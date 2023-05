The Longines Master Ciollection, relojes con una elegante chispa de feminidad

jueves 25 de mayo de 2023 , 08:01h

The Longines Master Collection presenta nuevas versiones muy femeninas con un diámetro de 34 mm. Esta línea con pulsera de acero muestra nuevas esferas con diferentes colores (azul "Forget me no", verde "Emerald Green" y naranja "Orange Lilium") al tiempo que mantiene los códigos clásicos. Todos estos modelos de tres agujas y con fecha albergan un calibre exclusivo de la casa.

The Longines Master Collection encarna los valores de tradición y elegancia que han acompañado a la marca del reloj de arena alado durante 190 años. Con sus nuevas y refinadas versiones de 34 mm, esta línea responde a las exigencias de un público femenino con ganas de técnica y con una tendencia natural a la elegancia.

Sobre la caja de acero redonda de las últimas adquisiciones de The Longines Master Collection se alza un cristal de zafiro con tratamiento de varias capas antirreflejos por ambos lados para proteger la delicada esfera. En este caso, las agujas bañadas en rodio pulidas sobrevuelan la esfera con efecto rayos de sol, acariciando los doce diamantes que marcan las horas.

El calibre automático y exclusivo de la casa ofrece una reserva de marcha de 72 horas. Se trata de un modelo con una garantía de refinamiento y de comodidad al alcance de cualquier mujer decidida, resolutiva y que sepa apreciar la mecánica de calidad.

Los recién llegados a The Longines Master Collection conjugan sobriedad y modernidad. Estos modelos están dedicados a las amantes de la tradición relojera y del arte de vivir con refinamiento.

¿El objetivo? Encontrar una muñeca a su medida para formar esta nueva simbiosis entre el paso del tiempo y una chispa elegante de feminidad.