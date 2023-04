Llega Festival Flamenco Madrid

viernes 28 de abril de 2023 , 09:04h

DEL 14 AL 27 DE MAYO

Se presentó el Festival Flamenco Madrid, que ya llega a su séptima edición en 2023, y se presentó en el hall del Teatro Fernán Gómez montando -casi- una especie de fiesta flamenca, con cante y baile y jaleo del bueno.

Porque durante ese acto, se ha contado con la actuación de Vanesa Coloma, acompañada por Mariana Collado, Yerai Cortés y Fran Blanco, en un pequeño adelanto de lo que va a ser este festival que se vivirá en Madrid del 14 al 27 de mayo, y ellos y ellas pusieron ese punto flamenco en este lugar.

Sin olvidar que para cerrar la mañana, muchos de los artistas presentes montaron una número improvisado, auténtico barullo de cierre.

A lo que vamos.

Antonio Canales, Jesús Carmona, La Lupi, Carmen Talegona, Marco Flores, Rafaela Carrasco, Guadalupe Torres o los ganadores del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, José Molina o la taiwanesa Yu Hsien Hsueh, son algunos de los nombres que harán vibrar Madrid al ritmo de sus taconeos en la VII edición del festival Flamenco Madrid. Hoy, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha presentado esta cita junto a su director artístico, Ángel Rojas. El programa viene cargado de novedades y con un valor añadido sin igual ya que prácticamente la totalidad de los espectáculos son estrenos en Madrid.

El festival mantiene el carácter capilar que estrenó el año pasado y llegará a 12 escenarios de la capital con sesiones de cante, baile y toque, cine documental y actividades para toda la familia. Al Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, se suman el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; Espacio Abierto. Quinta de los Molinos; Cineteca Madrid y La Casa Encendida, así como los tablaos madrileños, que ya se unieron en 2022 a esta fiesta que quiere recordar la importancia de la capital de España en este arte, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Ángel Rojas, bailaor, coreógrafo y productor, repite al frente de Flamenco Madrid que este año vuelve a sus orígenes. Durante la presentación, Rojas ha explicado que el festival ofrece nuevamente sus escenarios "a esos y esas artistas que, con su implicación y su buen hacer, han ayudado a construir el gran evento que es hoy este festival para la ciudad de Madrid".

Flamenco para toda la familia

En esta edición, el festival trae propuestas novedosas. Así, Flamenco Madrid subirá el telón el 14 de mayo con actividades para las familias donde los más pequeños podrán empezar a acercarse a este arte con formatos adaptados y basados en el juego como El árbol del Flamenco en La Casa Encendida, y el Torombo, que repite en Espacio Abierto Quinta de los Molinos con un taller de compás flamenco titulado Un pasito al pie de la letra.

Homenaje a Paco de Lucía

El primer plato fuerte llegará el 17 de mayo al ritmo de Paco de Lucía, con un gran concierto homenaje dirigido por Joan Albert Amargós. El objetivo es dar nueva vida a algunos de los temas más representativos del maestro con orquestación para big band, bajo la producción del Taller de Música de Barcelona y en colaboración con la Escuela Música Creativa de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La Suite de Lucía ocupará el escenario principal del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con una treintena de artistas, en ellos, Carles Benavent, Antonio Serrano, Rafael de Utrera y el baile de El Farru.

Antonio Reyes repite este año al cante, junto a Juan Villar, y por causa plenamente justificada como es el homenaje especial a José Cortés Jiménez, conocido artísticamente como Pansequito. Con esta actuación, Flamenco Madrid quiere conmemorar la figura y lo que ha supuesto en la historia del cante este artista fallecido recientemente.

La tercera gran producción del festival será el montaje de cierre, 'Ellas'. Sergio de Lope propone en este espectáculo, que ha sido apoyado por Casa Mediterráneo por el décimo aniversario de su sede, un encuentro entre la música tradicional andalusí (árabe y judía) y flamenca, desde el presente y con una estética transgresora e innovadora. Es un proyecto coprotagonizado por tres mujeres de talento incuestionable: Mor Karbasi (Israel); Abir el Abed (Marruecos) y Ángeles Toledano. Las tres culturas se fundirán para ofrecer al público un espectáculo exclusivo.

Otra de las grandes figuras que visitará Flamenco Madrid será Antonio Canales con una conferencia hablada y bailada bajo el título Flamenco del Siglo XXI que tendrá lugar, como guinda del festival, en la Sala Jardiel Poncela. Además, en Cineteca Madrid se podrá disfrutar del documental sobre su vida.

Diversidad de propuestas

Al igual que el año pasado, a la pluralidad de escenarios se suma la diversidad de horarios, en los que se suma aperitivo y concierto en los tablaos participantes: Teatro Flamenco Madrid, Corral de la Morería, Tablao de la Villa y Flamenco de Leones. Desplegarán su arte Joni Jiménez, Yerai Cortés y Carmen Mesa, esta última con su peculiar Yo me lo guiso, yo me lo como, en el que cocina a la vez un pollo al ajillo. En los tablaos, también se vivirá el Ciclo de Guitarra 'Víctor Monge Serranito', comisariado por el propio maestro Serranito, con varios recitales de guitarra en horario vermú durante el fin de semana, con una conferencia del maestro junto a su biógrafo, José Manuel Gamboa, que se cerrará con un breve recital de José Luis Montón.

Y, a modo de un off de Flamenco Madrid, se estrenará Flamenco Capital, con una programación paralela que se podrá disfrutar en los tablaos, teatros y salas de vocación flamenca pertenecientes a Madrid en Vivo, creadores del proyecto.

La presencia internacional se amplía de la mano de Sharon Saguy con Flamenco Natural y su espectáculo E motion. Esta artista israelí formada en Madrid ha expandido las raíces del flamenco en Israel y ahora vuelve con una nueva creación a la sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. En esta sala, también se podrá disfrutar del arte de Esther Merino y su cante, ganadora de la Lámpara Minera 2022 del Cante de las Minas.

La taiwanesa Yu Hsien Hsueh, integrante del Ballet Nacional de España, tendrá su espacio en la Sala Guirau de este mismo teatro como ganadora del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de 2022, junto al ganador de 2021, José Molina.

El flamenco y la palabra

Otra novedad de este año es el nuevo ciclo 'El flamenco y la palabra'. El propósito es aglutinar montajes que acerquen el flamenco a partir de la palabra y sus diversas dramaturgias y en el que se hace hincapié en la diversidad generacional de sus creadores con artistas consagrados como Rafaela Carrasco con la dramaturgia de Álvaro Tato o el talento emergente de Julio Ruiz bajo la dirección artística de Ernesto Artillo. Pasando por Inma La Carbonera y Antonia Jiménez, que han musicalizado versos de Lorca nunca llevados con anterioridad al flamenco, o los poemas del cantaor Antonio Campos que conversarán con el piano de Pablo Suárez.

A esta propuesta se une la que albergará el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque el 26 de mayo, Flamenco is not a crime y Jaleo is a crime, dos acercamientos desde el remezcla, la cultura crítica y el live cinema, que es un montaje cinematográfico en vivo. Todos ellos propiciados por Los Voluble para aproximar dos géneros como la electrónica y el flamenco.

En esta edición, también han adquirido un mayor peso los documentales sobre flamenco que va a albergar Cineteca Madrid, como Canto Cósmico. Niño de Elche; Impulso; Mujer. Una mirada contemporánea a través del arte; Antonio Canales, bailaor; Pa'trás ni pa'tomar impulso y Se Prohíbe el Cante.

Las mujeres del flamenco, la campaña gráfica

Este año hay dos carteles para el festival, ambos creados por el artista multidisciplinar Javier de Juan. Las imágenes forman parte de la serie 'La Fuerza', formada por dibujos de gran formato realizados con carbón y pintura acrílica, en la que muestra a las mujeres del flamenco como representación y símbolo del poderío, del duende, de la sensibilidad y el arte, pero sobre todo como fuerza de la naturaleza en estado puro que el flamenco, tanto en el cante como en el baile, genera en la mujer.

Javier de Juan es una figura destacada de la movida madrileña y la nueva figuración española de los ochenta y Premio Nacional de Grabado en 1995.