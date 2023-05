En Condeduque y en mayo: Javiera de La Fuente, Ça Marche, Jérôme Bel y La Chica

jueves 04 de mayo de 2023 , 08:18h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá este mes de mayo en artes escénicas a Javiera de la Fuente que presentará Envioletá, Ça Marche con Los figurantes y Jérôme Bel, Gala y el apartado musical destacarán las actuaciones de Yeli Yeli, Toundra & Manu Brabo, Los Voluble, La chica y Suenan los patios, un ciclo de conciertos con entrada libre en tres domingos de mayo 7, 14 y 28 de mayo de 2023, con la participación de Chus (versiones), Índigo Days (indie) y Kristian Møller-Munar (electrónica).

Asimismo, este mes habrá un diálogo de pensamiento que tratará el diálogo sobre Cuerpo, sexo y género: un laberinto contemporáneo con Éric Marty; cuatro proyecciones de cine: Wakin Like de Richard Linklater; Retrospective sobre Jérôme Bel; Largo viaje hacia la noche de Bigan y Amer de Hélène Cattet y Bruno Frozani y en arte, la exposición Océano mar junto a las instalaciones artísticas Tres ensayos de paisaje: ecosistemas móviles para climas futuros de Lys Villalba y Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Memoria de forma de Antonio Fernández Alvira, en el Patio Sur, y la nueva propuesta de este año de charlas con artistas coordinada por Arte Madrid Zoom in / Zoom out, en Salón de actos y Auditorio.

Javiera de la Fuente_Envioletá (4 de mayo. Artes escénicas_Ciclo Canela fina)

Presentada en el Festival Flamenco de Nîmes (Francia) y en el Centro Contemporáneo de Artes Escénicas GAM de Santiago de Chile, Envioletá es un proyecto híbrido que pretende pensar, escribir y decir, danzar o mover, subvertir y entonar parte del legado poético, sonoro y performativo de la cantora chilena Violeta Parra.

Ça Marche_Los figurantes (6 de mayo. Artes escénicas_Ciclo Canela fina)

La obra Los figurantes se representará en el Kunsten Festival Des Arts de Bruselas tras su paso por Condeduque.

En Los figurantes un grupo de niños de entre cuatro y cinco años juega sin ser consciente de que un público adulto los mira. Los figurantes es una máquina de observar. Reproduce los filtros de una mirada adulta que, invariablemente sesgada por la culpa y el deseo, se dirige a la infancia como al más proyectivo, al más delirante y finalmente al más enigmático -quizás el más oscuro- de los espectáculos.

Jérôme Bel_Gala(20 y 21 de mayo. Artes escénicas)

Al inicio de Gala, Bel nos presenta una serie larga de diapositivas que nos muestran escenarios vacíos. Desde abigarrados escenarios de grandes casas de ópera a sencillos tablaos de teatros de barrio.

Yeli Yeli (11 de mayo. Música)

Igual que el ritual del pañuelo que da nombre al proyecto -Yeli Yeli- para comprobar que las gitanas llegan vírgenes al matrimonio, hace referencia a los cantes de alboreá. Romero y Da Linha llegan vírgenes al espacio de creación, inocentes e ingenuos, sin saber qué va a ocurrir, sin ningún tipo de prejuicios, sin miedo alguno al saber que no han manchado el pañuelo porque han sido violadas y que son impuras porque quizás, en el proceso, ya cayeron en la deshonra.

Toundra y Manu Brabo_Ukraína (24 y 25 de mayo. Música)

Manu Brabo y Esteban Girón, dos artistas asturianos se conocieron hace relativamente poco. Manu era fan de Toundra. Esteban era fan de Manu. Uno siempre quiso ser rockero. Otro quería ser periodista de guerra en su adolescencia. Cuando se conocieron, a los pocos minutos se forjó una relación de amistad sincera, basada en el cariño sincero y una profunda y mutua admiración.

Los Voluble_Flamenco Is Not A Crime + Jaleo Is A Crime (26 de mayo. Música)

Flamenco is not a crime y JALEO IS A CRIME son dos acercamientos desde la remezcla, la cultura crítica y el live cinema propiciados por Los Voluble para aproximar dos géneros como la electrónica y el flamenco.

La chica_La Loba (27 de mayo. Música)

Sophie Fustec, más conocida como La Chica, creadora de ambientes únicos, es capaz de transformar la música urbana en un ritual chamánico. En sus directos, llenos de fuerza y simbolismo, se nos descubre una artista curtida en los escenarios que nos ofrece una propuesta visual tremendamente estética, colorida y atractiva.

Suenan los patios: (7, 14 y 28 de mayo)

El patio central de Condeduque experimenta desde hace un año un nuevo impulso cultural y vital. Además de sus conciertos inaugurales y de clausura, distintas actividades de mediación y el ciclo de danza "Bailar los patios", este espacio que alfombra y prologa toda la cultura y creación que palpita en el interior del viejo cuartel, ahora saluda una nueva iniciativa: "Suenan los patios", un ciclo de conciertos con entrada libre en tres domingos de mayo 7, 14 y 28 de mayo de 2023, con la participación de Chus (versiones), Índigo Days (indie) y Kristian Møller-Munar (electrónica)

Diles que mi vida fue maravillosa_La culpa (9 de mayo. Palabra)

Diles que mi vida fue maravillosa es un podcast colectivo de oralidad desbocada donde el ensayo sonoro se mezcla con la experimentación, los audios de Whatsapp con el spoken word y el humor con la filosofía.

Éric Marty_Cuerpo, sexo y género: un laberinto contemporáneo (30 de mayo. Pensamiento)

El ensayista e historiador de las ideas Éric Marty disecciona todos estos cuestionamientos de cuerpo, sexo y género para distinguir cuerpo, sexo y género en un recorrido que va desde Jean Paul Sartre, Jacques Lacan, Deleuze, Barthes, Derrida y Michel Foucault hasta Judith Butler.

Wakin Life_Richard Linklater (3 de mayo. Cine)

Richard Linklater, uno de los autores más destacados del cine independiente de Estados Unidos de las últimas cuatro décadas, nos sorprendió en 2001 con esta pieza de animación Waking Life para adultos donde, además de explorar el estado de sueño lúcido, abordaba toda una panoplia de temas: del existencialismo a las teorías cinematográficas de André Bazin. Un clásico de culto instantáneo para el creador de Boyhood y Antes de amanecer.

Retrospective_Jérôme Bel (10 de mayo. Cine)

Jerome Bel y sus obras se caracterizan por ser «antiespectaculares» ya que se desarrollan a partir de acciones simples y escenografías sencillas.

Largo viaje hacia la noche_Bigan (24 de mayo. Cine)

Tras sorprender al mundo con su ópera prima, Kaili Blues, Bi Gan terminó de enamorarnos con Largo viaje hacia la noche.

Amer_Hélène Cattet y Bruno Frozani (31 de mayo. Cine)

El giallo deconstruído y reconstruido hasta donde ni el propio Dario Argento consideró que fuera posible. El cine llevado a los extremos de la sensorialidad hasta que la misma realidad se diluye en formas y colores que cortan como el filo de una cuchilla. Amer es una de esas experiencias que no se pueden perder en una sala de cine.

Océano Mar (del 26 de abril al 23 de julio. Arte)

Océano mar recoge el título de la novela homónima de Alessandro Baricco, una obra en la que proliferan ecos y alusiones, invenciones y descubrimientos.

Tres ensayos de paisaje de Lys Villalba Rubio y Lluís Alexandre Casanovas Blanco (del 22 de febrero al 31 de diciembre de 2023. Arte-instalación)

La instalación artística Tres ensayos de paisaje investiga el impacto de las nuevas condiciones climáticas en la configuración de lo público: desde el rol de la vegetación, el confort ambiental y el consumo energético, a los mecanismos de inclusividad, las relaciones intergeneracionales y otros modos de sociabilidad.

Antonio Fernández Alvira_Memoria de forma (28 de enero al 10 de abril. Arte-instalación)

La "ausencia de memoria de forma" remite a ciertos elementos, como los fluidos, que necesitan de un contenedor físico que los albergue para poder ser almacenados.

Zoom in / Zoom out (14 de marzo, 13 de abril y 17 de mayo. Arte)

Este año "Los artistas y su palabra", organizado conjuntamente por Arte Madrid y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, bajo el título "Zoom in, zoom out" y comisariado por Marta Ramos-Yzquierdo, propone acercarse a la producción de diferentes creadores contemporáneos siguiendo esta misma lógica aplicada a un trabajo.