Línea de lavanda de la firma de cosmética ecológica Dr. Bronner

La lavanda fue uno de los primeros aromas creador por Emanuel Bronner, el fundador de la marca. Se comenzó a fabricar en 1978 como jabón en pastilla, y tras comprobar su éxito, pasó a estar disponible también como Jabón Puro Líquido de Castilla 18-en-1. Actualmente, la mezcla de aceites de lavanda y lavandina naturales, puros y ecológicos provienen de Distillerie Bleu Provence, en Nyons (Francia).

Lisa Bronner, nieta de Emanuel, describe el aroma natural de la lavanda como; "Una fragancia rica y cultivada, apasionada y refinada. Es intenso, lujoso y penetrante, un olor mucho más delicado que sus versions artificiales".

Además del Jabon Puro Líquido de Castilla 18-en-1 y el Jabón Puro de Castilla Sólido, hay otros productos elaborados con lavanda, incluyendo el Spray Limpiador de Lavanda, Loción Corporal Coco-Lavanda, Loción Corporal Naranja-Lavanda y el Jabón de Azúcar de Lavanda.

¿En qué se diferencia la lavanda de Dr. Bronner's?

En el comienzo de los 2000, David y Michael Bronner, nietos del fundador, decidieron que todas las materias primas fueran certificadas orgánicas y de comercio justo. Dr. Bronner's se convirtió en la compañía de cuidado personal más grande certificada por USDA's National Organic Program y está en proceso de que su cadena de suministro sea Regenerative Organic CertifiedÔ (ROC). Con el apoyo del Dr. Gero Leson, Vicepresidente de Operaciones Especiales de Dr. Bronner's, desde 2017 la compañía Distillerie Bleu Provence se convirtió en el proveedor exclusivo de lavanda y lavandina de la firma.

El compromiso de la firma es fabricar productos de alta calidad mediante una cadena de suministros sostenible. Los aceites esenciales ecológicos y de comercio justo de Distillerie Bleu Provence permiten mantener ese compromise. Algunas de las prácticas de agricultura regenerativa son:

Nuestra lavanda respeta a las abejas: La innovadora cosechadora 'Espieur' protege a las abejas. Es más lenta que otros métodos -se mueve solo a 3 kilómetros/hora, comparada con los 5-7 de las convencionales - y tiene una barra en el frontal que repele a las abejas. Así se salvan un 50% más que otros métodos.

Combatimos la erosion del suelo - Dado que la lavanda se planta en filas, la erosion del suelo supone un problema a largo plazo. Utilizando cultivos de cobertura, aumentando la duración de las rotaciones, diversificando las variedades, plantando arbustos, y haciendo que las ovejas controlen la maleza en ciertas épocas del año, protegemos el suelo

Más árboles - Plantado de árboles para proporcionar sombra en zonas estratégicas

Menos desperdicios durante la cosecha y la destilación - La cosechadora Espieur solo recolecta las flores, dejando los tallos y ramas como mantilla, aumentando la calidad y fertilidad del suelo. Al reducir el peso de la cosecha, se reduce en un tercio la energía necesitada para su transporte.

Fair For Life - Distillerie Bleu Provence y otras granjas locales han formado una asociación conocida como ACE (Association Agroécologie et Commerce Equitable / Agroecology and Fair Trade Association). Certificado como comercio justo dentro del programa Fair for Life, tanbién empleado en otros proyectos de proveedores por Dr. Bronner's. (https://www.fairforlife.org).