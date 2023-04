EUROPA Ampliar Tivoli Doelen Ámsterdam, primera propiedad de la cadena hotelera en Países Bajos Redacción Más artículos de este autor Por Tweet







Con los más altos estándares de sofisticación, la decoración, la gastronomía y las experiencias del hotel están inspiradas en la vida del famoso pintor Rembrandt Van Rijn. Tivoli Hotels & Resorts acaba de inaugurar su primera propiedad en los Países Bajos. El Tivoli Doelen Ámsterdam Hotel, considerado el hotel más antiguo de la capital holandesa, es una encantadora propiedad del siglo XVI de estilo clasicista con vistas al Canal Amstel. El famoso cuadro “La ronda de noche” de Rembrandt Van Rijn (terminado en 1642), colgó durante años de la pared de una de las suites hasta que se trasladó al famoso Rijksmuseum de la ciudad. Situado en el casco histórico de Ámsterdam y a poca distancia de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el hotel cuenta con 81 habitaciones, incluidas siete suites, la mayoría con vistas al canal, y un nuevo concepto gastronómico en su elegante restaurante y bar Omber, inspirado en las obras de arte de Rembrandt, que vivió muy cerca del hotel. Con la esencia del Siglo de Oro holandés y en el ambiente único de la ciudad, los interiores de Tivoli Doelen combinan la elegancia de la época con un servicio contemporáneo y toques especiales de la marca Tivoli. Las habitaciones y suites ofrecen bonitas vistas a los canales o a la ciudad y la decoración interior presenta tonos pastel con toques de color rojo para crear una atmósfera relajante pero vibrante, combinada con toques de madera. Sus confortables camas vestidas con suaves y agradables tejidos proporcionan el mejor descanso y los baños de mármol cuentan con productos especiales de la lujosa marca francesa Lalique. Para los visitantes que quieran sumergirse en una auténtica experiencia holandesa, la Suite Rembrandt, de 47 metros cuadrados, cuenta con una réplica exacta de “La ronda de noche” en el mismo lugar donde estuvo la obra original durante 70 años. Otra de las joyas del hotel es la Suite Emperatriz, que fue el tocador de la emperatriz Elisabeth de Austria, más conocida como Sisi. La suite, con cama King Size, cuenta con un diseño único en forma de “C” para aprovechar al máximo las vistas de los canales, y escudos holandeses en el techo que son símbolo de protección. En la planta baja del hotel y con vistas al canal, el restaurante y bar Omber ofrece un menú de fusión mediterráneo-holandés basado en la artesanía de la pintura y los colores limitados que utilizaba Rembrandt, en el que cada plato contiene un elemento inspirado en la paleta del artista. El menú también tiene influencias de sus platos favoritos como el arenque y los encurtidos, que han sido recreados con el nombre holandés de Rembrandt Pauze. La Ternera Holandesa cocinada a fuego lento con chirivía, zanahorias y verdolaga es uno de los platos maridados con el vino portugués Cartuxa, de la región del Alentejo, haciendo un guiño a la herencia portuguesa de la marca. Omber Bar cuenta con una variada y original propuesta de cócteles de autor elaborados con Jenever, la típica ginebra holandesa que también fue la bebida favorita de Rembrandt. La mayoría de los cócteles se elaboran con un productor local de Jenever, Wynand Fockink, que lleva a cabo un proceso de destilación similar al que se utilizaba en el Siglo de Oro holandés. El cóctel estrella, Night Watch, se basa en una antigua receta encontrada en los archivos del hotel que data del siglo XVII y se elabora con Jenever antigua, licor de café, sirope y amargo de cereza. Además, para los visitantes que quieran disfrutar del momento del aperitivo, todos los días a las 16:30 el Omber Bar ofrece a los huéspedes una degustación de bebidas locales. El Tivoli Doelen Amsterdam presenta una variada propuesta de experiencias personalizadas que comienzan y terminan en el muelle del hotel, que invita a los huéspedes a conocer la ciudad explorando el vasto IJsselmeer, los canales de la ciudad o el Oudekerk aan de Amstel. Con la inmersiva experiencia Tras las huellas de Rembrandt, los huéspedes pueden conocer su casa y estudio, la gótica iglesia familiar Zuiderkerk que aparece en sus obras, y el gremio de artistas De Waag, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que también pintó. A lo largo del recorrido el guía compartirá más detalles sobre la vida del artista, así como su conexión con la propiedad Doelen, que encargó su cuadro más famoso “La ronda de noche” en 1642. El hotel también está asociado con el museo Rembrandthuis que ofrece a sus huéspedes la posibilidad de reservar una experiencia muy exclusiva: una cena servida por el personal de Tivoli Doelen Hotel en la cocina de la casa de Rembrandt. Entre sus experiencias también destaca el taller de pintura, inspirado en el gran maestro holandés, que los huéspedes también pueden reservar para más en profundidad el antiguo patrimonio artístico de Ámsterdam. Con una trayectoria que se remonta a 1933 en Lisboa, Tivoli llega a Ámsterdam en marzo de 2023, el mes del 90 aniversario de la marca, celebrando su sofisticada hospitalidad con eventos y experiencias especiales para los huéspedes que se irán desvelando a lo largo del año. TIVOLI DOELEN AMSTERDAM Nieuwe Doelenstraat, 24, 1012 CP Ámsterdam, The Netherlands Teléfono (+31) 20 55 40 600

