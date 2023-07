Arte Vivo en las Villas: performers en la plaza del pueblo

viernes 07 de julio de 2023 , 08:14h

El próximo viernes 21 de julio arranca Arte Vivo en las Villas, un proyecto de la Comunidad de Madrid comisariado por La Juan Gallery que ha convertido el verano de las villas de Madrid en sinónimo de arte de acción y fusión con la creación más popular. Arte Vivo en las Villas tiene un doble objetivo: impulsar el trabajo de artistas madrileños que trabajan el concepto de performance y arte vivo y dar a conocer los artistas locales de cada pueblo. Con ello, en una propuesta radical, única y con un punto festivo, se enfatiza la gran importancia de las plazas públicas como espacio de encuentro y lugar cívico fundamental en el desarrollo de la vida diaria y los acontecimientos más relevantes de cualquier población.

Del 21 de julio al 10 de septiembre y durante los fines de semana, las plazas de las Once Villas de la región madrileña se convertirán en un espacio para el arte de acción y el de los propios creadores de San Martín de Valdeiglesias, Manzanares el Real, Colmenar de Oreja, Torrelaguna, Rascafría-El Paular, Patones, Villarejo de Salvanés, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Chinchón y Buitrago del Lozoya. Estos once municipios que configuran las Once Villas de Madrid, un conjunto de destinos singulares reconocidos por su patrimonio cultural, que han conservado su autenticidad rural y cuentan con infraestructura turística para conseguir la calidad y satisfacción en su visita.

Propuestas de tipo más clásico como encajes de bolillos, artesanía del esparto, pintura en vivo, escenas teatralizadas o danza contemporánea compartirán protagonismo con las actuales tendencias artísticas de la performance y las artes vivas, representadas este año con los trabajos de Enrique Gimeno, Sara Ruiz, Lara Brown, Nayarit Fuentes Licht y Jorge Bayo Lon.

CINCO CREACIONES DE ARTE DE ACCIÓN PARA LAS ONCE VILLAS DE MADRID



El Chicle de Enrique Gimeno presenta una estructura neumática que se adapta a cualquier espacio dependiendo de la arquitectura que le envuelva. Si el espacio es pequeño, será un chicle estriado y arrugado por dentro. Si el espacio es diáfano, se extenderá hasta inflarse como una masa de 12 metros cuadrados de sabor rosa... Enrique Gimeno combina su faceta de performer con la de actor, guionista y director de cine.



La Verbena, de Sara Ruiz, nos trae un puesto de feria interactivo. Cada pueblo transitará los recuerdos de otro pueblo. Los participantes tendrán que dejar por escrito una vivencia que le haya sucedido en una verbena, de la misma forma que al participar obtendrá un recuerdo escrito de otra persona anónima de otro pueblo anónimo. Sara Ruiz es actriz, creadora escénica y fundadora de cía. Traspasarte.



Lara Brown estudia los bailes populares de cada lugar, preguntándose cuál es el origen de estos, si lo que hoy día bailamos se parece a lo que era y de qué manera está atravesado por el contexto histórico y social. En su performance Bailar o lo salvaje trabaja con la instalación de un patrón en el suelo con cintas de colores, el resultado del recorrido que hacen los pies en el suelo en una danza propia del lugar donde se realiza la performance. Lara Brown se mueve entre las artes vivas, la danza y la performance.



Las Historias diminutas de Nayarit Fuentes Licht ­–actriz, bailarina, performer, dramaturga y artista visual– traen a la plaza del pueblo una acción de teatro de objetos que trabaja con las historias del folclore de los lugares donde se representa. En un pequeño escenario de un metro cuadrado se activa un dispositivo con una duración de 10 minutos, que se activa cada vez que alguien se sienta a observarlo, de forma interactiva y participativa.



Por último, las Pinturas como nosotros del pintor y fotógrafo Jorge Bayo Lon presentan un proyecto pictórico en el que el artista revisita el concepto del retrato rápido, trabajando con las personas de cada pueblo. Un diálogo entre el artista y el sujeto al que retrata que hace hincapié en el contraste conceptual que surge entre el sujeto retratado y el sujeto real.

CALENDARIO

San Martín de Valdeiglesias, viernes 21 de julio, 20 a 21:30 h, Plaza de la Corredera

Manzanares el Real, sábado 22 de julio, 20 a 21:30 h, Plaza Mayor

Colmenar de Oreja, viernes 28 de julio, 21:30 a 23 h, Plaza Mayor

Torrelaguna, sábado 29 de julio, 20 a 21:30 h, Plaza Mayor

Rascafría-El Paular, domingo 30 de julio, 20 a 21:30 h, Plaza de la Villa

Patones, sábado 2 de septiembre, 12 a 13:30 h, Plaza del Llano

Villarejo de Salvanés, domingo 3 de septiembre, 20 a 21:30 h, Plaza de la Constitución

Navalcarnero, martes 5 de septiembre, 19:30 a 21 h, Plaza Mayor

Nuevo Baztán, sábado 9 de septiembre, 12 a 13:30 h, Plaza de la Iglesia

Chinchón, sábado 9 de septiembre, 20 a 21:30 h, Plaza Mayor

Buitrago del Lozoya, domingo 10 de septiembre, 11:30 a 13 h, Plaza de los Caídos