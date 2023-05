Recomendaciones para alargar la vida del patinete eléctrico y evitar incendios o explosiones

martes 30 de mayo de 2023 , 07:29h

Retirar el patinete del punto de carga una vez se ha completado, no manipular la batería o el software, así como realizar un adecuado mantenimiento, se encuentran entre las 15 recomendaciones que recoge Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, para conseguir que el patinete eléctrico dure más tiempo y que, además, no tenga ningún tipo de incidente. Y es que al igual que cualquier otro vehículo, es necesario poner en práctica una serie de medidas para prolongar su vida útil y que se pueda utilizar con total seguridad.

No hay que olvidar que los patinetes eléctricos conllevan muchas ventajas siempre que se utilicen de forma responsable y en una correcta convivencia con el resto de usuarios. De hecho, desde Norauto se ha calculado que su uso en ciudad permite ahorrar una media de 1.920 euros anuales respecto a un turismo y emite hasta un 97% menos de dióxido de carbono.

Conscientes de lo mucho que este tipo de vehículos pueden aportar a la movilidad, son varios los Ayuntamientos que cuentan con subvenciones, como es el caso de Madrid. En la capital se subvenciona hasta el 50% del precio de adquisición antes de impuestos, con un máximo de 150 euros. Los profesionales de Norauto pueden asesorar a los clientes para que puedan beneficiarse de estas ayudas. Toda la información está disponible en la web www.norauto.es

CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL PATINETE

Una vez se cuenta con un patinete eléctrico, se puede alargar su duración y evitar cualquier tipo de incidente con una serie de consejos que ofrece Norauto:

1-Revisar las ruedas, especialmente su hinchado (si son ruedas con cámara de aire). No deben tener malformaciones, bultos o cortes. No se pueden cambiar los neumáticos de aire por unos macizos si no lo recomienda el fabricante, ya que afecta a la seguridad e integridad del vehículo de movilidad personal.

2-Utilizar siempre el cargador propio del patinete eléctrico. Si se estropea, se debe adquirir otro de la misma marca y características.

3-Evitar realizar la carga durante la noche, ya que si hay un incendio no se podrá actuar a tiempo. La carga se debe realizar en un lugar apartado, donde no haya objetos inflamables y siempre por parte de un adulto.

4-No cargar el patinete si se ha sufrido un golpe en la zona de la batería. Debe ser revisado por un profesional.

5-Retirar el patinete del punto de carga en cuanto tenga la batería al completo. No se debe dejar cargando durante más tiempo del necesario para que no alcance temperaturas altas.

6-Cargar el patinete antes de que la batería se descargue por completo.

7-No manipular ningún elemento del patinete. Además de perder la garantía, es recomendable que lo haga un profesional cualificado.

8-Mantener el patinete limpio pero, bajo ningún concepto se debe usar agua a presión. Se aconseja utilizar un trapo húmedo y evitar siempre las zonas eléctricas. Por supuesto, nunca cargar el patinete si está mojado o hay humedad.

9-No manipular el software. Es frecuente encontrar vídeos donde se enseña cómo modificar determinados parámetros para aumentar su potencia y velocidad. Esto es peligroso e ilegal. Norauto recuerda que los patinetes eléctricos no deben superar los 25 km/h y que deben cumplir con una serie de características técnicas mínimas y de seguridad. El certificado que se pondrá próximamente en marcha busca precisamente garantizar este punto.

10-Desde Norauto se aboga por que el mantenimiento del patinete eléctrico se haga siempre por profesionales y preferiblemente en centros autorizados. También es importante mencionar que las piezas que se utilicen para las reparaciones sean siempre las recomendadas por el fabricante.

11-La batería, es uno de los elementos más delicados. No se debe manipular ni cambiar si no se tienen conocimientos. Por supuesto, la batería debe ser siempre la indicada por la marca.

12-Si el modelo cuenta con cadena o correa, se debe mantener tensada, aunque tampoco en exceso para que no se rompa.

13-Comprobar con frecuencia el buen funcionamiento de los frenos. En caso de fallo, se debe llevar a un centro especializado.

14-No se recomienda utilizar el patinete si tiene piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste. Tampoco se debe utilizar si hay sonidos al girar u otros síntomas anormales.

15-Realizar una conducción respetuosa y responsable, estacionando o guardando el patinete en una zona alejada de humedades y resguardada.