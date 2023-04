Viajes para descubrir los mejores sabores de Estados Unidos

Todo el mundo sabe que la comida puede mejorar o empeorar fácilmente un viaje y que, a menudo, los recuerdos gastronómicos son los que más perduran en el tiempo. Desde los dulces aromas de los pimientos asados en las calles de Santa Fe hasta la comida tradicional de Nueva Inglaterra en Boston, VisitTheUSA ha reunido cinco destinos gourmet perfectos para descubrir los sabores de Estados Unidos.

Santa Fe, Nuevo México

En esta ciudad de las Montañas Rocosas el pimiento es el auténtico protagonista. Los lugareños comparten sus semillas con la prudencia del que cuenta un secreto. Escondida en el valle del río Grande se encuentra Hatch, la "capital mundial del chile". Los visitantes pueden probar diferentes variedades: están los verdes, suaves y picantes, servidos rebozados o fritos, y los rojos, con un sabor más dulce, a menudo secados al sol o acompañados por salsas. La mayoría de los cocineros se limitan a asar los chiles al momento y ante la inevitable pregunta de "rojo o verde", los viajeros pueden pedir un "Navidad" para saborear ambas opciones. Tampoco te puedes perder la especialidad de Nuevo México, la hamburguesa con queso y chile verde, tan popular que tiene su propia ruta. Otros conceptos gastronómicos que causan furor entre los locales son los camiones de comida mexicana en la plaza del centro, el rico posole (guiso de cerdo y maíz), la famosa barbacoa y la Ruta del Chocolate de Santa Fe, donde los más golosos pueden probar este elixir al más puro estilo mesoamericano. En septiembre se puede asistir a la Santa Fe Wine & Chile Fiesta, en la que se celebra la esencia culinaria de la ciudad con demostraciones de cocina, almuerzos con chefs invitados, cenas con vino y un recorrido en bicicleta entre puestos de comida gourmet.

Boston, Massachusetts

La primera parada de cualquier viaje culinario a Nueva Inglaterra comienza en el restaurante más antiguo de Estados Unidos, el Union Oyster House de Boston. En esta auténtica leyenda de la comida estadounidense los amantes de la gastronomía pueden deleitarse con especialidades regionales como la sopa de almejas, la langosta y las ostras frescas. Uno de los mayores orgullos del establecimiento es el muro de la fama en el que se recuerda a sus comensales más ilustres: estrellas como Robin Williams, Meryl Streep, Al Pacino, y es que Union Oyster House también es conocido por ser uno de los restaurantes favoritos del Presidente John F. Kennedy, que se daba auténticos festines en la intimidad del comedor del piso superior. Entre sus platos más sabrosos están el famoso rollo de langosta o los macarrones de langosta. Si el marisco no es lo tuyo, hay otras opciones. North End, también conocido como Little Italy, es el barrio más antiguo de Boston y alberga más de 100 restaurantes, cafeterías y panaderías de inspiración italiana. Los restaurantes Bricco, Assaggio o Quattro, son lugares perfectos para disfrutar de una mezcla perfecta entre el italiano de la vieja escuela y la sofisticación moderna; la salsa de tomate y las albóndigas de receta familiar son totalmente obligatorias. Caffé Paradiso, al final de la calle y abierto todos los días hasta las 2 de la madrugada, es la cafetería ideal para tomar un espresso y un cannoli después de cenar.

Scottsdale, Arizona

Con la montaña Camelback como telón de fondo, Scottsdale alberga una gran variedad de chefs pioneros que llevan años liderando la vanguardia culinaria. La chef Charleen Badman es una auténtica heroína de la gastronomía local mostrando lo mejor de la comunidad agrícola y ganadera de Arizona con menús de temporada en su restaurante del centro,FnB. Charleen también ofrece el primer programa de vinos exclusivo de Arizona en el que marida los platos de inspiración local. En The Mission, el chef Matt Carter transporta los sabores de España, México, Centroamérica y Sudamérica a Old Town, en Scottsdale. No te puedes ir sin probar los tacos de paletilla de cerdo asada, las margaritas de pepino y jalapeño o el guacamole preparado directamente en la mesa. Para un ambiente más informal, Diego Pops ofrece a los comensales un toque divertido con los sabores mexicanos tradicionales, siendo los nachos de col de Bruselas uno de los platos más populares del menú.

Lake Charles, Louisiana

Si estás en pleno viaje por el Sur, Lake Charles, en el suroeste de Louisiana, merece sin duda una parada. Esta ciudad, que aúna lo mejor del patrimonio y la cultura cajún y criolla, sirve uno de los mejores gumbos del país, un guiso muy representativo de la comida criolla. El local Steamboat Bill's on the Lake tiene como platos estrella el gumbo de gambas y cangrejo y las gambas mariposa jumbo, pero si lo que buscas es un festín de carne, dirígete a Famous Foods para probar sus chicharrones de cerdo y sus salchichas boudin (una mezcla tradicional de oporto cocido, arroz, cebollas, pimientos y condimentos embutidos en una tripa de salchicha). Para los más golosos, hay toda una selección de pasteles de masa dulce a la antigua usanza recién horneados cada mañana en Mrs Johnnie's Gingerbread House. Merece la pena comprar una o dos tartas de moras para el viaje. Además, en 2023 Lake Charles acogerá por primera vez la edición inaugural del Louisiana Food & Wine Festival (del 14 al 17 de septiembre), que reunirá las mejores experiencias gastronómicas de toda Louisiana y el Sur.

Lexington, Kentucky

El encanto sureño alcanza su máxima expresión en Lexington, Kentucky, donde los aromas dulces y salados de la comida popular son protagonistas. Puedes comenzar un viaje a principios del siglo XIX en Holly Hill Inn, una casa histórica convertida en restaurante de alta cocina. Se trata de uno de los seis restaurantes de Lexington propiedad de la célebre chef Ouita Michel, apodada la "Martha Stewart del Sur", y provocó una revolución culinaria del Bluegrass cuando abrió por primera vez en 2001. Con productos de las granjas locales de Kentucky y un menú inspirado en las estaciones, el restaurante emula la calidez de la hospitalidad regional. Pero, un viaje a Kentucky no estaría completo sin el bourbon. Recorre 18 de las mejores destilerías de Kentucky en la Ruta del Bourbon, situada en Lexington, Louisville y sus alrededores, para deleitarte con la rica historia y el sabor de esta bebida tan representativa de la cultura sureña y descubre entre bastidores cómo se elabora. Para disfrutar de la combinación perfecta de comida y bebida, dirígete a la Bardstown Bourbon Company. A menos de una hora de Lexington, los comensales pueden disfrutar de una mezcla de comida local acompañada de una amplia biblioteca de licores con más de 400 whiskys americanos añejos.