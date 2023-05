Recomendaciones para viajar con tu vehículo eléctrico

miércoles 03 de mayo de 2023 , 08:49h

Se acerca un nuevo puente este fin de semana en el que, como de costumbre, se prevén gran cantidad de desplazamientos (La DGT estima hasta 5 millones) en nuestro territorio. Para todos los que estén pensando en salir de su ciudad, desde astara, empresa de movilidad sostenible, ofrecemos algunos tips a tener en cuenta para los que se desplazan en vehículos eléctricos o híbridos.

Si tienes un vehículo eléctrico en propiedad planifica cuidadosamente tu viaje, localiza los puntos de carga y gasolineras de antemano y busca la ruta más eficiente gracias a la web astara play. Si no has probado aún la experiencia de conducir este tipo de vehículos, puedes elegir uno de los modelos eléctricos o híbridos de astara Move, el servicio de suscripción mensual de astara. No tienen compromiso de permanencia y esta flexibilidad permite cancelar o cambiar de vehículo mes a mes. Con este modelo flexible el cliente puede ir conociendo las ventajas de la movilidad eléctrica evitando tener que estar pendiente de los posibles cambios de normativa, pudiendo apostar cada mes por una hibridación autorrecargable, enchufable o por un modelo 100% eléctrico dependiendo de las necesidades. Claramente astara es un gran aliado para cualquier persona comprometida con la movilidad sostenible, de cara a una escapada este puente. Otros consejos de astara antes de la próxima escapada.

Neumáticos : Los vehículos eléctricos suelen necesitar un neumático específico porque están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia al crear menos fricción al rodar por el suelo y precisar de menos energía para mantenerse en movimiento. Es conveniente revisar su estado para corroborar que se encuentren en las condiciones óptimas para enfrentar el camino y que la presión sea la adecuada. Esto también es aplicable a la rueda de repuesto, en caso de necesitarla.

Carga tu vehículo antes de salir : Asegúrate de tener la batería de tu vehículo cargada al 100% antes de salir de viaje, para que tengas una mayor autonomía.

Lleva un cargador portátil : Si vas a hacer una parada prolongada en algún lugar, lleva contigo un cargador portátil para poder recargar la batería de tu vehículo en caso de emergencia.

Sé consciente de las limitaciones de tu vehículo : Es importante ser consciente de las limitaciones de tu vehículo eléctrico y planificar tu viaje en consecuencia. Asegúrate de conocer la autonomía de tu vehículo.

Planificar adecuadamente la ruta : para ello astara play es la solución clave, ya que ayudará a identificar los principales puntos de recarga, y saber dónde se encuentran y cuántos hay en la ruta que se quiera recorrer.

Luces : no hay que olvidar revisar que los faros funcionen de manera correcta. Y, a ser posible, llevar una de repuesto siempre es una buena decisión.

Nivel de aceite : un vehículo eléctrico no necesita aceite, así que solo tendrás que revisarlo en caso de tener un vehículo de combustión.