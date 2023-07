Cuatro distritos en los que descubrir la magia de Lima

viernes 07 de julio de 2023 , 08:28h

Lima es una ciudad de contrastes que mezcla atractivos históricos, arquitectónicos, culturales y gastronómicos con un ambiente de metrópolis vanguardista que no deja indiferente a ninguno. Además de ser la única capital de Sudamérica con salida al océano Pacífico, es una urbe multicultural cuyas calles, llenas de sorpresas, son una especie de museo abierto. Eso sin contar que quien llega a Lima queda encantado por su cocina, que destaca por sus recetas milenarias, la fusión con otras culturas y una sazón realmente única.

Además de ser capital gastronómica de la región, Lima se precia de tener cuatro de los mejores restaurantes del mundo en la ciudad. Central, capitaneado por el chef Virgilio Martínez, fue elegido como el número uno del globo este 2023 en la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants; mientras que el restaurante Maido ocupó el sexto puesto, Kjolle el 28 y Mayta el puesto 47.

Así pues, la capital de Perú se ha convertido en uno de los destinos imperdibles de América; una ciudad que merece descubrirse barrio a barrio, restaurante a restaurante, experiencia a experiencia. Desde la magia cultural de su centro histórico hasta la vanguardista zona de Miraflores, estos cuatro distritos son perfectos para llevarse la mejor impresión de la capital peruana.

El centro histórico de Lima

Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el centro histórico de Lima es un imprescindible para cualquier viajero que quiera descubrir el pasado limeño. Recorrer sus calles y visitar sus iglesias y edificios más emblemáticos es como dar un salto en el tiempo para apreciar los vestigios de la época colonial y del neobarroco.

No hay que perderse la Plaza Mayor o Plaza de Armas, donde el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad. También hay que apreciar la imponente Catedral de Lima que aún conserva su esencia de antaño, así como el Palacio arzobispal, la Iglesia de Santo Domingo y el convento de San Francisco. Además, hay que pasear entre sus hermosas plazas y monumentos, sus imponentes casonas con balcones coloniales y republicanos, sus múltiples iglesias que albergan invaluables obras del arte y el barrio chino para degustar la cocina chifa.

Barranco, bohemio y colorido

Elegido uno de los 49 barrios más cool del mundo por la prestigiosa revista estadounidense Time Out, Barranco es uno de los distritos más bohemios de Lima e idóneo para recorrer a pie. Está situado en lo alto de un acantilado, con vistas al Pacífico y repleto de galerías de arte, espacios para correr o pasear en bicicleta y un acceso directo a la playa.

Barranco es color, arte, historia y gastronomía, un sitio auténtico y pintoresco, pero a la vez vanguardista. No hay que perderse el Puente de los Suspiros, escenario obligatorio para una buena foto, la Biblioteca Municipal o el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC) con una amplia agenda de eventos y exposiciones. Asimismo, adentrarse en alguna cebichería para probar el plato bandera de Perú o visitar Central, el mejor del mundo en 2023, según The World’s 50 Best Restaurants y degustar su exquisito menú, que guía a los comensales a través de 15 ecosistemas peruanos clasificados por altitud.

Miraflores y sus aires cosmopolitas

Rodeado de precisos parques y asentado en un acantilado este barrio limeño es conocido por sus edificios modernos y sus aires cosmopolitas y cuenta con una amplia propuesta de restaurantes con vistas al mar en los que descubrir las recetas milenarias y los platos fusión más emblemáticos de la gastronomía peruana.

El Malecón, un paseo marítimo que se extiende a lo largo de cinco kilómetros, es perfecto para dar un paseo y disfrutar de las vistas sobre el Pacífico; asimismo, quienes quieran conocer más sobre las culturas Lima, Wari e Ychsma podrán acercarse a las ruinas de Huaca Pucllana, un lugar ceremonial que cuenta el pasado prehispánico de estos pueblos. Por su parte, los más aventureros podrán realizar parapente desde sus acantilados y disfrutar del litoral limeño a vista de pájaro.

Callao, arte urbano, piratas y leones marinos

Situado a media hora del centro de Lima, Callao no solo es el primer puerto de Perú, sino también uno de los sitios que aporta ese colorido tan especial que tiene la capital. Callao Monumental, por ejemplo, es un barrio en el que disfrutar de preciosos murales pintados por artistas independientes, galerías de arte y conciertos o festivales al aire libre. Este rincón idílico también cuenta con la Fortaleza Real Felipe, construida en 1747 para proteger a la ciudad de Lima de ataques piratas.

Por último, habrá que hacer un viaje a las islas desiertas del Callao: Palomino, Cavinzas, San Lorenzo y El Frontón. Mientras que Palomino y Cavinzas son ideales para los amantes de la fauna, en especial los lobos marinos y las aves, El Frontón y San Lorenzo son conocidas por su historia. Esta última fue ocupada en tiempos remotos por piratas, por lo cual es conocida como la ‘isla misteriosa’.