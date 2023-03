EuroFest tomará Liverpool con motivo de la celebración del Festival de Eurovisión

viernes 17 de marzo de 2023 , 08:48h

LA MAYORÍA DE LAS OBRAS SE HAN INSPIRADO EN EL LEMA "UNIDOS POR LA MÚSICA", Y SOBRE TODO “THE BLUE AND YELLOW SUBMARINE PARADE”.

Del lunes 1 al domingo 14 de mayo, el festival presentará 24 nuevas activaciones -19 de los cuales son colaboraciones entre artistas británicos y ucranianos- que transformarán la ciudad mientras aficionados de todo el mundo acuden a Liverpool.

Aunque los detalles completos de todos los encargos no se anunciarán hasta finales de marzo, los organizadores han revelado los planes principales de cuatro de los proyectos, junto con los nombres de todas las organizaciones participantes.

La mayoría de las obras se han inspirado en el lema de Eurovisión 2023 "Unidos por la música", y sobre todo The Blue and Yellow Submarine Parade de The Kazimier, una enorme discoteca submarina al aire libre que recorrerá la ciudad para dar comienzo a la Fiesta de Eurovisión. En colaboración con diseñadores, músicos y grupos comunitarios británicos y ucranianos, nos esperan cientos de artistas, música increíble y una enorme medusa de purpurina. Se trata de un acto de participación masiva y en las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre cómo participar.

La “English National Opera hace Eurovisión” será un espectáculo creado por la English National Opera y será un espectáculo único que reunirá dos mundos musicales muy diferentes en una épica representación al aire libre con coro y orquesta en directo. Alegre, conmovedor y ruidoso, este proyecto promete captar a la perfección el espíritu de Eurovisión.

En un tono más conmovedor, Izyum to Liverpool, de la artista ucraniana Katya Buchatska, transformará la emblemática catedral de Liverpool en un vagón de tren que reproducirá el viaje desde Izyum hasta la frontera con Polonia. Filmada en tiempo real, esta pieza ofrece una extraordinaria ventana al paisaje de Ucrania tal y como es hoy, y sirve también como recordatorio del espíritu y la resistencia del pueblo ucraniano.

Por último, Rave Ukraine es una colaboración entre el productor Jez Collins, UAME I Music Saves UA y Open Culture para celebrar una rave simultánea en Liverpool y Kiev, que se retransmitirá por streaming a todo el mundo. Este encargo es una celebración del poder unificador de la música y de la resistencia de los ucranianos a lo largo del último año para seguir haciendo música, bailando y celebrando la cultura.

La lista de colaboradores que participarán en el EuroFest y que han sido desvelados son:

- Amigo & Amigo, Svitlana Reinish, Anton Dehtiarov, M3 Industries, Black_Box

- Artistas en primera línea y Parade-Fest

- BBC Storyville Live

- Black Gold Arts, First Take, Homotopia, Hackney Showroom y RubyLemon

- Bluecoat y The Jam Factory, Lviv

- Ópera Nacional Inglesa

- Go Fly Your Kite y la Academia Juvenil de Ciencias de Kiev

- Fábrica del Viento Invisible

- Jamala

- Jez Collins, UAME I Music Saves UA y Open Culture

- Catedral de Liverpool y Katya Buchatska

- Liverpool Everyman & Playhouse y Sopa de Oveja

- Puerto y Katya Taylor

- Natalie McCool, Robo de ovejas, Krapka;KOMA y Helleroid

- Museos Nacionales de Liverpool

- Northern Town y Jeanefer Jean-Charles & Associates

- Galería Open Eye

- The Reading Agency y BBC Arts

- Slukh.Media, Sonia Chapman y Perfectionist.London

- Tate Liverpool

- Teatro Unity y Yurii Radionov

- Whispered Tales y Denys Kashchei

Los encargos elegidos se seleccionaron mediante un proceso en el que participaron la BBC, el British Council, el Instituto Ucraniano y Culture Liverpool. Una convocatoria inicial en diciembre atrajo casi 700 respuestas, de las cuales 50 fueron preseleccionadas y recibieron apoyo para desarrollar su idea. Los nombres anunciados son los artistas que han sido seleccionados para el EuroFest a partir de esa preselección.