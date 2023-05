EuroFestival, todos los detalles que necesitas saber y aún no has preguntado

jueves 11 de mayo de 2023 , 08:37h

Es la pre-party final; el momento cuando se desvelan los detalles de un festival cultural único, sin precedentes, que inundará Liverpool en mayo.

Celebrado del 1 al 14 de mayo, el EuroFestival supone una novedad para una ciudad anfitriona de Eurovisión: 24 proyectos, 19 de ellos colaboraciones entre artistas del Reino Unido y Ucrania, para dejar patente el poder unificador de la música y el arte.

Uno de los proyectos más ambiciosos, Soloveiko Songbirds, estará protagonizado por doce enormes ruiseñores iluminados, repartidos por la ciudad. Cada uno de ellos lucirá un plumaje único y estará acompañado de paisajes sonoros que representan diferentes regiones de Ucrania. Todos juntos forman un bonito sendero que el público podrá seguir las dos semanas que dura el festival.

Rodeado de miles de sacos de arena para recrear cómo se están protegiendo las estatuas de los bombardeos en Ucrania, el Monumento a Nelson, situado delante del emblemático edificio Exchange Flags, acogerá el proyecto artístico Protect the Beats. Dentro se proyectará en primicia un cortometraje documental que muestra cómo las actuaciones y la música en vivo siguieron estando presentes en Ucrania el año pasado; un trabajo que nos enseña cómo se protege la cultura tanto física como musical.

Land & Sky, Home & Dreams es un taller en el que 450 niños de Ucrania y 450 del condado de Merseyside han diseñado y pintado cometas. El proyecto culminará con un gran vuelo de todas estas cometas en New Brighton y en cuatro lugares de Ucrania.

Welcome to Eurotopia, un supergrupo integrado por músicos de Liverpool que colaboran con artistas ucranianos, se hace eco del lema de Eurovisión: "Unidos por la música". La banda interpretará una mezcla de temas originales y ya conocidos, luciendo un glamour y trajes fuera de lo común. Entre los integrantes encontramos a gente de la talla de Natalie McCool, Stealing Sheep y Lou Roach (de She Drew The Gun), y los artistas ucranianos Krapka Koma, Iryna Muha y Helleroid, entre muchos otros.

El 11 de mayo, la cantante, compositora y ganadora ucraniana del Festival de la Canción de Eurovisión, Jamala, estrenará su extraordinario y conmovedor álbum musical, QIRIM, basado en canciones tradicionales tártaras de Crimea. Estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de la BBC.

With Fire and Rage es una experiencia sonora inmersiva (acceso mediante códigos QR distribuidos por la ciudad) que sigue la historia de algunos artistas en primera línea en Ucrania. Una combinación de testimonios en vídeo, arte visual, poesía y música, esta actividad para hacer con el móvil explora el importante papel que tiene la creatividad ante la invasión. El recorrido lleva al público por conciertos de música en estaciones de metro durante ataques aéreos, la salida clandestina de obras de arte de las ciudades mientras caen cohetes, espectáculos de marionetas transmitidos en directo desde refugios antiaéreos. Con Liverpool como telón de fondo, algunos espacios públicos van a adquirir un nuevo significado cuando el público se identifique con actos de resiliencia cultural y las historias de sus protagonistas anónimos.

El Teatro Unity también acogerá varias representaciones con artistas ucranianos que ofrecen obras de teatro, poesía y propuestas gastronómicas. Algunas de las actividades incluidas en esta sección del programa tendrán lugar en espacios colaboradores, como la Invisible Wind Factory. En Unity, el director teatral, escritor y actor ucraniano Yurii Radionov presentará UKRLAND: Stories from Ukraine, y el estreno mundial de la nueva obra Maria, con cinco actores ucranianos refugiados procedentes de todo el Reino Unido. Por otro lado, en la Invisible Wind Factory se representará la ópera contemporánea Chornobyldorf, aclamada por la crítica.

El público también podrá ir a EuroCamp presents., un festival de tres días en torno a la comunidad LGBTQI+ celebrado en el parque Chavasse, en el centro comercial, residencial y de ocio Liverpool ONE. El festival incluirá actuaciones drag, coreografías, moda, música, carnaval, circo y mucho más. Además, Xpresia Festival, un festival de contracultura underground, ocupará distintos espacios de Liverpool; Storyville Live verá cómo la galardonada serie documental presenta su primer festival de cine en el Everyman Cinema, rindiendo homenaje a documentales ucranianos y musicales; y HOME expondrá el trabajo de fotógrafos ucranianos que analizan el concepto de "hogar" en la Galería Open Eye, junto con una nueva colección de poesía de grandes nombres. A lo largo de estas dos semanas también podremos ver Queerovision, una iniciativa online que hace un reportaje en vídeo digital del Queer Fringe de Liverpool durante todo el festival; y The People's Flag, un espectáculo de baile abierto a todo el mundo. Por último, The Big Eurovision Read es un proyecto nacional encabezado por The Reading Agency que ha preparado una lista de libros inspirados en el lema de "Unidos por la música" para fomentar la lectura.

Con la participación de la comisaria ucraniana Olena Kasperovych, y fruto de la colaboración entre la artista ucraniana Alevtina Kakhidze y la artista de Liverpool Ellie Hoskins, el proyecto Dialogues será una exposición cambiante en el centro cultural The Bluecoat. Durante el festival de Eurovisión, las galerías se irán llenando de grabados y otras obras de arte, trazando la relación entre ambas artistas. Con Sound of Freedom, algunos de los lugares más visibles de la ciudad lucirán murales a gran escala de artistas ucranianos y británicos. Por último, Late at Tate: The Spirit of Eurovision, National Museums Liverpool x Eurovision y You're a Vision!, en el teatro Everyman, también organizarán actividades a lo largo de estas dos semanas.

Los proyectos anunciados estos días se suman a la serie de iniciativas del EuroFestival ya comunicadas, por ejemplo, The Blue and Yellow Submarine Parade en el local The Kazimier; ENO does Eurovision, una actuación única de la Ópera Nacional Inglesa en Eurovisión; Izyum to Liverpool, de la artista ucraniana Katya Buchatska; y Rave UKraine.

El EuroFestival es una realidad gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Medios de comunicación y Deporte, The British Council, Spirit of 2012 y Arts Council England. Los colaboradores de contenido incluyen al Instituto Ucraniano, la BBC, Liverpool ONE, The Liverpool BID y Royal Liverpool Albert Dock.