar Airways acerca los sabores nacionales a los pasajeros a bordo de sus vuelos y en sus galardonadas salas VIP. La chef Aisha Al Tamimi, una destacada artista culinaria que ha recibido múltiples elogios por sus excelentes platos tradicionales, ha trabajado con la aerolínea para desarrollar un nuevo menú.

Inspirados en la cultura local de Qatar, los platos de la chef Aisha transportarán a los pasajeros a un viaje lleno de sabor desde las alturas. Los platos locales qatarís estarán disponibles para los pasajeros que viajen en distintas rutas de Norteamérica, Asia, Australia, Europa y los países del golfo (CCG).

El nuevo menú incluye algunos de los platos nacionales más emblemáticos de Qatar, preparados con ingredientes y especias ecológicas de origen local. Los menús incluyen entrantes, platos principales y postres:

Machboos de pollo qatarí - Un plato de arroz basmati con pollo marinado, servido con una salsa de chile rojo daqoos con especias aromáticas de la región. El plato está aderezado con cebollas crujientes y perejil picado.

Madrubah qatarí - Un plato cocinado a fuego lento que consiste en avena molida con pollo deshuesado desmenuzado, al que se añaden condimentos qatarís con limón seco y hierbas aromáticas naturales.

Mashkool qatarí - Plato de arroz basmati con pollo frito, berenjenas y patatas, mezclados con leche de coco. Se adereza con una capa de almendras y cebolla crujiente.

Pollo Jareesh qatarí- Un plato de pollo picado que se cocina con trigo, cebolla y ghee árabe (mantequilla), acompañado de cebolla crujiente y salsa de guindillas verdes.

Desayuno qatarí – Compuesto por una variedad de platos locales que incluyen azafrán y cardamomo, fideos balaleet aromatizados, huevos revueltos con tomate, y judías tradicionales con cebolla y ajo. El plato se sirve junto a una cesta de pan árabe.

El ministro de Cultura del Estado de Qatar, Su Excelencia el Jeque Abdulrahman bin Hamad bin Jassim Al Thani, asegura que la colaboración con Qatar Airways mostrará, acogerá y promoverá la cultura qatarí en diversos ámbitos a través de la aerolínea.

El GCEO de Qatar Airways, Su Excelencia el Sr. Akbar Al Baker, asegura: "La comida es un lenguaje universal apreciado por todos los viajeros, y nuestro país es admirado por los sabores y aromas de sus platos tradicionales. Hoy, en colaboración con el Ministerio de Cultura, estamos orgullosos de incorporar a la familia de nuestra aerolínea a una chef qatarí de talla mundial. Los nuevos menús a bordo elevarán aún más la experiencia de viaje y acercarán a los pasajeros a lo que es comer en Qatar".

Por su parte, la artista culinaria qatarí, la chef Aisha Al Tamimi, añade: "La comida es parte fundamental de toda civilización, y es uno de los elementos que enorgullecen a cualquier ciudadano. En mi colaboración con Qatar Airways, me he asegurado de que mis platos sean fieles a la tradición qatarí, de la que me siento muy orgullosa, y estoy encantada de llevar mi cocina local a bordo de esta impresionante aerolínea".

"Me gustaría extender mi agradecimiento a Su Excelencia, el Jeque Abdulrahman bin Hamad bin Jassim Al Thani, ministro de Cultura, por su voluntad de promover los platos locales a través de la aerolínea nacional del estado, y también me gustaría agradecer a Su Excelencia, el Sr. Akbar Al Baker, GCEO de Qatar Airways, por su confianza en mi talento y por brindarme esta oportunidad".

La renovación del menú qatarí de la aerolínea introducirá a los pasajeros en la cultura de Qatar desde una perspectiva gastronómica. La aerolínea ha optado por utilizar las especias que la chef Aisha elabora personalmente para todos los platos. Sus ingredientes clave son: cardamomo, pimienta negra, sal, comino, lima negra, pimentón y guindillas.

Qatar Airways sigue mejorando la experiencia de sus pasajeros, ofreciendo servicios y opciones gastronómicas inigualables. En abril de 2022, la aerolínea amplió su colaboración con el célebre cocinero tailandés, el chef Ian Kittichai, para lanzar un menú con platos tailandeses de autor para los pasajeros que vuelan desde Bangkok y Phuket. Continuando con la colaboración establecida en 2019, el nuevo y renovado menú cuenta con entrantes, platos principales y postres, disponibles para los pasajeros de Primera Clase y Clase Business a bordo de los vuelos de Qatar Airways.

Los pasajeros con necesidades dietéticas específicas o restricciones pueden solicitar comidas especiales, que mantienen toda la calidad y sabor. Los menús especiales utilizan ingredientes locales de alta calidad que se ajustan a las necesidades de cada pasajero. La aerolínea ha creado comidas para todas las necesidades, incluidas las dietas veganas y vegetarianas, cuestiones religiosas, médicas e incluso menús infantiles. Los pasajeros que vuelen en la galardonada Qsuite de Clase Business pueden cenar a la carta en cualquier momento del vuelo.