Antonio M. Soriano Ibarra: Mobility City será un parque temático sobre la movilidad

Y qué es Mobility City.

"Mobility City es una iniciativa de Fundación Ibercaja que busca mostrar a la ciudadanía como va a ser la movilidad del futuro, contarle como se ha llegado hasta aquí con respecto de la movilidad, que, posiblemente, es uno de los fenómenos que marca nuestra forma de vivir y nuestro mundo en la actualidad."

Y dónde está Mobility City.

"Mobility City ocurre en el Puente de Zaha Hadid, en Zaragoza, que es un espacio arquitectónico moderno de talla mundial, y ya solo por el hecho de venir a ver el edificio que lo alberga merece la pena.

Si a eso añadimos un contenido que es curioso, didáctico, divertido y con el cual la gente se lleva mensajes positivos sobre la sostenibilidad, la movilidad, cómo va a ser el futuro del mundo, y la responsabilidad que cada uno tenemos en la evolución del mundo."

Todo esto nos lo cuenta Antonio M. Soriano Ibarra, en la actualidad el Project manager de Mobility City.

Con esta persona pudimos hablar en una visita reciente a ese impresionante lugar, situado en los terrenos que en su día ocupó la llamada Expo del Agua, celebrada en 2008, en Zaragoza.

Pero sigamos indagando.

¿Cuándo se abrió este espacio?

Fue el día 3 de marzo de 2023, aunque ya se había celebrado una inauguración institucional con su majestad el Rey el 20 de febrero, por lo tanto llevamos unos tres meses de funcionamiento en estos momentos.

¿Y qué tal está funcionando?

A nivel de visitantes, llevamos ya más de 100.000, y para la responsabilidad que tengo aquí hay dos indicadores: la gente que entra y el otro, para mí es más importante, que es la gente que sale y sale sonriendo. y todos salen sonriendo. Todo el mundo se lo pasa muy bien, el espacio sorprende, las experiencias sorprenden, los contenidos son frescos porque es un espacio que no tiene igual en España, ni en Europa ni en el mundo, es el primer espacio que mira la movilidad de manera temática, es el primer museo tecnológico sobre la movilidad del que tenemos noticia en el mundo, y a la gente le resulta muy curioso y nos enorgullece muchísimo ver que a la gente le genera emociones, le da que pensar, se llevan aprendizajes para luego su día a día, y eso es bonito.

¿Hay algún apartado especial para colegios, es decir un colegio puede concertar visitas y está preparado para recibirlos?

Por supuesto, el enfoque de los contenidos de Mobility City está hecho para toda la familia, porque aunque sea un museo tecnológico, no es un nicho solo para gente que viene a conocer sobre automóviles o aviones. Queremos que cualquiera pueda disfrutarlo, porque este es un espacio que hemos hecho para devolver al uso a la ciudadanía y la ciudadanía lo tiene que poder disfrutar.

Respecto a colegiales, por supuesto vienen ya colegios, hacen su visita, hacen el recorrido, que es autoguiado, con mucha información, que luego, nota para profesores, la pueden poner en cualquier examen. Tenemos una zona que habla sobre los grandes hitos de la historia de la movilidad, tenemos elementos que hablan de los atributos de la movilidad del futuro. Tenemos una fantástica colección de coches y cada una de las piezas que están ahí tienen su porqué y lo puedes consultar.

Además estamos lanzando un programa de actividades didácticas, enfocadas aparte de la visita a la exposición que tenemos montada, de talleres didácticos sobre movilidad sostenible, del futuro. Todo eso empezará a partir de septiembre.

Hablemos de las proyecciones de futuro de Mobility City

Queremos establecernos como un punto referente, tanto para el público general como para el mundo empresarial en el debate sobre la movilidad, la movilidad del futuro y la sostenibilidad.

Hay una pregunta que parece elemental, y que tiene una respuesta lógica.

¿Por qué en Zaragoza?

Se elige Zaragoza porque nosotros somos de aquí, la Fundación Ibercaja tiene un arraigo principal en Zaragoza, ese sería el punto uno. El punto dos, tenemos este fantástico edificio, que lo tenemos ya aquí y que la Fundación había asumido el compromiso de darle un uso tras dejar de ser empleado durante la Expo 2008, que fue para lo que se construyó.

Y luego porque el mundo de la movilidad se enfrenta a un cambio aceleradísimo, el mundo de la automoción se enfrenta a un cambio tremendo con el tema de la electrificación. Y Aragón, y no solo Aragón, España también, es un punto en el cual la industria de la automoción es importantísima, y creemos que tener este espacio en el cual reunirnos todos, debatir con distintas empresas del ecosistema, de la movilidad, que ya no son solo los fabricantes de temas de automoción, y que se pueda conversar, se puedan generar nuevas ideas de negocio, creemos que es algo que teníamos que aportar, en un momento, como he dicho, de mucho cambio y de una cierta incertidumbre.

Un tema curioso: los coches que vuelan, ese tema tan de cine, que parecía que iba a estar ya aquí, y hemos llegado a 2023 .

Sonríe.

Los coches que vuelan, es un asunto muy complicado, porque los coches tienen una aerodinámica para ir por una superficie y no salirse de una zona. Así que los coches que vuelan no, pero los drones que vuelan están ahí. Ya hay drones para transportar personas que vuelan, de hecho en Europa, como somos muy garantes del tema de la seguridad, y la legislación no va tan rápido como a veces queríamos, los drones no pueden volar con personas dentro todavía, pero hay pruebas de concepto que ya están hechas, los sistemas guiado están totalmente desarrollados y las soluciones están, y en China ya están funcionando.

Eso me gustaría saber ¿cómo se establecerían, digamos una especie de caminos, de carreteras, para que puedan circular los drones?

Los expertos en seguridad, que por Mobility pasan muchos y nos dicen cosas muy interesantes, nos dicen que al contrario que las carreteras actuales, que ya están saturadas, y quitar esa saturación es complicado porque supone cambios de infraestructuras, y eso supone mucho dinero en el aire no.

Pero hay que establecer esos caminos.

Por supuesto, pero el aire es inacabable, por lo tanto para establecer caminos en el aire solo tienes que dar unas coordenadas, no tienen que montar ninguna infraestructura. Claro que aún queda mucho ámbito para desarrollar, para que esas carreteras y esos caminos y esos dominios de uso de cada uno de los aparatos estén establecidos, pero hay dos factores importantes, el primero que el aire es inmenso, inabarcable, y punto dos, que los sistemas electrónicos que hay ahora, tanto de guiado como de guiado autónomo permiten auténticas diabluras y avanza a una gran velocidad y nos lo permitirán dentro de nada. Tengo algún video de drones haciendo pruebas de concepto con gente dentro en ciudades de China.

Para ir terminando, futuro de este edificio ¿se puede hacer algo más? ¿se puede aprovechar algo más?

Sí, se puede. Por el lado de la Almozara tenemos una zona de testeo de vehículos de movilidad personal, que ya estuvo en uso, que la tuvimos que parar a consecuencia del Covid y que ahora como estábamos centrados en abrir este edificio pues no tenemos en marcha.

Ahí se han estado haciendo actividades de prueba y de concienciación sobre educación vial para usuarios de dispositivos de movilidad personal y estaba funcionando fenomenal, ese uso lo retomaremos. Y por el lado de la Expo disponemos de un espacio gigantesco con un anfiteatro con capacidad para 3.000 personas, para toda aquella actividad que se nos ocurra, nos propongan y que tenga sentido hacer, con el objetivo de dar cada vez más vida a este espacio, para que lo visiten cientos de miles de personas cada año, que no sea un espacio estático, sino que esté vivo y que vaya evolucionando igual que la movilidad evoluciona y que se pueda haber visitas recurrentes, actividades continuas de tipo lúdico, didáctico, tecnológico.

Al final se convertirá en un parque temático.

De la movilidad, por supuesto, el futuro es ese, eso es lo que queremos, y que sea un espacio reconocible. Tenemos un ejemplo no muy lejos de Zaragoza, un espacio tematizado, que está siendo un absoluto éxito y nosotros queremos seguir ese camino, pero en el campo de la movilidad.