El Festival Palencia Sonora celebra su veinte aniversario

La cuenta atrás para la vigésima edición del Festival Palencia Sonora ya ha comenzado. Falta un mes para que la cita de pop-rock independiente llene de música diversos espacios de la ciudad, tanto su Parque del Sotillo (el recinto principal de los conciertos y de la zona de acampada) como otros escenarios repartidos en el centro histórico y monumental de la capital palentina. El programa de actividades paralelas diseñado este año invita al público a disfrutar de propuestas muy heterogéneas, que incluyen actividades para los más pequeños, el tradicional concierto 'Música de altura' a cargo de la Beebrass Ensemble Band, diversas intervenciones de video en la Fundación Díaz-Caneja, la presentación de un libro y un concierto a cargo de Chacho Cósmico.

Convertido en una de las citas musicales más esperadas en el calendario nacional de festivales de mediano formato, Palencia Sonora recibirá la visita de público procedente de 46 provincias del país. Unos datos que sitúan al festival como uno de los exponentes culturales de la región. Destaca la presencia de aficionados procedentes de Madrid, Barcelona, Pontevedra o Bilbao, así como de provincias más próximas como Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Cantabria y Álava.

Un total de 34 bandas y artistas conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que está encabezado por Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich, y en el que no faltarán tampoco las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Dj's Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival, convertido por méritos propios en una de las citas de referencia del circuito de música independiente en nuestro país.

Actividades paralelas: un festival abierto a la ciudad

Palencia Sonora volverá a ser en una auténtica fiesta musical abierta a muchos rincones de la ciudad. Aunque no será hasta el viernes cuando el recinto principal, el Parque del Sotillo, abra sus puertas al Palencia Sonora 2023, a partir del miércoles, 7 de junio, arrancará el programa de propuestas previas en el marco de una vigésima edición que se extenderá hasta el domingo, 11 de junio. Así, la Beebrass Ensemble Band dará la bienvenida con una de las propuestas más originales, un concierto que bajo el título 'Música de altura' reunirá a una treintena de músicos, alumnos y profesores de las especialidades instrumentales de viento y metal del Conservatorio Profesional de Palencia, en la calle y sobre la fachada del Bar Universonoro (calle San Juan de Dios). A partir de las 20.30 horas, la banda, nacida en 2004, se asomará a los diferentes balcones del conocido local palentino con un repertorio diseñado para la ocasión en el que tendrán cabida piezas propias así como arreglos de conocidos temas de la historia musical contemporánea.

Las noches del jueves, viernes y sábado el bar Universonoro (00.00 horas) acogerá varias sesiones musicales a cargo de Victor García, Say Yes Dj y Arkademode & Brian de Calma respectivamente. La tarde del viernes 9 (17.00 horas) la plaza del Seminario recibirá a Chacho Cósmico, un proyecto musical surgido a finales de 2020 de la mano de Santi Sierra. Los ritmos tropicales, los sintetizadores y los sonidos espaciales y autotune del vallisoletano amenizarán la jornada. Un día después, el sábado 10 (13.00 horas) y en el marco del Sonora Infantil, el festival se volcará con los más pequeños invitándoles a bailar, jugar y divertirse en la "verbena" infantil que ofrecerá el grupo Seducción. Este año, como novedad, se celebrará además la primera edición del 'Modsto Sonora', un evento musical que a lo largo de cinco jornadas, entre los días 5 y 9, llenará de diversas actividades, como talleres, presentaciones relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible o conciertos, el colegio Modesto Lafuente.

También como novedad en esta edición, y gracias a la colaboración de la Fundación Díaz-Caneja, el festival palentino atenderá otras manifestaciones artísticas con la proyección -desde el 1 de junio al 16 de julio en el espacio escénico- de las cuatro intervenciones de video. Se trata de 'Technocharro', de Kaoru Katayama; ' En el volcán. Manrique: Jameos del Agua/Casa Tahiche', que firma Orencio Boix; 'STP la joi de vivre', de Joan Morey; y 'Guitar Drag', a cargo de Christian Marclay. La presentación oficial de este programa se realizará en una sesión vermú el sábado 3 de junio (a las 13:00 horas).

Como ya es habitual, la cita musical palentina refrenda de nuevo su compromiso social y continuará apostando por su tradicional vermú solidario, cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Para ello cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostelería de la ciudad, quienes ofrecerán 'tapas sonoras' a un precio reducido. Será el sábado 10 a partir de las 12.00 horas. Además, un año más el festival integrará en su equipo de producción dos usuarios de la Fundación San Cebrián, una acción de carácter inclusivo con la que los organizadores quieren dejar patente el acento social del evento.

Por otra parte, el sábado 10 de junio la Librería del Burgo (C/ Marqués de Albaida, nº 7) acogerá a las 12:00 horas la presentación del libro 'Todo lo que importa sucede en las canciones', escrito por el crítico musical Fernando Navarro y publicado por Pepitas de Calabaza y los Aciertos. El acto contará con la participación del músico Carlos Pereiro "Carlangas" y el periodista especializado en música Mario González. La entrada será libre hasta completar aforo.

Horarios y cartel por días

El jueves 8 de junio El Náan y Queralt Lahoz abrirán el programa de conciertos. Será a partir de las 21.00 horas cuando el parque del Sotillo se cite con el grupo palentino, que presentará (21.00 horas) su cuarto disco, 'Germinal', en el que César Díez, María Alba, Adal Pumarabín, Javier Mediavilla, Carlos Herrero, Héctor Castrillejo y César Tejero combinan sonidos ancestrales con notas de jazz y el espíritu de las músicas étnicas, que compartirán escenario con los sonidos latinos, de raíz y urbanos, desde coplas y boleros hasta el soul, el hip hop y el dancehall que propone la artista catalana Lahoz (22.25 horas).

Al día siguiente, el viernes 9, el festival dará la bienvenida a la jornada con dos citas matutinas. La plaza Pío XII recibirá (13.00 horas) al artista cántabro Pablo Gómez, escondido tras la etiqueta Jaguayano, mientras que Morreo, nombre artístico del dúo andaluz formado por José Carlos Luna y Germán Marchena, presentará (14.15 horas) los temas de 'Alegría'. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la música llegará a la plaza del Seminario con la actuación de Chacho Cósmico.

El recinto del Parque del Sotillo, por su parte, abrirá sus puertas a las 19.00 horas. Los primeros en actuar, a las 19.30 horas, serán Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi), Jordi Orellana y Aitor Pérez, integrantes de la banda Anabel Lee, que llegarán a la capital palentina con un potente directo que cruza el punk británico con el noise y el new wave. A continuación, el dúo navarro Iseo & Dodosound (20.20 horas), formado por Leire Villanueva y Alberto Iriarte, presentará su tercer disco, 'Blossom', bajo el brazo, con el que abre una nueva etapa marcada por los vientos del norte y el protagonismo de la voz, y la banda toledana Veintiuno (21.35 horas), formada por Diego, Yago, Pepe y Rafa, se presentará en Palencia con el aval del éxito cosechado con su último tema, 'La vida moderna'.

A las 22.45 horas con el humor y el «buen rollito» por bandera, Magüi, Sandra, Raquel y Juls, componentes del conjunto Ginebras, se subirán al escenario del Sotillo para inundarlo con sus pegadizos ritmos repletos de guitarra. Niña Polaca, la banda madrileña formada en 2018, tomará el relevo en la programación del viernes, ya a las 00.00 horas y, tras ellos, el público podrá disfrutar de uno de los platos fuertes del festival, Sidonie, que llegará a la capital del Carrión (1.00 horas) con su último trabajo 'El Regreso de Abba', que reúne 23 canciones y comparte historia y personajes con la primera novela de Marc Ros, su vocalista. La jornada se cerrará (2.25 horas) con La La Love You, quienes acaban de lanzar su nuevo y esperado disco, 'Blockbuster', cuyo adelanto, 'El principio de algo', una colaboración con Samuraï, se disparó en las listas de streaming hasta superar los dos millones de reproducciones en tan solo dos semanas. Finalmente, desde las 20.00 y hasta las 04.30 horas, Ópera Primas, Brian de Calma y Arkademode estarán animando a los platos en las sesiones programadas en la Zona DJ.

Ya en el ecuador del Festival, a lo largo de la jornada del sábado 10, los espectadores tendrán la oportunidad de escuchar los directos del ganador del Uva Sound Demo, Coco Wine (12.00, Plaza Mayor) y de Mamita Papaya. Con ellos llegará una de las propuestas más desenfadadas y bailables de la vigésima edición del festival (13.00 horas, Plaza Mayor). Por su parte, los aires flamencos recalarán en la plaza de San Miguel (14.15 horas) de la mano de los granadinos La Plazuela, grupo integrado por los jóvenes Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín que ha desarrollado su trayectoria sobre la base de la cultura popular andaluza y todo su imaginario.

El imaginario musical que une diferentes géneros como el R&B, Neo-Soul, Hip Hop y House con la influencia de elementos culturales y musicales del caribe latinoamericano de Çantarmarta abrirá, ya por la tarde, los conciertos programados en el Parque del Sotillo (18.30 horas). Tras ellos el «ermitaño del pop», Ángel Stanich, aterrizará (19.30 horas) con una propuesta en la que los temas de su tercer álbum, 'Polvo de Battiato', tendrán un protagonismo especial. A las 20.45 horas será el turno de Carlangas, con un concierto que dará paso, a las 22.00 horas, al trío granadino Lori Meyers, una de las bandas más influyentes del indie nacional, que regresará a Palencia para presentar su último disco 'Espacios infinitos'. El séptimo álbum del grupo formado por Ale Méndez, Alfredo Núñez y Noni López conjuga el uso de bases psicodélicas y letras más espirituales para alcanzar un equilibrio entre sus raíces y la búsqueda de nuevos territorios musicales. Le seguirá Margarita Quebrada y sus composiciones cargadas de intensidad que danzan entre el post-punk, el synth pop y la new wave (23.30 horas). Ya a las 00.30 horas será el turno de La Casa Azul, que no se perderá este 20 aniversario, al que llegará tras ser cabeza de cartel de los festivales más importantes. Baiuca pondrá fin al calendario de conciertos programados en el Parque del Sotillo con una actuación que arrancará a la 1.50 horas de la madrugada. Simultáneamente, y desde las 20.00 horas, la zona Dj propone las sesiones a los platos de Yammay, Say Yes DJ, Brava y Yahaira.

Después de tres jornadas dedicadas a la música, el Palencia Sonora bajará el telón de su vigésima edición el domingo 11 y lo hará por todo lo alto. El Parque del Sotillo será sede del broche final del festival con Rayo (13.00 horas) con sus temas que oscilan entre el dream pop y el noise rock y Los Ganglios (14.15 horas) y con su estilo propio, denominado música porc. Estos dos conciertos de despedida serán gratuitos y estarán abiertos al público.

Market y Food Zone

El recinto general del festival, emplazado en el Parque del Sotillo, volverá a reservar un área a diversos servicios de restauración a sus espectadores, quienes tendrán a su disposición las propuestas gastronómicas de Pizzería Flotante, Ox&Roll, He Cha Pa Ti, Morcillas Villada y Van I Venen Gastroneta. Por su parte, la Market Zone acogerá los puestos de Niquis del Páramo, Srta. Nognog, Amalgama Concept, La Boheme y Pintaderas.

Conciertos de presentación

Como en ediciones precedentes, la organización del Palencia Sonora ha programado diversas fiestas de presentación en salas y clubs. Este sábado 13 tendrá lugar en el Cooper Club de Burgos (18.00 horas) de la mano de Inkilino Comunista, que estará el sábado 20 de mayo en el Bizarro Bar de Valladolid (19.00 horas). El circuito de fiestas finalizará en la Cervecería Basajuan de Vitoria el viernes 19 (20.00 horas).

'Siempre volver', una campaña del ayuntamiento para fidelizar visitantes y turistas

De forma paralela y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Palencia instalará un stand promocional en el recinto del festival los días 9 y 10 de junio (entre 18:00 y 22:00 horas) donde se repartirán 2.000 bonos de descuento para próximas estancias en los hoteles de la ciudad. El objetivo de esta propuesta es fidelizar a los asistentes con ventajas en sus próximas visitas a la capital.

Esta campaña, que lleva por título "Siempre Volver", contempla descuentos de un 15% para estancias mínimas de 2 noches y para reservas del 1 de octubre al 18 de diciembre (se excluyen puentes). Durante la celebración del festival, los hoteles adheridos a la campaña (Rey Sancho, Castilla Vieja, Palacio de Congresos, Hoteles Alda, Don Rodrigo, Eurostars Diana Palace y AC Hotel by Marriott Palencia), así como la Oficina de Turismo y los tres centros turísticos municipales (Museo del agua, Centro de Interpretación de Victorio Macho y Punto de Información del Románico) repartirán estos bonos, que también se podrán descargar en la página oficial del festival Palencia Sonora.

Abonos y entradas de día

Los abonos del festival, a un precio de 60 euros, que asciende a 85 euros en el caso de los VIP y se reduce a 30 euros para el público de entre 11 y 15 años (para los menores de 10 años el acceso al recinto es gratuito) y las entradas por días para el viernes 10 y el sábado 11 a un precio de 40 euros se pueden retirar a través de la web del festival, www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.

Organización y patrocinadores

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León, además del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Imagin-Carné Joven y Palausa Citroën. También presta su apoyo Vibra Mahou. La plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas consolida así su apuesta por generar encuentros en torno a la música en directo. Colaboran, en última instancia, el Ministerio de Cultura y Deporte (en el marco de la iniciativa Bono Cultural Joven) y la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y la Fundación Díaz-Caneja.