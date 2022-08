Veranos de la Villa: Teatro, poesía, música, performance y… Algo inesperado

jueves 18 de agosto de 2022 , 08:39h

Veranos de la Villa continua con su programación ofreciendo una amplia variedad de espectáculos en su séptima semana.

A medio camino entre la instalación artística y lo escénico, llega Maña (Conde Duque, 16 y 17 de agosto) del Premio Nacional de Circo 2021, Manolo Alcántara. En este espectáculo, el creador coreografía una acción cotidiana para convertirla en el propio espectáculo, donde la artesanía juega un papel imprescindible y aunando poesía, equilibrio y herencia.

Ese mismo martes 16 de agosto, el Parque de la Bombilla acoge la última sesión del ciclo Cine caliente, comisariado por La Juan Gallery. Para esta última cita la película elegida es Una rubia muy legal (Robert Luketic, 2001) y la encargada de diseccionar las aventuras del mítico personaje de Elle Woods interpretado por Reese Witherspoon será Pupi Poisson, artista drag muy conocida en la escena nocturna madrileña. La amenización musical correrá a cargo de Cascales, el músico, productor, dj y periodista español Agustín Gómez Cascales.

El 16 y 17 de agosto, el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro será el escenario donde se celebrará al Premio Nobel José Saramago. En el centenario de su nacimiento, arranca la programación en este espacio con Saramago en compañía, un recital poético a cargo de José Luis Gómez, actor, director de escena y miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua, en honor y memoria del inolvidable escritor portugués.

En el mismo espacio, el 18 de julio, el multiinstrumentista Wolfrank Zannou, la primera bailarina del Ballet Nacional de España Inmaculada Salmón y el actor y escritor Mario de la Rosa presentan Trivium, un espectáculo creado ad hoc para Veranos de la Villa. Atmósfera, plasticidad e introspección se juntan en este espectáculo en directo, para sumergir al espectador en un viaje donde sentirá el abrazo de la música, la caricia de la danza y rozará las heridas de la poesía.

Días después, 19 y 20 de agosto, en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, será el turno del tenor y director Enrique Viana con su espectáculo ¡Sereno!... Ábreme la zarzuela. Junto al pianista Miguel Huertas, repasarán los clásicos del género con fragmentos de Torroba, Sorozábal, Alonso, Serrano, Moraleda y Bretón, entre otros, en un homenaje al sereno, ese personaje recurrente en los sainetes de nuestro teatro lírico.

Y el 21 de agosto, Verde Prato, en colaboración con Etxepare Euskal Institutua, y Maestro Espada recuperan la tradición musical vasca y murciana llevándolas a lugares insospechados y por ello sorprendentes y emocionantes. Este programa doble sucederá también en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro

El festival también estará en Matadero Madrid con Muljil (17, 18 y 19 de agosto), del colectivo coreano Elephants Laugh.

Semana musical en Conde Duque

Esta semana también tendrá la cita anual con Sonidos en el Patio (18 de agosto). En su tercera edición suben al escenario del Patio Central cuatro bandas y artistas que representan la buena salud de la efervescencia musical madrileña, desde diferentes estilos y llegando a públicos de edades diversas.

Interrogación Amor es la última propuesta de la escena lo-fi de Madrid. Con su sonido, próximo al bedroom pop, y articulado desde un discurso eminentemente queer, acaban de publicar su primer disco, Vómito y Mariposas. Jordana B. es el proyecto musical de María Solá. De familia de actores, en 2019 comienza a musicalizar sus poemas bajo este seudónimo (un guiño a la película Submarine). Desde entonces, ha seguido trabajando en un proyecto original, al que todavía le quedan muchas sorpresas por dar. Baywaves son alquimistas del sonido, capaces de dibujar influencias tan dispares como los recopilatorios Psychemagik o Too Slow to Disco y pasarlas por ritmos brasileños o referencias más modernas como The Internet, Thundercat o Stereolab. Cierra la noche el madrileño Germán Salto, que presenta su nuevo trabajo, un disco lleno de reminiscencias setenteras y canciones de pop redondo que es una de las sensaciones del año en el rock nacional.

El 19, Alizzz, uno de los compositores y productores más importantes de España, presentará Tiene que haber algo más, un ambicioso proyecto post-indie donde brillan las guitarras y las afiladas ideas de producción. Abriendo la noche estará Judeline, con quien Alizzz ya ha colaborado en su proyecto Descalificados.

El 20 de agosto, Veranos de la Villa organiza una gran fiesta en la que se dará cabida a varios artistas que rendirán homenaje a los grandes iconos femeninos mundiales de la música en Divas: desde Raffaella Carrà pasando por Lola Flores, Dua Lipa o Beyonce.

El 21 de agosto regresará, un año más, Algo inesperado. Durante las cuatro últimas ediciones, esta cita se ha convertido en una tradición que se quiere mantener y arraigar en el Madrid canicular. Un concierto de un artista del que solo se descubrirá su nombre cuando se suba al escenario, como ha sucedido en años anteriores con Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo y Carolina Durante.