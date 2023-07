Club Med Val d’Isère, el primer resort de Club Med Exclusive Collection en los Alpes

viernes 14 de julio de 2023 , 07:10h

Val d’Isère es una joya bien preservada de Saboya anidada en un valle y rodeada de reservas naturales y de una fauna y una flora extremadamente ricas, que han mantenido intacta su esencia de pueblo. Atemporal y elegante, el ambiente sosegado de la estación atrae más que nunca a los estetas de la montaña. Cabañas tradicionales de piedra y madera rodean una iglesia barroca del siglo XVI en este auténtico pueblo saboyano donde se encuentran dos reservas naturales (Grande Sassière y Bailletaz), cuyos paisajes impresionantes son perfectos para hacer senderismo, correr, escalar y montar en bici de montaña, independiente de si se es un experto o un principiante en este deporte.

Un resort 100% Exclusive Collection con más libertad y espacio

Hace más de medio siglo que Club Med disfruta de una ubicación incomparable en Val d’Isère y para ofrecer un nuevo diseño preservando su esencia, ha llevado a cabo una transformación total de los muros existentes. Ubicado en una aldea bien preservada y diseñado como un pueblo dentro del propio pueblo, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère brinda espacio al mismo tiempo que garantiza intimidad y serenidad. La decoración, inspirada en la artesanía local, se ve realzada por materiales naturales, como la piedra, la madera y la lana, y refleja un deseo de autenticidad y comodidad.

El resort se ha transformado por completo, desde las zonas comunes (vestíbulo, salones, bares, terrazas y restaurantes), para rendir homenaje al patrimonio deportivo, cultural y natural de la zona, así como las habitaciones. Además, el resort da protagonismo a la exclusividad y al confort ofreciendo 216 habitaciones, únicamente Deluxe y suites, con un 65% de ellas de más de 30 m².

Vacaciones a medida: deporte, bienestar y oportunidades para explorar la montaña

La montaña se ha convertido en el destino de moda del verano para tomarse un descanso, lejos del bullicio de la ciudad. De fácil acceso y repleta de aire puro, paisajes relajantes y fauna bien conservada, pero también con numerosas riquezas patrimoniales, gastronómicas y culturales; la montaña seduce cada vez a más viajeros ansiosos por cambiar de aires y explorar. En solitario, en pareja, en familia o con amigos, Val d’Isère cuenta con 22 actividades incluidas en la oferta todo incluido (como arborismo, yoga, paseos en bicicleta y excursiones variadas), siendo el punto perfecto de partida para explorar la naturaleza circundante y el parque nacional de la Vanoise, uno de los espacios para hacer senderismo más bonitos de Europa. Entre ellas destacan las rutas y paradas en refugios de altitud, los paseos por el antiguo pueblo de Val d’Isère y los descensos suaves en bicicleta eléctrica de montaña

Destino ideal para desconectar

Este remanso de exclusividad y serenidad está en un entorno apacible en el que también se puede dedicar tiempo a reponer fuerzas. La piscina interior de 17m de largo, prolongada con un solárium orientado al sur, Club Med Spa by Cinq Mondes o las sesiones de Yoga by Heberson en grupos pequeños, consiguen convertir las vacaciones en una experiencia revitalizante garantizada. Con Studio Yoga, indicado tanto para principiantes como para expertos, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère va aún más lejos y hace realidad su visión del bienestar en la montaña. Su equipo, formado en la escuela de Yoga by Heberson, ofrece sesiones en grupos pequeños, en el corazón de un entorno impresionante.

Gastronomía: el arte de sentarse a la mesa en las alturas

En el pueblo de Val d’Isère y sus alrededores, quesos de Saboya D.O.P.*, así como también otros menos conocidos, como el azul de Val d’Isère. Fiel al ADN de este destino gastronómico, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère es una auténtica escapada sibarita. Sus dos principales restaurantes – Le Bellevarde y Les Millésimes – plantean lo mejor de la cocina saboyana con modernidad y refinamiento. Todo tipo de huésped encontrará opciones con las qué deleitarse durante su estancia.

Le Bellevarde: el restaurante principal del resort, rinde homenaje al pueblo de Val d’Isère y su arquitectura emblemática. Se compone de tres espacios distintos: Le Mélèze, Le Rocher y La Lauze, en medio de los cuales encontramos un food court con el horno de pan, un puesto de pescadería o una tienda de delicatessen italiana. Le Bellevarde ofrece varios servicios y se adapta a todos los gustos con sus platos para compartir o individuales.

Les Millésimes: Accesible con reserva, el restaurante Les Millésimes acoge a amigos y familias en un ambiente de refugio de alta montaña. Ideal para el té de la tarde, acompañado con pasteles finos, o para el menú internacional que ofrece el chef durante las noches.

En solitario, en pareja, entre amigos o en familia: el placer de reunirse

Con su música en directo, sus artistas, sus eventos y espectáculos artísticos improvisados, el programa #ClubMedLive contribuye plenamente a hacer del Club Med Exclusive Collection Val d’Isère un lugar que inspira, respira y reúne.Club Med Exclusive Collection Val d’Isère es un destino imprescindible para quienes buscan grandes espacios y momentos para compartir. Con un 70% de las habitaciones adaptadas a estancias con niños, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère es un refugio que facilita momentos para compartir y reconectar con la familia. Sin limitaciones, gracias a la única oferta todo incluido de Val d’Isère en verano, las familias pueden disfrutar de supervisión infantil disponible todo el día.

A partir de los 4 años, el Mini Club acoge a los jóvenes y ofrece la posibilidad de explorar la montaña, descubrir e irse de paseo agrupados por franja de edad, para vivir nuevas experiencias artísticas, lúdicas y deportivas.

Grandes espacios, grandes responsabilidades. Happy to Care: el compromiso de Club Med

Desde hace varios años, el compromiso de Club Med a favor de un turismo responsable se traduce a través del programa Happy to Care y la aplicación de numerosas medidas. Si buscas unas vacaciones que respeten la naturaleza y la vida, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère es un resort comprometido con esta iniciativa. El objetivo es obtener la certificación Green Globe por la gestión diaria de Club Med Exclusive Collection Val d’Isère, ya obtenida en el 95 % de sus resorts de todo el mundo.

En cuanto a la reconstrucción, Club Med Exclusive Collection Val d’Isère cuenta con el doble certificado Good Level de BREEAM, una certificación independiente de ecoconstrucción reconocida entre las más exigentes del mundo, tanto en la categoría de reforma, por el aprovechamiento de lo existente, como en la de nueva construcción, por la ampliación. Este reconocimiento refleja la labor realizada para optimizar el rendimiento de las instalaciones. Gracias a la instalación de bombas de calor para la producción de agua caliente, la colocación de aislantes y acristalamientos más eficientes y la implantación de una solución avanzada de gestión técnica de edificios, el resort de Val d’Isère es una infraestructura más eficiente y, por tanto, menos energívora.