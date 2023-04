El crucero MSC World América zarpará en abril de 2025 desde Miami

La compañía de cruceros MSC Cruceros ha abierto las ventas de su nuevo buque insignia destinado al mercado norteamericano, MSC World América. Cuando zarpe en abril de 2025, este barco propulsado por gas natural licuado se convertirá en el segundo buque de la innovadora clase World Class de MSC Cruceros, ofreciendo un crucero con experiencias nuevas, inmersivas y únicas en el mar sin dejar de lado la sostenibilidad.

MSC World América zarpará desde la nueva y vanguardista terminal de MSC Cruceros en el Puerto de Miami, que se convertirá en la mayor terminal de cruceros de Norteamérica una vez esté operativa. Navegará exclusivamente en itinerarios de 7 noches por el Caribe durante su temporada inaugural, dando a los pasajeros la oportunidad de visitar algunos de los destinos más deseados del mundo.

Los itinerarios de MSC World América están diseñados para maximizar el tiempo disponible y que los pasajeros descubran a fondo los distintos destinos en los que se hace escala. Además, todas las travesías incluirán visitas a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la impresionante isla privada de MSC Cruceros en las Bahamas.

Itinerarios disponibles:

Caribe Oriental : Puerto Plata, República Dominicana; San Juan, Puerto Rico; Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas

Caribe Occidental : Costa Maya y Cozumel, México; Roatán, Honduras; Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas

Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros, ha comentado que “MSC World America se convertirá en el cuarto de nuestros nuevos barcos que desplegamos en el Caribe para su temporada inaugural. Esto no sólo forma parte de nuestro compromiso de crecimiento en el mercado norteamericano, sino también de traer nuestros barcos más nuevos e innovadores a la región para nuestros pasajeros de todo el mundo. Cuando entre en servicio, este nuevo y emocionante barco ofrecerá sin duda la mejor experiencia de crucero en el Caribe".

MSC World America estará adaptado a los cruceros por Norteamérica con nuevos restaurantes, bares, espacios públicos y experiencias diseñadas para crear una experiencia memorable. A bordo, confluirán diferentes culturas de todo el mundo mientras el elegante diseño europeo se une al confort americano.

Una de las nuevas experiencias revolucionarias desarrolladas a bordo de MSC World America es The Harbor - un nuevo destino al aire libre situado en el puente 20, especialmente diseñado para que los niños y las familias se reúnan, jueguen y se relajen juntos. Esta nueva zona ha sido cuidadosamente diseñada para reunir todos los componentes de la experiencia familiar perfecta en el mar en un lugar impresionante. Combinando una amplia variedad de aventuras, The Harbor incluye actividades como el parque acuático con atracciones interactivas, emocionantes experiencias y acogedoras zonas para relajarse con deliciosos aperitivos y bebidas frías. Con todo esto en mente, The Harbor promete el mejor día al aire libre a bordo.

Además, The Harbor ofrece algunas de las mejores vistas al mar y múltiples posibilidades para explorar y lanzarse a la aventura, como el intrincado recorrido High Trail o la tirolina; así como infinidad de opciones para entretener a los más pequeños, como las zonas de juegos sensoriales o el Harbor Lighthouse, un parque temático que seguro encantará a los más pequeños. The Harbor cuenta con divertidos foodtrucks en el mar, que sirven deliciosos tentempiés y refrescos para que toda la familia pueda sentarse y relajarse después de una tarde de aventuras, con abundantes y cómodos asientos a la sombra.

Los miembros de MSC Voyager's Club que reserven antes del 12 de abril de 2023, recibirán un crédito a bordo de 50€. Además, se podrán beneficiar de sus ventajas exclusivas habituales cuando reserven con más de 12 meses de antelación a su salida. Esto incluye un descuento del 5%+5%, el doble de puntos de socio para el tipo de experiencia elegida y un crédito extra a bordo de 50 euros además, si reservan antes del 12 de abril de 2023, recibirán un crédito a bordo adicional de 50 euros.

MSC World América

MSC World América creará una silueta llamativa junto al skyline de Miami con su característica proa vertical que se eleva desde la línea de flotación y la popa en forma de Y, la cual se abre a la impresionante galería exterior, World Promenade. El nuevo barco de la clase World Class cuenta con 22 puentes, 2.626 camarotes, más de 40.000m2 de espacio público y mide más de 47 metros de ancho. Además, ofrece modernas características e instalaciones de primera calidad, incluyendo:

Una galería exterior World Promenade al aire libre rediseñado donde comer, descansar y divertirse, con impresionantes vistas al mar y espectáculos de luces LED incomparables.

La galería interior World Gallerie, repleta de bares, restaurantes, tiendas y boutiques, con un techo de luces LED y cinéticas de última generación.

13 restaurantes que ofrecen una amplia variedad de opciones y estilos gastronómicos, entre los que se incluyen:

Seis restaurantes de especialidades, que representan diferentes cocinas internacionales populares con dos NUEVOS conceptos junto a los favoritos de los pasajeros como Butcher's Cut steakhouse, Kaito Sushi and Teppanyaki, y ¡Hola! Tacos & Cantina.

Cuatro restaurantes principales que sirven cocina de inspiración internacional y los platos favoritos de los estadounidenses. Dos buffets que ofrecen amplias opciones de comida informal.

Luna Park Pizza & Burger: local de comida rápida informal de cortesía situado junto al Luna Park en la World Gallerie que ofrece tentempiés rápidos las 24 horas del día.

20 bares, salones y cafeterías con dos nuevos conceptos:

Sports Bar: Nuevo en MSC World América – un cálido y acogedor lugar donde la nostalgia deportiva, la tecnología y el entretenimiento se unen, creando un ambiente donde los pasajeros de todas las edades se sientan bienvenidos. Un lugar perfecto para tomarse una cerveza o un refresco y ver el partido en una de las muchas pantallas de televisión disfrutando de los populares aperitivos de bar, como alitas, salsas y guarniciones. También cuenta con los típicos juegos de bar deportivos, como los dardos o el futbolín.

Club de la Comedia: Nuevo para MSC Cruceros - cada noche uno de los increíbles cómicos a la altura de los mejores espectáculos de Nueva York y Chicago, hará reír a carcajadas a los pasajeros. Es un lugar donde poder relajarse y tomarse la vida un poco menos en serio. Antes de la comedia se puede cantar a dúo con los pianos, una experiencia interactiva y cómica de la que se puede disfrutar con amigos de todas las edades.

The Gin Project: Ofrece una amplia selección de diferentes ginebras artesanales con cócteles clásicos preparados por expertos gin-tenders.

Elixir - Mixology Bar: Expertos mixólogos que crean bebidas artesanales, con una terraza al aire libre para disfrutar de cócteles antes y después de comer mientras se disfruta de espectaculares vistas al mar.

Masters of the Sea: El clásico pub británico de MSC Cruceros se completa con una microcervecería a gran escala que elabora las cervezas artesanales a bordo.

Coffee Emporium: Una cafetería elegante y moderna que es el sueño de cualquier amante del café. Se puede elegir entre algunos de los mejores granos de café del mundo y seleccionar su estilo de preparación y servicio con opciones que incluyen francés, italiano, turco y marroquí.

Chocolatería y cafetería Jean-Phillipe: Chocolates personalizados, café y otras delicias en un ambiente relajado.

¡Más conceptos NUEVOS en camino!

Un sorprendente tobogán de acero inoxidable de 11 puentes de altura, que ofrece a los pasajeros una forma divertida de llegar a los puentes inferiores con mucho estilo.

Seis piscinas y 14 jacuzzis, incluyendo una espaciosa piscina cubierta con techo retráctil y dos piscinas ‘Zen pools’ sólo para adultos en la popa del barco.

Amplio parque acuático con toboganes que incluyen una experiencia de realidad virtual.

Clubes infantiles con instalaciones dedicadas a grupos de edades comprendidas entre los bebés y los 17 años.

Tres salas de entretenimiento con espectáculos en directo y teatrales totalmente nuevos.

Camarotes y suites elegantes y cómodos, incluyendo camarotes Infinite Ocean View, balcones con vistas al paseo exterior World Promenade y camarotes familiares comunicados.

MSC Yacht Club, con amplias suites, salón y restaurante, piscina privada y solárium, servicio de conserjería y mayordomo las 24 horas, así como lujosas suites.

Comprometido con el medio ambiente

MSC Cruceros se ha comprometido para ser pionera en tecnologías sostenibles y combustibles renovables, con el objetivo de lograr cero emisiones netas en 2050. Como tercer barco propulsado por GNL de la flota de MSC Cruceros y primero con base en los EE.UU, MSC World América es un paso clave hacia ese objetivo, creando un mundo donde la tecnología se une a la innovación para una experiencia de crucero más sostenible. El GNL es el combustible marino más sostenible actualmente disponible a gran escala, con la capacidad de eliminar casi por completo las emisiones de partículas contaminantes como los óxidos de azufre y las partículas finas, reducir en gran medida los óxidos de nitrógeno y lograr una reducción de gases de efecto invernadero de hasta el 20%.

El nuevo buque también cuenta con sistemas para maximizar la eficiencia, así como con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y un sistema de gestión del ruido radiado subacuático con diseños de casco y sala de máquinas que minimizan el impacto acústico, reduciendo los posibles efectos sobre la vida marina.

MSC World América también incluye un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) que reduce las emisiones de NOx en un 90% cuando no se disponga de GNL y el buque deba funcionar con gasóleo marino.